¿Qué le depara al mundo en 2023?

Después de la catarsis pandémica del COVID-19, el año 2022 se encargó de recordarnos que vivimos en un mundo frenético, convulso, peligroso y complejo. Aunque dominado por la invasión rusa a Ucrania, otros focos rojos como la rivalidad de Estados Unidos y China por Taiwán, el armazón balístico norcoreano, y el quiebre de negociaciones nucleares con Irán, también fueron generadores de tensiones, junto a otros conflictos latentes como Siria, Yemen, Afganistán, Somalia y el Congo. Tampoco debemos olvidar la ola de insatisfacción ciudadana con protestas multitudinarias en Irán, Pakistán, Sudán, Perú, China, Sri Lanka y México.

En este 2023, Latinoamérica, y Brasil en particular, captó la atención de inmediato con el asalto bolsonarista a la sede de los tres poderes en Brasil. Evento que será abordado en la próxima reunión de líderes de la CELAC, con una muestra de apoyo al nuevo gobierno lulista. Otros acontecimientos a prestar atención son las pláticas de paz de Colombia con el ELN, las demandas de Dinorah Figuera como nueva cara de la oposición en Venezuela, así como las citas electorales en Guatemala, Paraguay, Argentina y Perú, además de la conclusión del proceso constituyente en Chile. No menos importante, también se celebrarán la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, y la Cumbre de la Alianza del Pacífico.

En la parte norte del hemisferio, concretamente Estados Unidos y México, se espera un ambiente polarizado de cara a las presidenciales del año entrante. La elección de Kevin McCarthy como orador de la Cámara en Estados Unidos tras 15 votaciones y la serie de concesiones al sector republicano “MAGA” así lo demuestra. Por su parte, los demócratas aprovecharán el furor del 50 aniversario de la sentencia Roe vs Wade para posicionar el aborto en el debate público, como también la celebración de la Cumbre de los líderes de América del Norte con compromisos en migración y combate al tráfico ilícito de drogas.

¿Qué podemos esperar del “bolsonarismo” después del asalto en Brasilia?

Otro as de Biden será la celebración de la segunda Cumbre por la Democracia, en conjunto con Costa Rica, Países Bajos, Corea y Zambia, en un momento en que se enfrasca en una batalla contra China y Rusia bajo la bandera del liberalismo vs el autoritarismo. A su vez, buscará mantener el consenso trasatlántico de la Unión Europea y la OTAN para fortalecer su disuasión y defensa, al tiempo de exhibir su apoyo a Ucrania. No obstante, algunos miembros podrían expresar su preocupación sobre el alargamiento de la guerra de Ucrania y su potencial de escalamiento. Especial atención merecen las jornadas electorales en Estonia, Finlandia, Polonia y España, el referéndum escocés, así como las cumbres Bruselas – Ucrania, y Celac – UE.

Tres grandes eventos del año se llevarán a cabo en Asia. Las cumbres del G7 (Japón), del G20 (India) y la COP28 (EAU), buscando promover la seguridad energética; la voz del Sur Global frente a los estancamientos geopolíticos e institucionales; y la acción climática respectivamente. Otras tres conmemoraciones también moldearán la agenda regional, el 75 aniversario de la creación del Estado de Israel y el cincuentenario de la Guerra del Yom Kippur en el conflicto árabe – israelí, con uno de los gobiernos más conservadores en décadas, así como los 70 años del fin de la guerra de Corea, con la muy probable séptima prueba nuclear de Pyongyang. Las jornadas electorales en Tailandia, Singapur, Pakistán, Grecia, Camboya, y Turquía también acapararán la atención. Esta última, enmarcada en las celebraciones del centenario de la República.

En África, finalmente, la atención estará puesta en la Cumbre de los BRICS en Sudáfrica, que tendrá como invitados a otros países del continente, así como la reunión de la Unión Africana con Rusia, que servirá a Moscú para romper con el aislacionismo internacional que se le busca imponer con base en sanciones, aprovechando que el continente actúa de manera concertada en temas globales, al tiempo de ampliar las oportunidades de extracción de recursos naturales, desplazar la influencia occidental y promover alternativas a la democracia como norma regional. Las elecciones en Nigeria, Sierra Leona, y Zimbabue y la República Democrática del Congo, serán también citas a las que debemos estar atentos.

En el terreno multilateral, además de la COP, también se celebrarán la Conferencia sobre el Agua de la ONU, una reunión internacional de ministros de justicia para impulsar las investigaciones de la Corte Penal Internacional de presuntos crímenes de guerra en Ucrania, el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, así como el tradicional debate general en la Asamblea de Naciones Unidas.

Adicionalmente, se celebrarán los 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos espera, sin duda, un año intenso. México, como decimoquinta economía del mundo, debe comportarse de acuerdo a sus equivalencias en el orden internacional.

