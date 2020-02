Proyecto de KKL-JNF para desarrollar Negev y Galilea en un oasis económico

Diario Judío México - Todos saben que Galilea y el Negev deberían ser los motores de crecimiento económico de Israel en los próximos años.

La mejor palabra para describir el nuevo proyecto de KKL-JNF es ‘ambicioso’. ¿Qué otra palabra podría usarse para expresar una visión de traer 1.5 millones de nuevos colonos al Negev y Galilea en solo dos décadas? «Sin lugar a dudas, es un gran desafío construir en la tierra, y uno de los mayores desafíos que se han presentado ante el liderazgo del gobierno israelí y el Estado de Israel», dice Daniel Atar, presidente de KKL-JNF .

El proyecto «KKL-JNF 2040 – Mudarse a la tierra del mañana» (KKL-JNF 2040) ofrece formas de transformar el Negev y Galilea en motores de crecimiento significativos a través de empleos de alta calidad en las áreas de alta tecnología, asentamiento, educación y comunidad.

“Durante años hemos visto los estudios cuyos resultados han aparecido en los medios de comunicación, sobre las brechas que existen entre el centro de Israel y la periferia en las áreas de salud, educación, infraestructura, empleo, ingreso per cápita y el sentido de asociación para el crecimiento económico. que el estado ha experimentado durante muchos años «, dice Atar. «Por cada medida, la periferia ha sido derrotada por el ‘estado de Tel Aviv’. Vemos los ojos en blanco y escuchamos los comentarios de los políticos que han estado diciendo durante años que es el turno de inversión de la periferia. Sin embargo, en la práctica, de manera sistemática y estratégica, no existe un programa general que haya tomado la periferia y lo haya colocado en la lista nacional de prioridades. El único evento en décadas fue la decisión de trasladar las bases de las FDI al Negev, pero este no es un plan integral,

Atar dice que si bien KKL-JNF ha estado trabajando durante años para fortalecer la periferia, no comenzó a funcionar de manera sistemática hasta su proyecto KKL-JNF 2040, que ha estado desarrollando durante los últimos dos años. Según Atar, la definición del proyecto «Reubicación Israel, KKL-JNF 2040 – Mudarse a la tierra del mañana» transmite el mensaje de que este no es solo otro proyecto.

“Esto es algo muy dramático. Para lograr un cambio demográfico en profundidad de todo un país, necesitamos mucho más que KKL-JNF «.

¿Cómo puede uno realmente hacer que un millón y medio de residentes se muden a la periferia?

“Israel es uno de los principales países de alta tecnología en el mundo y está a la vanguardia del desarrollo y la tecnología avanzados. Pero el 93% del mundo de alta tecnología de Israel está en el ‘estado de Tel Aviv’ y solo el 7% está en el Negev y Galilea «, explica Atar,» Decidimos que vamos a concentrar nuestros esfuerzos en el mundo de alta tecnología . ¿Cómo? KKL-JNF demostrará la planificación, la motivación y los factores inclusivos en todo el trabajo y el gobierno israelí proporcionará al liderazgo su poder y capacidad para llevar a cabo el plan «.

Además del mundo de alta tecnología y el gobierno israelí, el programa se basa en un tercer factor: el mundo judío.

“En cada coyuntura, desde que nació la idea de establecer el Estado de Israel hasta hoy, el mundo judío se ha unido a Israel, porque la gran mayoría del pueblo judío ama y apoya al Estado y quiere contribuir a su desarrollo. Debe ser un socio en este proceso «.

Después de utilizar estos tres factores, KKL-JNF ampliará su alcance a otros círculos, incluidas las autoridades locales, industriales, estudiantes, directores académicos, directores de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones cívicas y más. «Los estamos poniendo todos juntos, y hay un gran entusiasmo por esta visión», dice Atar.

Parte del esfuerzo se invertirá en educación, en programas de educación informal en las escuelas secundarias de Galilea y en el Negev, y en los graduados acompañantes que se alistan en las FDI, en academias premilitares y en programas del Servicio Nacional.

