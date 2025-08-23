¿Qué son las fobias?

Sentir miedo es una reacción instintiva del ser humano ante aquello que considera una amenaza. Cuando este temor se vuelve incontrolable y condiciona su vida, se considera una fobia. En sí, la fobia es un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por temores marcados y persistentes que se basan en la presencia o anticipación de objetos o situaciones específicas con el deseo de evitar esa condición debido a los altos niveles de miedo e incomodidad. Es sentir miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, por ejemplo: volar, alturas, administración de una inyección, ver sangre.

La fobia se reconoce, dado que la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente de seis o más meses.

El miedo o la ansiedad y la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.


El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata, es un miedo irracional y exagerado que ocasionan en la persona un estado de ansiedad elevado, con síntomas físicos tales como: aumento de la sudoración, palpitaciones, vómitos, mareos, desmayos, ataques de pánico, nerviosismo, dolor de cabeza, tensión muscular, entre otros.

En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizado o aferrarse.

Las fobias afectan a un 8.7% de la población de EEUU cada año, y aunque se trata de un tipo de trastorno de ansiedad altamente tratable, solo un 36% de esas personas recibe tratamiento adecuado.

El British Journal of Psychiatry publicó un estudio (5) en donde fueron evaluados más de ocho mil pacientes, y concluyen con las fobias específicas más comunes, las cuales son:

Claustrofobia:

Más que el miedo a espacios cerrados en sí, se trata del temor por aquello que puede suceder en un lugar pequeño. Se estima que alrededor de 5% de la población ha padecido claustrofobia en mayor o menor medida. Este miedo tiende a crecer cuando la persona que lo sufre está pasando por un mal momento, como estrés laboral, una ruptura amorosa, una enfermedad, etc.

Acrofobia:

La acrofobia es el miedo a las alturas y la persona que lo sufre puede presentar ataques de pánico al encontrarse en una azotea, montaña, edificios altos. Es un miedo irracional ya que no corresponde a una amenaza real. Pero incluso aunque el paciente es consciente de que no hay motivo para sentir miedo, es incapaz de relajarse y superar el ataque de ansiedad.

Fobia a conducir:

Este es un temor a conducir y es un tipo situacional dentro de las fobias específicas.  Se caracteriza por un miedo intenso a conducir. Su sintomatología provoca un malestar e interferencia con la vida cotidiana.  En estudios actuales se estima que la prevalencia de este tipo de fobia es del 4% de la población.

