Desde el inicio de la pandemia con el brote de Coronavirus, la vida de todos dio un giro de

360° obligandonos a adaptar nuestro día a día a una nueva realidad, en especial los estudiantes, quienes experimentaron un cambio drástico en su forma de aprendizaje con la educación a distancia, la cual junto con las nuevas tecnologías abrió grandes oportunidades haciendo más accesibles tanto las instituciones educativas de otros países como sus cátedras, ocasionando que el saber más de un idioma sea fundamental en el desarrollo personal y profesional.

Existen herramientas como aplicaciones gratuitas o de paga que buscan ayudarte a practicar nuevos idioma, sin duda te ayudan a ampliar tus conocimientos, sin embargo, si lo que realmente deseas es dominarlo, la orientación y el seguimiento de un profesor calificado hará tu aprendizaje más eficiente y mejorarás tu nivel más rápido.

Uno de los primeros retos a los que todos nos enfrentamos al querer aprender inglés, francés o cualquier otro idioma, ya sea por el ámbito estudiantil, laboral o simplemente para saber otra lengua, es seleccionar la mejor forma de estudio, siendo las metodologías más populares las clases individuales o clases grupales.

Ambas metodologías tienen sus beneficios y aquí te mencionamos algunos.

Las clases individuales tienen muchos pros en tu camino de aprendizaje de un nuevo idioma:

● Uno de los beneficios es que la atención del profesor se centra únicamente en ti y en el progreso de tu aprendizaje, la clase es personalizada y adaptada a tus necesidades, resuelves tus dudas y refuerzas los aspectos que más se te dificulten.

● Tienes conexión real con un maestro calificado y experiencia en el mundo real, a diferencia de aplicaciones de idiomas, al tener un maestro que enfoque su atención en ti, podrás resolver tus dudas de gramática o vocabulario con solo preguntar a tu profesor en ese mismo momento.

● Al ser individual el ritmo de aprendizaje es más rápido pues obtienes una enseñanza más enfocada y centrada, la atención es únicamente para ti logrando que tu progreso sea más eficiente y con mayor velocidad,

● En ocasiones hay ciertas actividades que pueden interferir en tus clases, como tareas o proyectos, las clases individuales generalmente son más flexibles

adaptándose a tus tiempos y horarios, incluso evitando perder tiempo en los traslados. esto hará que puedas tomarlas sin ninguna complicación.

Por la otra parte las clases grupales también tienen sus beneficios:

● Claro que las clases de inglés en grupo resultan más amenas y divertidas, cuentas con compañeros para realizar trabajos en equipo y diversas actividades.

● Tus compañeros pueden hacer alguna pregunta que no se te había ocurrido y ayuda a enriquecer tu conocimiento.

● Tienes oportunidad de hacer nuevos amigos en clase, mejorar tus relaciones sociales te ayudará a poder practicar tu nuevo idioma.

Sin duda alguna si deseas aprender bien y a tu ritmo algún idioma sin la preocupación por igualar la velocidad de otros estudiantes, o pagar suscripciones en aplicaciones que no tienen una estructura de enseñanza, las clases individuales son la mejor opción, por el contrario, si lo que buscas es mayor interacción con personas, mejorar tus relaciones sociales y rodearte de personas con tu mismo nivel y conocimiento en la lengua de tu interés, lo ideal para ti son las clases grupales.

Sea cual sea tu elección en Sask Language and Culture aprenderás a tu ritmo, nuestra metodología de enseñanza te dará la confianza en el idioma de manera amigable y eficaz. El maestro se asegurará de no dar por visto un tema hasta que no lo hayas comprendido por completo, además resolverán juntos todas y cada una de tus dudas en el momento, ayudándote a cumplir con tus objetivos personales o laborales.