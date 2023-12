Putin aumenta el número de personal militar ruso a 2,2 millones y dice que el número de voluntarios está creciendo

El 1 de diciembre de 2023, el presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó un decreto que elevaba el número de personal militar de las Fuerzas Armadas Rusas (FAR) a 2,2 millones, entre ellos 1,32 millones de soldados.[1] El decreto, que entra en vigor de inmediato, aumenta el número de efectivos en casi 170.000, elevando el número total de militares a dos millones, 1,5 millones de ellos soldados. El Kremlin afirmó que el aumento se producirá gradualmente, reclutando más voluntarios. Se trata de la segunda ampliación del ejército desde 2018.

Incluso en 2019, Putin prometió cancelar el servicio militar obligatorio general para las FAR y avanzar hacia un ejército contratado.[2] De hecho, el número de militares contratados en el ejército ruso estaba creciendo.

Cabe señalar también que el servicio militar obligatorio general, que se realiza dos veces al año, es motivo de descontento para los rusos. A pesar de los esfuerzos de la autoridad, disminuyó el número de encuestados entre 18 y 24 años que consideraban el servicio militar como una actividad apropiada y alentadora para un «verdadero hombre». En diciembre de 2022, solo el 31% de los encuestados estaba de acuerdo con esa opinión.[3]

Un canal de Telegram compartió un vídeo de reclutamiento de la FAR publicado en abril de 2022 en el canal oficial de Telegram del Ministerio de Defensa ruso.[4] El título del video dice: «Después de todo, eres un hombre, así que actúa como tal». La publicación en sí dice: «¡Ponte a prueba! ¡Firma un contrato con las FAR!»

Tras el inicio de la guerra con Ucrania en febrero de 2022, se lanzó una «movilización parcial». Los resultados fueron bastante pobres (e incluso provocaron una ola de emigración desde Rusia). Podría haber sido una prueba de los verdaderos sentimientos de los rusos hacia el servicio militar o hacia lo que el Kremlin llama la «operación especial» en Ucrania. Además, las oficinas de reclutamiento militar son notoriamente corruptas, y muchos jóvenes rusos en edad de reclutamiento intentan comprar «otkos [el derecho a evadir el servicio, generalmente mediante la simulación de una enfermedad]». La corrupción de las oficinas de reclutamiento militar y de las comisiones médico-militares asciende a miles de millones de rublos.[5] Las hostilidades en Ucrania provocan un crecimiento vertiginoso del número de personas que evaden el llamado de reclutamiento del ejército.[6]

A partir de 2016-2017, la tendencia a la disminución del número de tropas se ha invertido: Vladimir Putin comenzó a aumentar el número de militares. Los dos cambios más recientes se produjeron en agosto de 2022 y, más recientemente, en diciembre de 2023. En 2022, la fuerza de las FAR aumentó en 137.000 hombres (7,2%, de 1.902.758 a 2.039.758 hombres, y el número de militares reales creció un 12,5%, de 1.013.628 a 1.150.628 hombres) y en el último caso, en 169.372 hombres (8,3% – de 2.039.758 a 2.209.130 personas, mientras que el número total de militares creció un 14,7% – de 1.150.628 a 1.320.000 hombres[3]. Se podría argumentar que estos dos decretos reflejan el cambio en la mano de obra después de la movilización parcial, así como los esfuerzos de reclutamiento y las pérdidas de las hostilidades reales, incluidas no sólo las bajas, sino también las personas que evadieron el servicio activo desertando o por otros medios como autolesiones, abandono de la unidad militar, etc.

Militares reclutados por las FAR. (Fuente: Mijail Golenkov / RIA Novosti)

Las autoridades afirman que, durante la movilización parcial de 2022, se reclutaron para el servicio unos 300.000 hombres. Parece que lo que el Kremlin llama «operación especial» en Ucrania ha tenido un efecto negativo en el reclutamiento. Putin anunció el 8 de diciembre que se postularía para otro mandato como presidente, lo que lo mantendría en el cargo al menos hasta 2030. El 7 de diciembre, el parlamento ruso votó que las elecciones se celebrarían el 17 de marzo y que el vencedor tomaría posesión en mayo. Dadas las próximas elecciones, el Kremlin se muestra cauteloso a la hora de declarar otra ronda de reclutamiento y está aumentando sus esfuerzos para atraer voluntarios. En noviembre de 2023, según informes de prensa, unos 150.000 hombres firmaron contratos militares. El propio Putin celebró los resultados [7] diciendo: «Desde enero de este año… hemos logrado reclutar a más de 150.000 personas, junto con los voluntarios, 156.000 personas. Y nuestra movilización representó 300.000, como recordamos. Y ahora la gente viene voluntariamente, por su propio deseo. De hecho, este trabajo comenzó en febrero [2023],156.000 personas… Y este trabajo continúa: 9.500 personas firmaron contratos la semana pasada.» El total de todos los reclutados debería ser de unos 450.000 militares. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medveded, apoyó la afirmación y dijo que había 452.000 hombres al 1 de diciembre de 2023.[8]

Parece haber una discrepancia en las cifras reportadas. El decreto de 2022, aprobado después de la movilización parcial, requirió un aumento de 137.000 voluntarios (contra 300.000 militares reclutados), y el decreto de 2023 requirió 169.000 nuevos voluntarios (contra 150.000 militares contratados a principios de noviembre). Sin embargo, según el Ministerio de Defensa, el último aumento del número de militares se realizará por etapas: «El aumento del número de militares de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia se está realizando por etapas, atrayendo a ciudadanos dispuestos a realizar el servicio militar bajo contrato. Por lo tanto, no hay planes para un aumento significativo en el reclutamiento de ciudadanos para el servicio militar de duración determinada. La movilización no está prevista.»[9]

A pesar de estas palabras, el número de militares parece estar aumentando. El aumento total previsto por los decretos presidenciales representa aproximadamente 306.000 militares más (con un segundo grupo aún en proceso de reclutamiento), mientras que el Kremlin afirma que 452.000 ya se han incorporado al servicio mediante la firma de contratos. Putin asegura a los ciudadanos que no hay necesidad de otra movilización. Sin embargo, la discrepancia entre las reclamaciones públicas y los decretos representa aproximadamente 150.000 hombres, y tal vez más.

Es difícil argumentar con certeza qué prueba esa discrepancia. Puede ser un signo de una burocracia militar ineficaz o corrupta (cuyas cifras van por detrás del estado real de las cosas en el terreno). Sin embargo, tiene más sentido aumentar virtualmente el número de militares en el papel (a diferencia del número real) para conseguir mayores asignaciones presupuestarias. La discrepancia también puede evidenciar las numerosas bajas sufridas por las tropas rusas en 2022-2023. Finalmente, también puede ser una señal de afirmaciones falsas por parte de las autoridades, tratando de asegurar a los rusos que, al menos por ahora, no hay peligro de un reclutamiento general obligatorio.

