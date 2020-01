Diario Judío México - Muchas veces digo, en realidad lo digo siempre, que estamos manipulados en la información y que se nos dice lo que es cómodo, aceptable. En muchos casos la información falsa en su origen se convierte una verdad y en muchas un instrumento para convencer a la gente. Puedo traer muchísimos ejemplos del comportamiento de personas y de países. Se impuso un boicot a la olimpiada de Moscú porque invadió Rusia invadió Afganistán, pero no se hizo lo mismo cuando EE. UU. invadió ese mismo país. No se impuso un boicot al Mundial de Futbol en Argentina del año 1978 a pesar de la masacre de la dictadura imperante. Habría que recordar los diversos titulares de los diversos medios de comunicación masiva sobre esos eventos. El ultimo caso es el Golpe de Estado en Bolivia por el cual Evo Morales decidió alejarse para evitar derrame de sangre.

Las personas responden a vectores incrustados en sus mentes, lo que nos convierte en hinchas de futbol, de simpatizantes o activistas de partidos políticos, etc., todo eso fruto de la educación del entorno familiar, social o la educación formal. En mi caso específico sostengo que muchos amigos son antiperonistas porque fuimos fruto de la educación proveniente de la revuelta militar que derrocó a Perón en el año 1955. Claro que eso se facilitaba si los padres eran antiperonistas.

En 1973 viajé con un grupo de amigos a Europa, entonces solo podíamos visitar Europa Occidental y visitamos varios países. Había consenso de no visitar Alemania por su historia nazi. El único descendiente de alemanes era yo y era el único que si quería visitar ese país. No querían saber nada de Alemania ni de sus productos. Supongo que con los años utilizaron equipo domestico de la industria alemana, automóviles e incluso medicina. Me imagino que en muchos casos sin saber el origen del producto. Sencillamente era único o era considerado excelente.

El almuerzo de hoy me lleva a escribir esta nota. Al servirme un vaso de FANTA me pregunta mi yerno si conozco la historia de esa bebida. Le digo no sé, no es importante para mí, sencillamente me gusta. Me dice: es de origen alemán y de la segunda guerra mundial, de la época nazi. ¡Oh! Recordé el viaje aquel.

Al leer en la Wikipedia me acorde de otros boicots existentes en el mundo, como el de Irán, incluso a los productos israelíes fabricados en los asentamientos ilegales (para mí, legales para otros), etc. Copio (1) Fanta fue creada en 1940, durante la II Guerra Mundial. Max Keith, que dirigió las operaciones de Coca-Cola (GmbH) en la Alemania Nazi durante la guerra, tuvo problemas cuando el gobierno estadounidense prohibió a las multinacionales comerciar con Alemania. A esto se unía que en plena II Guerra Mundial, las fábricas alemanas de Coca-Cola no podían recibir el concentrado de extractos que se utiliza para crear este refresco. Para poder seguir operando y no verse abocadas al cierre, los directivos de la fábrica decidieron crear una nueva bebida que pudieran producir con las máquinas que tenían, pero sin el jarabe de Coca-Cola. ¿Y qué podían encontrar en plena guerra? Suero de leche. Y en ello se basó el nuevo refresco.

Para solucionarlo, Coca-Cola cambió el nombre de sus fábricas, para hacerlas independientes y seguir sacando beneficios. Así Fanta nació exclusivamente para el mercado alemán, y demostró ser un éxito. Cuando Coca-Cola (GmbH) se restableció después de la guerra en el mercado europeo, compró la marca.3

El nombre Fanta fue sugerido por un veterano vendedor de la compañía, Joe Knipp. Su idea vino gracias a un concurso que la empresa impulsó entre los empleados alemanes, para dar nombre al nuevo producto, en el cual Keith les pedía dejar volar su Fantasie (fantasía en alemán). Al oír aquello Knipp, dijo ¡Fanta!3

Como podemos apreciar, movimientos de capital, empresas hijas, empresas madres, empresas off shore existen hace muchos años.

Mi padre, como dije antes, alemán solía denominarme fantasioner (2) y de pronto aprecio aún más la bebida.

Veamos que información sobre FANTA leemos en Sur América. (3)

La marca global “Fanta” nace en Nápoles, Italia en 1955 cuando la empresa Coca-Cola Export Corporation se convierte en la primera en producir y vender Fanta naranja, usando ingredientes cítricos locales.

Cual es la verdad, FANTA, Alemania Nazi 1940 o Italia 1955- En otro enlace (4) encontramos que aparentemente los dos enlaces tienen razón, aunque nos permite aprender como la utilización parcial de la información confunde. Copio:

Años después de la guerra, en 1955, Coca-Cola Italia sugirió crear una bebida acorde con la tradición cítrica de este país del Mediterráneo. A la Compañía le pareció buena idea crear una bebida con sabor a naranja y decidieron bautizarla con el nombre de la gaseosa que había surgido en tiempos de crisis en Alemania.

Obviamente no puede faltar política actual (5) sobre un supuesto boicot a Israel por la marca Fanta. Eso, de ser importante, puede venir en otra nota. Cuando surja escribir sobre boicot, si es que surge.