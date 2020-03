Diario Judío México - Hace un momentos me ve mi esposa con lágrimas en los ojos y me pregunta sorprendida ¿qué pasó? Acababa yo de ver la esquela de un hombre querido y quien con su sensibilidad me enseñó la profundidad del “Tango”, esa música profunda, sensible, que habla de verdades que aunque duelan, te transparentan con los sentimientos e historias de todos aquellos que vivieron esa época dorada. A lo que mi esposa responde: mira que hermoso legado te dejo.

Hoy para mi el Tango y su música es una forma de abrir el corazón, de conocer más de una cultura maravillosa, que habla de dolor, de momentos, de amor, de tanto que cada vez que escucho su música aprendo y entiendo un poco más lo que es hablar sin filtros, lo que es sentir sin trabas, lo que es ser, sin importar el que dirán.

Cada canción es una historia como la que hoy se termina con la partida de este gran ser humano, hombre noble y limpio, con quien tirábamos notas en el deportivo donde coincidíamos en la mañana, en un ir y venir de voces que lo único que hacían era unir aquello que compartíamos con tanto sentimiento, el Tango.

La canción “En esta tarde gris”, se quedará en mi corazón como su himno, pues es con esa canción que me mostró lo que el tango hacía en el y ahora en mi.

Querido “Adolfito” bastaron solo unos momentos de música y algunas palabras de cariño para que hoy que partes a tu morada, te rinda yo cada vez que escuché esa música que tanto mueve mis fibras un homenaje merecido, pues fuiste mi maestro, aquel ser humano que me mostró lo que una canción puede decir más aya de sus palabras.

Descansa en Paz (Don Adolfo Berman Epelbaum) y que los Tangos que tanto amabas te acompañen a cada momento en ese lugar de luz, para que a todos aquellos que te acompañen puedas tocar con tu gran pasión y sensibilidad

Hoy para mi será “Una Tarde gris”..