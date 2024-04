Creo saberlo, pero sólo por un momento, el mismo instante que dura el presente. No sé quién seré en un rato ya que ni siquiera sé si seré o no seré.

Sé quién fui, pero lo sé desde ahora y no desde el pasado. Ejemplo: si ahora digo que antes fui tal cosa, es porque es así como lo veo desde ahora. Tal vez, en aquel momento, lo percibía diferente. Incluso, esa misma percepción que tengo ahora del pasado que fui, es posible que cambie de opinión con el paso del tiempo respecto al mismo instante.

Ejemplo: si me refiero al 12/03/2018, ahora veo que fui tal cosa. Posiblemente ayer lo veía diferente y tal vez mañana lo vea diferente a ayer. Y, seguramente, tanto ayer como mañana, lo vi y veré diferente que en aquel momento presente del cual señalé.

¿Que si sé quién soy? Ahora, nada más ahora, sé quién soy, pero según mi visión actual.

En resumen, es imposible saber quién fui ya que, muy probablemente, mi visión a futuro respecto al mismo instante, será diferente debido a aprendizajes y experiencias.

No soy lo que digo ni lo que pregunto, tampoco lo que respondo. Soy lo que pienso. Muchos dirán que soy el cómo. Es decir, no lo que digo ni lo que pienso, sino cómo lo manifiesto. Y de eso puede haber algo.

No creo que tú sepas lo que soy. Lo más probable es que sepas o creas saber quién fui frente a determinada situación. Es decir, respecto al pasado en algunas ocasiones, mas no en el ahora.

No soy lo que estoy haciendo. No soy lo que estoy escribiendo. No soy la ropa que tenga puesta. Soy lo que ahora pienso, y eso es momentáneo. Tan fugaz que es ya mismo es un pretérito.