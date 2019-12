Diario Judío México - Queridos amigos,

Hace 22 años, Mikhail Gorbachev se encontró en una situación en la que nunca imaginó que estaría: en quiebra.

Este fue el hombre que dirigió una superpotencia mundial, firmó acuerdos innovadores de control de armas nucleares e inició una transformación de la Unión Soviética que finalmente la transformó en una economía de libre mercado antes de colapsar su dominio de Europa del Este en un estallido de libertad.

En 1997, sin embargo, estaba al borde de la bancarrota. En lo que debe haber sido una decisión insoportable, y una que lo llevó al ridículo, aceptó filmar un comercial para Pizza Hut.

La revolución que inició Gorbachov no fue mucho mejor que su cuenta bancaria. Rusia volvió a un gobierno autoritario que, a pesar de no ser tan cruel como los soviéticos, está muy lejos de la democracia que soñaba Gorbachov. Sí, Europa del Este sigue siendo democrática y libre, pero los acaparamientos de tierras rusos en Ucrania y Georgia dan escalofríos a la gente en Lituania y Eslovaquia.

La mayoría de las revoluciones comienzan con altos ideales y altas aspiraciones. Pero en muchos casos la realidad se establece y el sueño se derrumba. En algunos casos, la gente abandona los ideales que guiaron la revolución; se intoxican con poder o se vuelven culpables de los mismos males contra los que se rebelaron. En algunos casos, el abandono de los ideales no es cínico ni planificado, simplemente ocurre naturalmente cuando la revolución necesita enfrentar las restricciones y limitaciones de la realpolitik.

Fidel Castro fue un faro de esperanza para millones de personas en América Latina cuando destronó a un dictador cruel, pero los ideales de justicia e igualdad que guiaron la revolución pronto se desvanecieron cuando Cuba se convirtió en una dictadura mucho peor que la de Batista. A la Revolución Americana le fue mejor, en el sentido de que muchos de los ideales de la Revolución todavía animan a la República 250 años después, pero es imposible no notar la contradicción entre el ideal de “todos los hombres son creados iguales” y la realidad de defender esclavitud durante 100 años, o el conflicto entre la noción de “derechos inalienables” y el despojo y la masacre de los indios americanos. Realpolitik, y la mera avaricia, tenía prioridad sobre los ideales.

Algo similar sucedió en la historia de Janucá y sus secuelas. La revuelta de los macabeos tenía las aspiraciones más elevadas: que los judíos vivieran libremente en nuestra tierra, adoraran a nuestro Dios como quisiéramos y construyeran una sociedad justa y justa basada en los valores de los profetas de Israel. Judios hecho enormes sacrificios por ese ideal. Pocos de nosotros sabemos que, de hecho, después de la liberación del Templo de Jerusalén, la lucha continuó durante 30 años. Los propios macabeos pagaron el precio final: de Mattathias y sus cinco hijos, solo Simon sobrevivió a la larga y agotadora lucha. Fue una lucha que sirve como inspiración para los judíos, y para todos los amantes de la libertad, hasta el día de hoy.

Sin embargo, cuando la guerra finalmente terminó, los ideales comenzaron a desvanecerse. Simon se convirtió en el primer gobernante de la dinastía asmonea e intentó, en la medida de lo posible, mantenerse fiel al espíritu de la revuelta macabea: no abusó del poder, autorizó un poder legislativo y judicial independiente, y gobernó sabia y justamente . En particular, no impuso a otros pueblos las mismas iniquidades que los judíos tuvieron que sufrir bajo los seléucidas.

Pero las semillas de la disolución brotaron durante los reinados de su hijo y nieto. Ambos silenciaron a la oposición (en el caso del rey Alejandro Janneo, de forma bastante permanente, al matarlos); tanto se obsesionó con el poder; ambos conquistaron pueblos vecinos y los sometieron a la opresión religiosa y política. En algunos casos, esta actitud se debió a la realpolitik y la necesidad de proteger al estado incipiente; en otros, era deseo claro para poder y dominio. En un cambio de roles, los niños se hicieron culpables de lo que los padres se rebelaron.

Sucede a los países y pueblos, pero sucede a las personas también. Especialmente para financiadores y líderes comunales. En la mayoría de los casos, comenzamos nuestro viaje imbuido de un profundo sentido de misión, lleno de ideales nobles y aspiraciones nobles. Y, sin embargo, cuando miramos nuestro trabajo de liderazgo real, la mayoría se gasta en luchas internas de poca importancia, batallas del ego, minucias inútiles y guerras territoriales. En la rutina diaria, los ideales que nos trajeron aquí en primer lugar se olvidan lentamente; en el mejor de los casos, se dejan oxidar lentamente y, en el peor de los casos, se manipulan para justificar abusos y luchas que no son idealistas. Aquí y allá podemos ver nuestro sentido de misión con una nostalgia agridulce, lamentando que, parafraseando a Clausewitz, ningún ideal sobreviva a un enfrentamiento con el enemigo.