“Los alentamos a tener aspiraciones y cumplirlas. Érase una vez una idea importante en el sionismo, pero hoy se ha olvidado un poco. Su objetivo es vivir en Galilea y el Negev después que completen su servicio «.

KKL-JNF promueve la residencia en Galilea y el Negev mediante la distribución de becas por valor de millones de shekels para educación superior y economía. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto piloto en Arad en colaboración con RAD Bynet, en el que 42 hombres y mujeres jóvenes estudian ingeniería o ciencias de la computación. El grupo RAD Bynet, dirigido por Yehuda Zisfal, los está ayudando con becas y, una vez que hayan completado su licenciatura, conseguirán empleos dentro de sus 20 empresas ubicadas en Galilea y Negev.

«Tenemos la intención de replicar este exitoso piloto en otros lugares del país, para que miles de estudiantes puedan hacer esto».

Mi conversación con Atar se lleva a cabo mientras se dirige a una reunión con el presidente de un comité de planificación y construcción del distrito que le presentará un plan de zonas industriales en el área industrial de Bar Lev y el cruce de Golani.

«Estamos en el proceso de establecer cuatro áreas industriales de alta tecnología», dice. “Una de ellas se compartirá con las comunidades fronterizas de Gaza y Sderot, y la otra se construirá entre Dimona, Yeruham y Meitar, y parte del área se asignará a centros de investigación y desarrollo. El objetivo es traer al menos dos centros internacionales de las principales empresas del mundo a esta área, y ya estamos en medio de contactos avanzados con una empresa de los Estados Unidos «.

Atar está totalmente comprometido con el proceso y habla sobre los muchos desarrollos que están ocurriendo simultáneamente, incluidas las consultas con alcaldes en la periferia, para ayudar a crear condiciones favorables para que las empresas de alta tecnología se trasladen a sus áreas. Existe un plan en una etapa avanzada para establecer centros de innovación en colegios ubicados en Tel Hai, Kinneret, Yizre’el y Sapir, así como en la Universidad de Beersheba. «Serán una gran atracción para los científicos, investigadores, ingenieros, programadores y otros profesionales».

Usted mencionó que World Jewry es una parte importante del programa, pero la brecha entre Israel y la Diáspora, especialmente con la gran comunidad estadounidense, solo está creciendo.

“El mundo judío está dividido en dos partes desiguales. Un grupo, principalmente en los Estados Unidos, está enojado con Israel y lo ve como responsable de intensificar la división y la desconexión entre él y los judíos del mundo. Todos son sionistas apasionados, pero están enojados con las políticas israelíes que los separan del Estado. El segundo grupo ignora la desconexión y la brecha cada vez mayor entre los judíos del mundo y el Estado de Israel.

“No estamos buscando donaciones de la judería mundial. Les estoy ofreciendo una oportunidad de negocio. En lugar de invertir en India, Silicon Valley o en otro lugar, les insto a que inviertan en Galilea y Negev. El próximo mes celebraremos una conferencia en Nueva York con 70 gestores de fondos y ejecutivos de la industria de alta tecnología de todo el mundo, empresas que invierten miles de millones de dólares en todo el mundo y no han invertido en Israel, para mostrarles el mapa de oportunidades de negocios. en Galilea y el Negev. Ya tenemos un grupo de banqueros italianos, que administran fondos en todo el mundo, cuyo jefe ha expresado su disposición a ser parte del grupo presidencial que estamos estableciendo, que acompañará la visión de KKL-JNF 2040 «.

El gobierno israelí tiene una parte importante en el plan. ¿Qué sucederá si el nuevo gobierno no quiere asociarse con esto?

“Creo firmemente en esta visión, y todos los que han visto el plan están muy entusiasmados. Creo que el gobierno de Israel también desempeñará un papel en la promoción de este tema y cooperará. Si no quieren unirse, no cederé. La opinión pública no les permitirá retroceder. Los jefes de las autoridades locales son miembros de esos partidos y todos ven el plan como una oportunidad extraordinaria para hacer de los residentes de la periferia un socio en la productividad. Todos saben que Galilea y el Negev deberían ser los motores de crecimiento económico de Israel en los próximos años.

