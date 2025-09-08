¿Qué nos pasó en Israel?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Un fresco histórico-político (1970-1990)

Los años setenta: la herida de Yom Kipur.

La década de los setenta en Israel estuvo marcada por un hecho central: la Guerra de Yom Kipur (1973). Fue una guerra corta en tiempo, pero eterna en consecuencias. Egipto y Siria atacaron por sorpresa en el día más sagrado del calendario judío, y todo el país se sumió en una sensación de vulnerabilidad inédita. Israel ganó militarmente, pero el costo humano fue inmenso: miles de muertos, decenas de miles de heridos, una sociedad entera golpeada en su confianza.

Ese trauma cambió la manera de vivir en Israel. La sensación de invencibilidad que había dejado la Guerra de los Seis Días (1967) se quebró para siempre. El país comprendió que no bastaba con la fuerza militar, que la seguridad no era absoluta y que la paz, por más lejana que pareciera, era una necesidad.

Fue en esa década cuando Menachem Begin, líder del Likud, asumió el poder (1977). Era la primera vez que la derecha gobernaba, y con él llegaron dos cosas: por un lado, la firma de los Acuerdos de Camp David (1978) con Egipto, que devolvieron el Sinaí a cambio de paz. Por otro lado, el fortalecimiento de los asentamientos en Cisjordania, que marcarían el futuro conflicto con los palestinos.

La vida cotidiana de los israelíes en los setenta se movía entre el duelo y la reconstrucción. Había duelo por los caídos en Yom Kipur, pero también reconstrucción económica, cultural y social. Israel empezaba a ser un país más abierto al mundo, pero también más consciente de sus límites.

Los años ochenta: entre el Líbano y la intifada

La década de los ochenta fue la de las contradicciones. En 1982, Israel invadió el Líbano para enfrentar a la OLP (Organización para la Liberación de Palestina). La guerra, que al principio parecía rápida y clara, se convirtió en un pantano. Las imágenes de Sabra y Chatila, las críticas internacionales y el dolor de miles de familias israelíes dejaron una herida difícil de cerrar. Muchos comenzaron a preguntarse si el país estaba pagando demasiado alto el precio de la seguridad.

Mientras tanto, dentro de Israel, la economía sufría. Hubo hiperinflación, recortes, tensiones sociales. El mosaico de inmigrantes seguía creciendo, pero la integración no era sencilla: rusos, etíopes, marroquíes, europeos, latinoamericanos, todos intentando formar parte de una sociedad que nunca dejaba de debatirse entre identidad y modernidad.

Y hacia el final de la década estalló la Primera Intifada (1987). Fue un levantamiento popular palestino en Gaza y Cisjordania, marcado por piedras, barricadas y choques diarios con el ejército israelí. La sociedad israelí se vio obligada a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿cómo gobernar a un pueblo que no quería ser gobernado por ti? La respuesta no fue simple, y las divisiones internas crecieron.

Los ochenta dejaron en Israel la sensación de vivir en un país atrapado entre dos frentes: uno externo (la guerra en el Líbano) y uno interno (el conflicto con los palestinos). Era la década del desgaste.

Los años noventa: el espejismo de la paz

La década de los noventa comenzó con un aire distinto. La caída de la Unión Soviética trajo una ola masiva de inmigrantes rusos que transformó la sociedad israelí en todos los niveles: economía, cultura, ciencia, arte. Israel se volvió más cosmopolita, más complejo, más diverso.

En 1993 llegaron los Acuerdos de Oslo, firmados entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat bajo la mediación de Bill Clinton. Fue un momento histórico: el reconocimiento mutuo, la promesa de un futuro compartido, el horizonte de dos Estados. Por primera vez, millones de israelíes y palestinos sintieron que la paz era posible.

