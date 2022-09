Que peligroso y muy triste sentirse no querido por la persona que algun dia prometió su amor y comprensión incondicional.

Es crucial desarrollar relaciones emocionalmente sanas para tener una buena calidad de vida. Cuando se vive dentro de una relación tóxica o agresiva/violenta o indiferente ambas personas sufren y su vida se afecta. Por lo tanto es importante aprender a cuidar a las personas queridas e importantes con el fin de tener una mejor vida.

El sentimiento de abandono, indiferencia y falta de reconocimiento es un problema común en la vida de muchas parejas. Cuando no se resuelve efectivamente, afecta tanto a la autoestima como a la seguridad personal y deteriora la relación de pareja al punto de poderse terminar.

Quizá el problema no radica tanto en el valor que los otros hacen sentir a cada uno, sino que hay una desconección grave en la forma como cada uno piensa, entiende las cosas y se puede expresar.

Reconocer las diferencias individuales es la solución para entender el por qué las personas que no se sienten valoradas.

Lo que para una persona representa agradecimiento, para la otra pudiera representar poca atención o indiferencia. Y así, se inician los problemas, los malos entendidos y, como resultado, el sentirse poco o no valorado en general.

Estudios demostraron que existen diferencias biológicas que hacen que las personas se relacionan en formas distintas, según el lado del cerebro que utilicen con mayor frecuencia. Las personas que utilizan el hemisferio izquierdo, se enfocarán en apegarse a la lógica, el pensamiento concreto, las estadísticas, resultados y logros. Lo que se conoce como una energía masculina.

Por otro lado, las personas que desarrollan más el lado derecho del cerebro se inclinarán a sentir con mayor intensidad sus sentimientos y emociones, se comunicarán de forma más personal y sensible. Aludiendo así a desarrollar mejor su energía femenina.

Es necesario aprender a relacionarse en una forma significativa para que las personas lógicas escuchen los sentimientos y las personas emocionales entiendan las palabras o la comunicación no verbal.

Consejos para mejorar el entendimiento de las parejas:

Agregar hechos concretos a las emociones. Hay que enseñarle a la otra persona como uno se siente, ya sea con descripciones, ejemplos relevantes o imágenes.

Crear puentes de comunicación donde ambas personas se sientan validadas y tengan la sensación de haber sido entendidas y respetadas.

Fomentar encuentros íntimos, románticos y tener tiempo para poder apreciar.

La relación de pareja se puede mejorar notablemente cuando se puede crear un clima de confianza para poder decir lo que se siente y piensa y además se tiene la seguridad de poder preguntar sin reprochar y explicarse sin sentirse criticado o no entendido.

El sentimiento de aprecio y valor surge cuando se desarrolla la capacidad de entender al otro y además se le puede enseñar con claridad lo que uno siente en el lenguaje que el otro lo pueda entender.

La receta



Entendiendo a mi pareja

Sensibilidad – arte de poder sentir, entender y respetar lo que le pasa al otro

Sensibilidad – arte de poder sentir, entender y respetar lo que le pasa al otro Amistad incondicional – cuidar y valorar a la pareja sin tratar de cambiar a nadie

Compromiso – dedicación continua para luchar, nutrir y mantener la relación

Elección -decisión con intención de amar, elogiar y agradecer lo que otros hacen

Respeto – reconocer y aceptar las diferencias individuales y dejar ser a cada quien

Afirmación personal para entender a mi pareja

Reconozco y acepto las diferencias individuales que tengo con mi pareja en cuanto a la forma de pensar, actuar, sentir y ver la vida. Busco la manera de desarrollar una comunicación clara y significativa con el fin de poder entender lo que mi pareja necesita. Valoro los consejos lógicos y analíticos y respeto los sentimientos de cada quien. Poder integrar las distintas formas de ver y pensar hace que mi relación de pareja se fortalezca y mi sentimiento personal se solidifique.

Cómo mejorar la relación de pareja:

1. Recuerda que se puede querer mucho a una persona y a su vez no estar de acuerdo con su opinión o su forma de ver las cosas. La base es aceptar a la pareja como es y reconocer que no tiene que coincidir en todo. La diferencia de personalidad es lo que enriquece y complementa la relación.

2. Cada quien aporta lo que puede y cuanto puede. No se trata de contabilizar, lo que se da o lo que se trae. Cada persona tiene distintas cualidades y posibilidades, es un grave error pensar que todos debemos de dar por igual.

3. Aprender a crear puentes de comunicación significativa fortalece y nutre la relación. Integrar los beneficios de la lógica y la estadística con la sensibilidad y los detalles hacen que la pareja pueda tener lo mejor de los dos mundos.

Cuando se suman las fortalezas de las personas se multiplican las posibilidades para tener una relación de pareja sana, segura y feliz *Prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso escrito del editor y sin citar la fuente. Copyright © 2005-2022 Recetas para la vida© Todos los Derechos Reservados