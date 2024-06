Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Ser humilde no es pensar que uno no es nada, que no vale nada o es un fracasado. ¡Para nada…!

Al contrario, para ser una persona exitosa en la vida debe tenerse una alta autoestima y sentirse bien consigo mismo.

Entonces, ¿qué es ser humilde?

Es entender que todo lo que logramos en la vida se debe solamente a la ayuda del Cielo, ¡la ayuda de Dios! ¡Es saber que sin la ayuda de Dios somos literalmente inútiles!

Es pensar que aun teniendo todos los logros de nuestra vida, en realidad no sabemos si estamos haciendo todo lo que nuestro potencial nos da para hacer, o todo lo que Dios espera de nosotros. ¡Es posible que podamos hacer mucho más!

Es no creer que vales más por tus talentos, ya que éstos fueron un regalo de Dios para ti, pero para usarlo en Su servicio, no para sentirnos superiores a los demás.