Sin embargo, esa ilusión duró poco. La violencia no se detuvo. Los autobuses explotaban en Tel Aviv y Jerusalén; los colonos se expandían en Cisjordania; la desconfianza crecía en ambos lados. El asesinato de Rabin en 1995, a manos de un extremista judío, fue el golpe más duro. Israel no solo estaba dividido con sus vecinos: también estaba dividido consigo mismo.

Los noventa cerraron con un sabor agridulce. Hubo crecimiento económico, avances tecnológicos, integración cultural. Israel se convirtió en una potencia innovadora, conocida como la “Start-Up Nation” en ciernes. Pero en lo político, la paz quedó trunca. El espejismo se desvaneció y la segunda intifada estaba a la vuelta de la esquina.

El nuevo milenio trajo la Segunda Intifada (2000),

Con violencia urbana, atentados suicidas y miedo omnipresente. Se levantó la barrera de separación como medida de seguridad y símbolo de división. La retirada de Gaza (2005) pareció un paso audaz, pero llevó a un vacío que fue cubierto por Hamas, intensificando los enfrentamientos.

Años 2010: Éxito tecnológico y estancamiento político

Israel se convirtió en la “Start-Up Nation”: innovación tecnológica, talento científico y una reputación global. Pero al mismo tiempo, la violencia en Gaza se convirtió en un ciclo constante, y las divisiones internas se profundizaron: socioeconómicas, religiosas, políticas.

Año 2020s (2020–2025): Regionalización del conflicto y crisis interna

• 2020: los Acuerdos de Abraham normalizaron relaciones con varios países árabes, una sorpresa diplomática que, sin embargo, no resolvió el conflicto principal entre israelíes y palestinos .

Octubre 2023–2025: el súper infame asesinato de Hamas del 7 de octubre de 2023, desencadenó una guerra brutal y salvaje.

Desde ese momento, han muerto decenas de miles de palestinos y más de mil israelíes. Se retomó una ofensiva masiva sobre Gaza, con destrucción, bloqueos y crisis humanitaria en evolución . Simultáneamente, empezó un conflicto ampliado con Hezbollah en el norte —enfrentamientos intensos y desplazamientos desde octubre 2023 hasta ceses del fuego en 2024 y 2025

A esta fecha, 30 de Agosto del 2025, se han sumado:

El ataque sorpresa del 7 de octubre se saldó con aproximadamente 1,200 muertes israelíes, revisadas a la baja tras una depuración que identificó algunos fallecidos como milicianos de Hamas.

• Desde entonces, se reportan al menos 934 civiles israelíes muertos y 895 soldados muertos en operaciones relacionadas con el conflicto.

• Sumando estas cifras, el total estimado de muertes en Israel desde el 7 de octubre es de alrededor de 2,000 personas.

Muertes palestinas (en Gaza y Cisjordania)

• Según fuentes como Reuters y Guardian, el número de muertos en Gaza supera los 63,000 palestinos desde el inicio del conflicto

A lo largo de esos 55 años, Israel fue un país en el que la historia no estaba en los libros, sino en la calle. Cada guerra, cada atentado, cada acuerdo, cada manifestación formaban parte de la vida diaria. Y quienes llegamos desde fuera, con sueños y proyectos familiares, tuvimos que aprender que en Israel la normalidad es siempre temporal, que la estabilidad nunca es absoluta, que la vida se celebra precisamente porque se sabe frágil.

Israel nos dio mucho: pertenencia, identidad, orgullo, una lengua, una cultura viva. Pero también nos exigió más de lo que podíamos dar: paciencia, sacrificio, resistencia al cansancio. Lo que nos pasó en Israel es lo mismo que le pasó a muchos inmigrantes Mexicanos de nuestra generación: nos enamoramos y nos desgastamos, lo vivimos como hogar y como prueba, como promesa y como desilusión.

Israel no es un país del que se pueda salir sin huella. Marca, transforma, sacude. Y, quizás, esa sea su verdadera esencia: obligarnos a vivir con intensidad, con memoria y con preguntas que nunca terminan de responderse.