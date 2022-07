Las manifestaciones de judíos ultraortodoxos contra judíos conservadores y reformistas –considerados seguidores de las corrientes liberales dentro del Judaísmo- no son nuevas. Las discrepancias menos aún. Discrepar, debatir, criticar lo que la ortodoxia considera un error, es legítimo. Pero lo que ocurre en más de una oportunidad junto al Muro de los Lamentos (Kotel), el santuario más sagrado del pueblo judío, es absolutamente inaceptable. Una vergüenza total. Y este jueves , durante los tradicionales rezos de conservadores y reformistas en el sector “Ezrat Israel” del Kotel destinado al rezo igualitario- en el que hombres y mujeres pueden orar juntos- se cruzaron todas las líneas rojas.

Jóvenes ultraortodoxos no se limitaron a manifestar y protestar, tratando de alterar los rezos de los judíos de otras corrientes-lo cual de por sí es grave- sino que rompieron Sidurim, libros de oración, y uno de ellos se limpió la nariz con una de las hojas arrancadas. No estuvimos allí personalmente, pero vimos la filmación y escuchamos las “explicaciones” de quienes alegan que “está escrito”, que si un libro de la Torá fue escrito por “infieles”, se lo puede quemar.

La verdad, ni idea si está escrita una aberración de este tipo. Y si alguien lo escribió hace 2 mil años ¿qué hay con eso? ¿Acaso se vive hoy como está escrito en la Biblia? ¿Y quiénes son ellos para determinar quiénes son “infieles”?

Afortunadamente, entendemos que fue presentada una denuncia a la Policía. Esperamos fervientemente que se tomen medidas.

Pero el problema es que este tipo de situaciones no pueden ser parte de la rutina cuando hay rezos de las corrientes liberales. Si se hubiera tomado medidas serias en choques anteriores, en los que también hubo violencia física y verbal, quizás hoy no habría ocurrido el sacrilegio que tanto subleva.

La verdad, yo no soy religiosa y no rezo. Pero sentí que algo me quemaba el corazón cuando vi las imágenes y escuché a unos jovencitos ultraortodoxos-cuyos rostros aparecían como nublados- decir las barbaridades que ya citamos. ¿Quién les dijo que son los dueños del Judaísmo? Ver un libro de oración destrozado y profanado, me sublevó, aunque yo no sea una persona observante en mi vida diaria. Soy judía, y con eso basta para que lo sucedido hoy me haya resultado inaceptable.

Es imperioso aclarar que muy probablemente, quienes tienen actitudes de este tipo son una minoría. Que la ortodoxia en general discrepa con las prácticas y tradiciones de los Conservadores y Reformistas, está claro. Y es legítimo totalmente. Pero traducir esa postura en violencia y más aún en lo que se vio hoy, es otra cosa. No tenemos ni idea de cuántos en el sector haredi, ultraortodoxo, avalarían un comportamiento de este tipo. Tiendo a creer que sólo una pequeña minoría, aunque claro que en los reportes televisivos la atención siempre se concentra en los violentos y parecen la mayoría.

Esos jóvenes no nacieron en el aire. Son hijos de alguien. Y alumnos de algún rabino que debe tener la responsabilidad de todo educador. Allí comienza el problema. Allí debe ponerse el énfasis. Lo digno sería que lo ocurrido hoy junto al Kotel lleve a que los Rabinos jefes de Israel, los representantes máximos de la institucionalidad rabínica del Estado judío, salgan públicamente a condenar, a explicar, a decir qué está bien y qué es pecado. No a abrazar a los conservadores y reformistas para avalar sus posturas pero sí como hermanos judíos que tienen derecho a sus interpretaciones de la religión y cómo ejercerla. Pero más que nada, a pronunciarse contra la violencia y el sacrilegio ocurrido hoy.

Debe haber intervención policial y medidas punitivas, pero nada cambiará de fondo sin la educación y el mensaje al más alto nivel.