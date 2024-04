¿Qué es la libertad? ¿Qué es Pesaj la fiesta de la libertad? ¿Por qué cuesta definirla? ¿TU QUE PIENSAS?

¿Qué es la libertad?

¿Qué es Pesaj y la llamada fiesta de la libertad?

¿Por qué cuesta trabajo definirla?

Llevo días pensando cómo definirla y lo que implica

A nivel general pienso que la libertad es cuando el mundo te dice que hagas algo y tú haces lo que te conviene sin lastimar a tu entorno. Eso es la libertad.

La libertad es la capacidad de llevar las cosas al terreno deseado, y no siempre es el más popular entre los demás. Pero así es la historia.

Viéndolo desde el punto de lo que estamos viviendo los judíos del mundo, este año es más complicado o tal vez más claro que nunca.

Es cuando en la ONU, muchos países te atacan y quieren crear un estado palestino y el país más poderoso del mundo veta la propuesta y todo se congela.

Es cuando otro país te ataca con 300 misiles y tú destruyes todos, no te hacen daño y todo con la tecnología que creaste.

Es cuando miles de manifestantes te atacan en universidades de EUA, pero al mismo tiempo se autorizaran billones de dólares para Israel a pocos kilómetros de distancia de donde te condenan.

“Ese momento tan especial, cuando el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha le dice a su escudero Sancho: ‘Sancho, dejad que los perros ladren, es señal de que cabalgamos’.

Si eso no es libertad, no se que es. Cómo judíos siempre nos han atacado. La diferencia es que hoy tenemos la fuerza, la determinación, el coraje para defendernos.

La libertad no es una cosa simple, no es algo que te regalan, es algo que te ganas, requiere trabajo continuo, dolorosos fracasos y un sufrimiento constante.

Siempre hay que ver el contexto completo por que en el camino siempre tendremos pérdidas horribles. Pero finalmente podemos gritar

AM ISRAEL JAI

Que no es una frase en pasado, en presente o en futuro. Es una frase en tiempo absoluto y continuo. Por eso me gusta tanto. Es la mejor explicación de lo que significa la libertad. Ayer, hoy y siempre…

Carlos Glatt

Feliz Pesaj