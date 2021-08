“¿Cuál debe de ser nuestro verdadero rol y a qué debemos dedicarnos antes de que inicie el ciclo escolar 2021-2022 el próximo 30 de agosto?”

En este blog quiero compartirles una propuesta para que todos apoyemos a nuestros niños y jóvenes en un regreso presencial a clases que nos dé a todos la tranquilidad necesaria pero que sin duda alguna los alumnos asistan a la escuela. Yo sé que muchos escuchamos, leemos y vemos todos los días noticias, artículos, blogs, tweets y todo tipo de información en diversos medios de comunicación, incluyendo redes sociales así como artículos científicos sobre el COVID-19, la importancia del regreso presencial a clases, las decisiones de las autoridades sobre el regreso, las opiniones de los padres de familia y la afectación que han tenido nuestros niños y jóvenes por no haber podido regresar a las

aulas de manera presencial. Sin embargo, de acuerdo a las diversas encuestas realizadas a este respecto, es menor el número de padres de familia que opinan que sus hijos deben regresar a las aulas de manera presencial por temas de salud y seguridad. Pero, les pregunto si creen que esta opinión está bien fundamentada o más bien tenemos miedo y la información con la que la mayoría cuenta les hace inclinarse por no querer regresar de manera presencial el primer día de clases del ciclo 2021-2022.

Personalmente, estoy convencido que debemos regresar de manera presencial desde el primer día de clases y que todos podemos apoyar a que cada una de las escuelas del país cuente con los elementos que se requiere para lograrlo trabajando juntos, esto incluyendo a los padres de familia, nuestros líderes educativos y el sector gobierno. El pasado mes de marzo, escribí un artículo científico que fue publicado en diversos medios y explicado en varias conferencias, basado en +20 evidencias científicas en decenas de países comprobando la hipótesis de que el cierre de las escuelas, desde preescolar hasta bachillerato, no necesariamente es más seguro que su apertura.

Esta hipótesis la comprobé a través de describir diversas evidencias que resumo a continuación: Primero, los contagios del virus que causan el COVID-19 no se transmiten tan frecuentemente en los niños como otros virus. Esto sigue siendo actual, incluyendo en las nuevas variantes del virus SARSCoV-2, como la DELTA que ha demostrado ser la variante más contagiosa recientemente. Asimismo, de acuerdo a una investigación actual en Nueva York, EUA, realizada por los Doctores Rumaina, Schneidermanc y Geliebterd y publicado el mes pasado a través de medRxiv, el artículo indica que el aumento de los contagios de la variante DELTA está siendo impulsada por los jóvenes de más de 12

años pero los doctores; sin embargo, concluyen que este fenómeno es similar al de la transmisión original del COVID-19 por ello la evidencia utilizada para el artículo que escribí sigue siendo válida; Finamente y de manera favorable, concluyen, que esto es derivado a la vacunación reciente en su mayoría en los adultos y no en niños y jóvenes.

Segundo, cuando se abren las escuelas, no existe evidencia que haya un aumento de los contagios de COVID-19 y la transmisión de los contagios dentro de las escuelas es baja. Hoy los mayores contagios a nivel mundial se producen fuera de la escuela y en época de vacaciones o días festivos. Esto es un hecho y se tiene mucha evidencia científica que lo respalda, entonces ¿porqué muchos no quieren regresar de manera presencial, será por la manera en la que se transmite la información en los medios y redes sociales?. Las escuelas en los países que han abierto de manera presencial han demostrado ser los espacios más seguros porque siguen protocolos sencillos de seguridad e higiene y los maestros se aseguran que se implementen. En México, en todas nuestras escuelas, de todas las regiones y de todo tipo de recursos debemos asegurarnos, enfocarnos y apoyar para que cada escuela cuente con agua, jabón, gel anti bacterial, uso riguroso de cubre bocas y ventiladores caseros o ventilación natural.

Con esto, todos podemos apoyar a una apertura en agosto de manera presencial.

Adicionalmente, es importante considerar que mientras los niños y jóvenes no están en la escuela, la mayoría no se encuentran encerrados en sus hogares, más bien se encuentran jugando y realizando actividades e interactuando con familiares y amigos en lugares que posiblemente no cuiden y sigan los protocolos de seguridad e higiene que se mantienen en las escuelas como se ha comprobado y descrito anteriormente. Finalmente en el regreso presencial en agosto, la mayoría de los maestros están vacunados y eso también disminuye el riesgo de contagio y transmisión de manera importante.

Estoy seguro que todos tenemos buenas intenciones cuando hacemos un programa, una entrevista, una crítica al gobierno o a alguna otra persona, pero mi sugerencia es que desde hoy, cada uno de nosotros nos pongamos a trabajar junto con las escuelas que conocemos o que estén a nuestro alcance para apoyarlos en tener un regreso presencial que cumpla con al menos las siguientes tres medidas básicas, que disminuirá la posibilidad de contagios dentro de la escuela y que se ha comprobado es menor que los contagios fuera de la escuela:

1. Lavado de manos constante y uso de gel anti bacterial.

2. Uso obligatorio de cubre bocas a partir de los 2 años de edad en todos los espacios de la escuela.

3. Espacios ventilados manteniendo la sana distancia.

Finalmente, los invito a través de este blog a unirse y apoyar una apertura presencial de clases para todos nuestros niños y jóvenes mexicanos llevando a cabo cada uno acciones muy concretas de seguridad e higiene, como: apoyar en la limpieza de las instalaciones de las escuelas, llevando agua y jabón a las escuelas que lo necesiten, construyendo ventiladores con filtros caseros, donando cubre bocas y gel anti bacterial y sobre todo poner el ejemplo en casa con las acciones de seguridad y limpieza mencionadas, como el uso constante de cubre bocas en lugares cerrados por parte de todos los adultos, incluyendo los que están vacunados y con ello en el mes de agosto asegurar un regreso

presencial seguro.

Gracias a todos por su apoyo y trabajemos en pro de un regreso a clases presencial.

Te invito a que te unas a nuestra comunidad de WOW Líderes. Síguenos en @wwleadership y etiquétanos: #wwleadership