De manera oblicua, un debate talmúdico (Tractate Shabbat 21b) sobre Hanukkiah aborda este problema exacto. Rabinos, característicamente, no pudo ponerse de acuerdo sobre un punto de derecho bien: ¿cómo debemos iluminar nuestro Hanukkiah? La Escuela de Shamai dice: En el primer día se enciende ocho y de ahí en adelante se continúa disminuyendo, y la Escuela de Hillel dice: En el primer día una luces de uno y de ahí en adelante se continúa aumentando.

Si lo piensas bien, la opinión de Shammai es más lógica. Las velas conmemoran el milagro del aceite que se supone que duran un día y se prolongó durante ocho; el suministro de petróleo, aunque milagrosamente duró más de lo debido, se redujo todos los días; No aumentó. Su punto de vista está ciertamente más en línea con lo que realmente sucedió. También refleja con precisión la historia de los Macabeos: la santidad y el idealismo que los guió no sólo no aumentó, pero desapareció con el tiempo. En cierto modo, se reconoce una verdad más profunda acerca de la realidad: la entropía es una fuerza poderosa en el universo, la energía se disipa, se desintegra la materia, las gemas entusiasmo, idealismo se desvanece, las luces se desvanecen.

La Escuela de interpretación de Hillel, sin embargo, tiene menos que ver con cómo son las cosas, sino con cómo las cosas deben ser. Su lógica es aspiracional: agregamos velas, porque “necesitamos aumentar la santidad, no disminuir”. Hillel nos desafía a resistir el curso natural de las cosas y los efectos sofocantes de tiempo para mantener nuestro idealismo vivo e incluso mantener alimentando él. Cuanto más retrocede el milagro en el pasado, más velas tenemos que agregar para mantener vivo el milagro. Mientras menos petróleo haya, más de nuestro propio idealismo necesita ser encendido. Hillel hace un llamado para combatir las fuerzas estupefacientes del hábito y la rutina; para mantener viva la llama, para vivir siempre de acuerdo con nuestros principios y valores. La naturaleza inspiradora de la Hanukkiah se cementa por otra ley, la que dice que el Hanukkiah no puede servir a cualquier propósito práctico. Está ahí solo para ser visto, para inspirar, para motivar. Se supone que es lo contrario de útil. Es un llamado al idealismo puro e inalterado.

El judaísmo es una cultura realista. A cada paso, se nos pide que consideremos las realidades en las que operamos. La Torá está llena de compromisos necesarios con las limitaciones de la realidad, con las necesidades de los demás y con nuestra debilidad humana. Sin embargo, la disminución de nuestro idealismo no es una fatalidad; podemos y debemos añadir la inspiración de recordar los ideales que nos pusieron en marcha en nuestra lucha y nosotros mismos sujetos a los estándares cada vez más altos en lugar de rendirse a una pérdida irrevocable de idealismo.

En esta época de cinismo y nihilismo, los ideales se sacrifican en el altar de la conveniencia y los valores se convierten en una ofrenda voluntaria a los insaciables dioses del poder y la codicia. Así que este es el momento de desafiar la entropía del alma, seguir encendiendo velas de esperanza y sostener nuestro brillante Hanukkiah para que todos lo veamos, y especialmente para nosotros mismos. Un Hanukkiah que no tiene ningún propósito práctico, excepto recordarnos nuestras creencias y las aspiraciones que una vez tuvimos. Es precisamente ahora que el mensaje de Hillel de expansión de la santidad necesita ser escuchado en todo el mundo.

Y comienza en casa: como financiadores y líderes, debemos recordar el llamado superior que nos inició en nuestros viajes, las creencias que una vez nos guiaron, la vocación de servicio que nos animó. La alternativa no es bonita: terminar como tristes caricaturas de nosotros mismos, consumidos por lo trivial, agotados por el egoísmo, aplastados por el cinismo. Necesitamos usar este feriado para practicar la generosidad y la gratitud, para recordar quiénes fuimos y darle la bienvenida a ese extraño a nuestras vidas, para disfrutar de la luz de nuestros valores y para mantener nuestras revoluciones vivas, pasando de una noble aspiración a la a continuación, creciendo en fuerza y ​​de luz en luz.

O eso, o en lugar de sufganiyot, vamos por un trozo con Gorbachov.

Chag sameach!

Andrés