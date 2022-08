A veces la vida nos pone en situaciones realmente complicadas, nuestras decisiones pueden cambiar literalmente nuestra vida, así como la de las personas que nos rodean

Hay momentos en que tenemos que decidir si lo correcto es realmente lo correcto o si haríamos lo que consideraríamos incorrecto solo por salvar nuestra vida

¿Qué debemos hacer para salvarnos de la muerte?

¿Está permitido todo?

¿Hay límites que no se deben pasar?

¿Qué es más importante: Mi vida o la de los demás?

¿Te lo has preguntado?

“Peleando por mi Vida” es una historia real del sobreviviente de Auschwitz, Harry Haft que ha llegado al cine gracias al multipremiado y reconocido Barry Levinson (Buenos días, Vietman, Rainman),

Gracias al Festival Internacional del Cine Judío en México, al Consejo Sionista y a Diamont Films que invitaron a Diariojudio pudimos “disfrutar” de un film altamente conflictivo, que nos arrastra a condenar o agradecer en un mismo momento

Una cinta que desde el primer minuto nos plantea cuestionamientos y al mismo tiempo nos invita a reflexionar

Es una oportunidad de analizar la condición humana, a entender mucho de lo que sucedió durante y después del holocausto

The Survivor como es su nombre en Inglés, nos lleva a la profundidad de los sentimientos de los sobrevivientes de esta barbarie humana, así como la visión de aquellos que no lo vivieron en persona y que tal vez no entiendan el actuar de los sobrevivientes

Una casualidad, un instante entre la vida y la muerte, llevá a HAft a vivir una vida de “privilegios” si así pudiera decirse, que lo castigara moralmente durante toda su vida, no solo por sobrevivir, sino por lo que tuvo que hacer para sobrevivir

“Peleando por mi vida”, cuestiona a Dios, a los Nazis, presenta a los que llegaron a Estados Unidos huyendo y que callaron la tragedia, a los que se atrevieron a hablar, refleja al judaísmo, a los que se alejaron de el, a los que dudaron, a los que son fieles a sus creencias,

Es una lección de esperanza y desesperanza al mismo momento, es una novela romántica, te hace enojar, te hace reír, increíble pero cierto, te hace cantar en Idish y te hace llora en cualquier otro idioma

La historia está tomada de la vida real, del libro que su propio hijo escribió, nos lleva desde Polonia, pasando por los campos de exterminio, por las reuniones de los judíos en Estados Unidos, por la búsqueda desesperada de los seres queridos perdidos durante la guerra, hasta el ring de Box con la presencia de Rocky Marciano y otro boxeador con una estrella de David en el pantaloncillo

Para mucho es una historia de amor, para otros un documental, para otros mas un relato de una figura del deporte, para muchos una cinta impactante, algo que nos muestra lo que jamas debemos olvidar, que no se debe callar, que se debe contar de infinidad de maneras y esta cinta lo hace de mil formas diferentes

Complementan el film las actuaciones de figuras del cine como Ben Foster,Danny De vito Vicky Krieps, Peter Sarsgaard y John Leguizamo.

Como Susana Moscatel en un comentario dice “La cinta es dura pero fascinante, y agradezco que llegue a la pantalla grande en México. No es una historia que deba verse con interrupciones de la vida frente a las pantallas de casa.”

Agradecemos a Festival de Internacional de Cine Judío en México al Consejo Sionista el seguir realizando estas funciones especiales y el invitarnos a ser parte de ellas

Una gran labor la que realizan estas instituciones

Los invitamos también a escuchar, en la gustada sección de “Relatos Judíos, una interesante entrevista, de Nejemye Tenenbaum, con Raul Iglesias de Diamond Films y uno de los responsables que podamos tener esta cinta, que no deben perderse, en mas de 150 salas de cine en nuestro país