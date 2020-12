Diario Judío México - Hemos escuchado y vivido las malas noticias de este año, aparentemente lleno de más oscuridad que luz (pandemia global, incendios, injusticias sociales, desastres naturales, sólo por nombrar algunos), pero ¿qué pasa con los puntos positivos sostenibles del 2020?

Me inspiró ver la historia de Gitanjali Rao, la joven de 15 años que fue elegida entre 5,000 nominados en Estados Unidos, por la revista Time que nombró por primera vez a su «Niño del año», y la galardonada es una adolescente científica e inventora que quiere inspirar a los demás para «resolver los problemas del mundo». Gitanjali ha inventado distintas tecnologías, incluyendo un instrumento que puede identificar contenido de plomo en agua potable, así como una app que utiliza la inteligencia artificial para detectar ejemplos de ciberacoso, sin duda mucho que aprender y será muy interesante seguir su trayectoria y aportación al planeta y la humanidad en los años por venir.

Por su parte, la NASA está usando supercomputadoras e inteligencia artificial para mapear árboles desde el espacio. Dicho estudio de supercomputación abre el camino para la geografía de árboles y la investigación del carbono, debido a que los árboles que crecen fuera de los bosques a menudo no se incluyen en el mapeo de árboles porque no aparecen bien en las imágenes de satélite. Usando la técnica, los investigadores podrán mapear árboles no forestales a un nivel de detalle que normalmente tomaría meses o años con métodos tradicionales. Estos datos son vitales para evaluar cuánto carbono almacenan los árboles.

La pandemia no ha sido del todo negativa, este año en particular las consecuencias inducidas por el COVID-19 hicieron que la Huella Ecológica global se redujera en casi el 10% moviendo la fecha de sobregiro ambiental 3 semanas posteriores a lo que originalmente se tenía contemplado. En resumen; cambiamos nuestros hábitos de movilidad durante la pandemia, la gran pregunta es ¿Esto que avanzamos en reducción de emisiones en el 2020, lo podremos sostener en el tiempo?

El año 2021 será un mejor año con la reincorporación de EUA al Acuerdo Climático de Paris como compromiso del Presidente electo de Joe Biden, lo cual traerá para nuestra región un efecto dominó positivo, que fomente a que otros países como México también se sumen de manera mucho más integral con acciones a favor del planeta.

Los futuros del agua se unieron este mes de diciembre al oro y el petróleo y se negociaron en Wall Street por primera vez los contratos futuros vinculados al precio spot del agua, y la promesa es que los contratos de agua permitirán a los agricultores e inversionistas protegerse o apostar por el potencial de escasez de agua. Los contratos están vinculados al mercado de agua al condado de California por $ 1.1 mil millones.

Empezamos a ver buenas noticias en algunas ciudades ejemplares del mundo donde ya existen compromisos de transición del 100% al transporte eléctrico para el 2030 y 2040. Hoy en día 30 ciudades ya están poniendo en marcha estos proyectos; por ejemplo, Bogotá, París, Barcelona y Ámsterdam son algunas las precursoras en estos temas.

Queremos que todos prosperen en nuestro único planeta, por lo que quise destacar algunos puntos positivos, inspiradores, y muy buenos para el planeta para terminar el año con una nota positiva, y dejarnos motivados para avanzar más al gran reto económico, social y ambiental y debemos sumar las buenas acciones sostenibles y la inteligencia colectiva para un mucho mejor 2021.

