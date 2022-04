Saber dónde estás y a dónde quieres llegar son condiciones necesarias para iniciar una ruta.

El GPS emocional es el chip interno que llevamos dentro y sirve de guía para dirigir los pensamientos, sentimientos y hasta la forma de actuar. Cuando uno reconoce y acepta cómo se siente, entonces adquiere claridad emocional, por lo tanto, el punto de partida se alinea con el punto de llegada y el camino se torna directo y seguro.

Cuando uno tiene activado el GPS emocional tiene una ruta en el mundo de la conexión. Este mundo, se caracteriza por tener un camino entusiasta basado en el amor, alegría, tranquilidad, optimismo, armonía, generosidad, paz y tranquilidad emocional y por la maravilla de vivir en un mundo de luz, confianza y fe.

Pero cuando uno ignora su GPS emocional desafortunadamente se desconecta y entra a un mundo tormentoso. Pareciera como si viviera en un mundo moderno sin internet. Un mundo caótico lleno de ruido, pero sin sonidos claros. Este mundo se llama un mundo de distanciamiento, donde la persona se aísla y vive lleno de enojos, rencores, resentimientos, ansiedades, críticas, preocupaciones, miedos, etc. por lo que la persona tiene poca calidad de vida carente y vacía.

Desafortunadamente no se puede estar conectado y desconectado al mismo tiempo. Estos son principios básicos de la tecnología que también se aplican tanto al mundo emocional, como al mundo físico donde todos vivimos.

¿Como se puede activar el GPS emocional?

Uno siempre puede elegir el mejor camino. Aun cuando uno se encuentre perdido y se sienta que ha llegado a un mundo sin salida y todo se sienta perdido. Siempre se puede buscar un retorno, un camino que tenga un poco más de luz. En este nuevo camino seguro se puede encontrar a otras personas. Aquí uno se siente seguro y confiado porque finalmente el destino es claro, aunque parezca lejano. Se tiene la confianza de que pronto se podrá llegar donde uno espera.

El primer paso para activar este GPS particular, será el reconocer y aceptar que uno se encuentra en un lugar obscuro, inestable o complicado, y que para poder salir de allí se tiene que querer salir de allí. Sin intención no hay forma de que uno se pueda conectar y buscar la salida.

Segundo paso se tendrá que recordar y/o establecer los objetivos, es decir se tendrá que elegir el destino donde se desea llegar. Querer una vida tranquila, armoniosa, optimista, generosa y abundante; tener claro que se quiere y a dónde se quiere llegar.

El tercer paso será iniciar el camino que la ruta marca sin desviarse. Aprender a tolerar el dolor y la frustración. Resistir y continuar a pesar de las adversidades o los caminos sinuosos. Una vez que se ha elegido un destino no hay razón para querer apartar de la ruta.

El GPS es un buen navegador, que da sentido de ubicación, dirección y siempre conduce al éxito y la armonía.

La receta

Conectar el GPS emocional

Ingredientes:

Claridad- ver la vida objetivamente y sin juicios o justificaciones

Tranquilidad – respirar, soltar la angustia y los pensamientos tormentosos

Paciencia- tolerar y resistir todo lo que es difícil y no se puede comprender

Gratitud- agradecimiento sincero por todo lo que ha llegado y se ha logrado

Fe – Confianza en que las cosas buenas están por llegar

Afirmación personal para conectar el chip emocional

Vivo en el presente. El aquí y el ahora me ubican y me ayudan a ver con claridad. Tengo fe de poder retomar mi camino tantas veces sea necesario. Me acerco y trato de entender a las personas que tengo cerca. Busco los puntos positivos de las personas y las situaciones. Me enfoco en mis pensamientos positivos. Respiro profundamente y reconozco que soy yo la única persona que tiene el poder para conectarse con el mundo y poder vivir mejor.

¿Como conectarse al GPS?

1. Empatizar con las personas que te rodean, admite y mejora el lugar donde te encuentras. La conciencia y el entendimiento acerca de donde y como uno se encuentra desde la perspectiva de la otra persona para poder extender la mano cuando se necesita facilita que fluya la conexión.

2. Agradece la oportunidad que tienes para vivir. Valora la vida y entiende que hay muchas oportunidades para vivir en plenitud y disfrutar lo que se hace. Un minuto desconectado es una oportunidad perdida para vivir.

3. Tu tienes el poder para conectarte en cualquier momento. La elección es personal y si deseas encontrarte y sentirte mejor no importa si te encuentras perdido o desconectado siempre puedes encontrar forma de regresar a ti mismo.

La manera como te percibes, impactará la forma en la que ves y te relacionas con el mundo. *Prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso escrito del editor y sin citar la fuente. Copyright © 2005-2022 Recetas para la vida© Todos los Derechos Reservados

Tenemos citas, presenciales y virtuales disponibles, pide tu cita hoy. www.recetasparalavida.com

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CBJYD8CFYMFF4

No sufras por ansiedad, miedos o depresión. Hacemos coaching personal. Manejamos citas por teléfono y por video. No hay distancias ni lugar para podernos comunicar. Si quieres sentirte mejor y dejar de meterte en tus laberintos emocionales, haz tu cita hoy.