“No veo ningún problema. Estamos hablando de un programa que requiere la colaboración entre todos los ministerios del gobierno: educación, salud, economía, finanzas y más. Ahí está el mayor desafío, y creo que lo superaremos ”.

Su intento de ayudar al Negev y a Galilea con el programa «Precio del comprador» (Mechir LaMishtaken) fracasó. ¿Cuál es tu respuesta?

“Hemos expresado nuestra oposición al formato actual con la Autoridad de Tierras de Israel. Estamos a favor del plan, pero solo en Galilea y Negev. Queremos que el estado actúe y aliente a los jóvenes a mudarse allí, y proporcione las condiciones para hacerlo, a fin de difundir la población de manera más inteligente. Es ilógico que alguien que gane la lotería ‘Precio de comprador’ en Herzliya, Netanya o Tel Aviv reciba apoyo del estado entre 500-800,000 NIS y la misma persona que vive en Netivot o Dimona [recibiría] el apoyo de NIS 80- 120,000. Si le dieran NIS 400,000 a cada familia que compra una casa en Nahariya, Yeroham, Dimona o Galilea, vería a muchos jóvenes corriendo allí y muchos más trabajos disponibles.

Mientras tanto, usted afirma que la Autoridad de Tierras de Israel ha estado comercializando su tierra sin su permiso.

“KKL-JNF participó en el programa ‘Precio del comprador’ en contra de su voluntad, y estamos investigando las posibilidades de recuperar este dinero. Invertimos más de 2.000 millones de NIS y todo se destinó al centro del país. Es una locura. Le dijimos al estado que no nos asociaremos en ninguna empresa para el centro del país. Es importante fortalecer la Galilea y el Negev ahora ”.

Y esa pérdida se registró en el contexto de un recorte presupuestario de 90 millones de NIS.

«El presupuesto de 2019 se redujo, y recientemente aprobamos el presupuesto de 2020 con un recorte del 10% como parte de nuestra racionalización y nos centramos en nuestros problemas centrales».

¿La racionalización se debe a las recientes críticas a KKL-JNF?

“Aceptamos críticas reales, porque es una herramienta de enseñanza. Cuando asumí el cargo en 2016-17, invertimos en autocontrol. Trajimos al juez principal de distrito anterior para que fuera nuestra principal autoridad legal y establecimos un departamento encabezado por Yoram Shapiro, de la oficina del Contralor del Estado. Hemos reclutado a diez empleados para monitorear nuestro sistema, y ​​ya han emitido 20 informes de auditoría, que son herramientas útiles para nosotros.

“Estamos gestionando miles de proyectos en todo el país al mismo tiempo. Una organización que se involucra en tantas cosas puede cometer errores y necesita mecanismos de control efectivos. Tenemos mecanismos de control y los adoptamos y fortalecemos, y trabajamos para corregir cada crítica.

“Necesitábamos corregir nuestras deficiencias pasadas y corregirlas. Gracias a la auditoría del Contralor del Estado que se colocó en nuestro escritorio en 2016, compilamos un libro de procedimientos que contiene más de 300 procedimientos. Cada operación de KKL-JNF se define allí y todos los empleados y gerentes de KKL-JNF tienen una serie de capacitación, que les enseña qué procedimientos se requieren, para que todos se adhieran a ellos. En nuestro sitio web encontrará todos los protocolos, decisiones, planes de acción y opiniones de los lectores. Se detalla cada shekel que gasta KKL-JNF. El presupuesto 2020 ya está ahí. El auditor comentó sobre nuestra necesidad de transparencia y tenía razón, por lo que llevamos a cabo una serie de procedimientos para establecer la transparencia. Todo es transparente Desde entonces, debo señalar, las críticas han caído tremendamente ”.

