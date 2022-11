Cuando llegó el momento de que el primero de los patriarcas de Israel asegurará la continuidad a largo plazo de la familia que había comenzado a construir, se concentró en la clase de esposa adecuada para Isaac, su heredero designado. Y así, Abraham dijo a su criado… Te hago jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de la cananea en cuyo medio habito.

Sino que irás a mi tierra y a mi lugar de nacimiento, y tomarás una esposa para mi hijo, Isaac

(Génesis 24: 2- 4).

La principal condición de idoneidad exigida por Abraham para quien iba a convertirse en la esposa de su hijo -y, por tanto, socia en la continuación del proyecto de construcción de la familia que él había iniciado- era que no perteneciera al pueblo en medio del cual vivía Abraham.

El criado no necesitaba más. Comprendió lo que estaba en la mente de Abraham.

Tan pronto como llegó a su destino con diez camellos y una comitiva, se apostó en el manantial donde las jóvenes del pueblo salían a sacar agua. Mientras contemplaba la escena, una joven bajó al manantial, llenó su cántaro y volvió a subir.

El criado fue a su encuentro y le pidió: “Déjame beber un poco de agua de tu cántaro”.

Y ella le dijo: “Bebe, mi señor”, y se apresuró a bajar su cántaro sobre su mano y le dejó beber.

Y ella le dejó beber hasta la saciedad y dijo: “Para tus camellos también sacaré agua hasta que beban hasta la saciedad…”.

Vaciando rápidamente su cántaro en el abrevadero, corrió de nuevo al pozo para sacar, y sacó para todos sus camellos. (Gén. 24: 18-19).

Estas acciones mostraron la generosidad y la bondad de la joven. Además, mostró la misma simpatía y afán de ayudar a los demás que caracterizaba a Abraham:

“[…] “se apresuró a bajar su cántaro… se apresuró a bajar su cántaro al abrevadero… volvió a correr hacia el pozo”.

Las palabras exactas utilizadas para describir la acción de Abraham: “corrió a su encuentro…Abraham se apresuró a entrar en la tienda…Abraham corrió a la tienda…se apresuró a prepararse”. (Gen. 18: 2- 7).

En otras palabras, la futura nuera de Abraham y el patriarca de la familia comparten los mismos valores.

Por otra parte, como señala Herbert Niehr

“Canaán” es un término ideológico acuñado por los escritores hebreos para crear un “antipueblo” en comparación con “Israel”.

“Porque incluso lanzan a sus hijos y sus hijas al fuego como ofrendas a sus dioses”. (Deuteronomio 12: 31)

Esta es la cultura que Abraham no quería que heredaran sus descendientes. Anticipó lo que la Torá diría más tarde:

“No actuarás como ellos” (Éxodo 24: 23)

Por lo tanto, mandó buscar a una mujer que compartiera sus valores, los valores que quería que se enseñaran a sus nietos.

Siempre es notablemente asombroso cómo, a pesar del paso de los siglos, el TaNakh sigue siendo tan actual.

Al leer: ” lanzan a sus hijos y sus hijas al fuego como ofrendas a sus dioses,” algunos lectores del TaNaKh en Israel no pueden evitar escuchar una referencia al inflexible rechazo palestino. Un rechazo que, en lugar de entablar conversaciones comprensivas para encontrar compromisos y acomodos, desata un salvajismo sin fin.

Encienden el fuego a los dioses del odio casi a diario, haciendo llover cohetes, explotando bombas y disparando armas de fuego contra las ciudades israelíes. Apuñalando a hombres, mujeres y niños en sus casas, condenan a “sus hijos e hijas,” que inevitablemente son ultimados o pasan el resto de sus vidas en la cárcel.

No es de extrañar que los israelíes votaran abrumadoramente en las recientes elecciones de su país para empoderar a los líderes de pequeñas sectas religiosas, convencidos de que estas palabras de las Escrituras se dirigen a ellos:

No te inclinarás ante sus dioses, ni les servirás, ni harás según sus obras…. “Servirás al Señor, tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Y quitaré la enfermedad de en medio de ti… No los expulsaré de delante de ti en un año, no sea que la tierra quede desolada y las bestias del campo sean demasiado numerosas para ti.

Poco a poco, los expulsaré de delante de ti hasta que hayas multiplicado y heredes la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar, en Filistea, y desde el desierto hasta el río. Porque entregaré en tu mano a los habitantes de la tierra, y los expulsarás delante de ti.

(Éxodo: 23: 24-31)

Con pequeños cambios de estilo, esto bien podría pasar como el manifiesto de la nueva extrema derecha religiosa de Israel. Embriagados por su repentino ascenso político, olvidan rápidamente las palabras de la Torá: “No actuarás como ellos.”

Entre estas sectas recientemente envalentonadas, también hay un negligencia concertada de que Abraham no envió a su criado a buscar una esposa para su hijo entre su familia, sino sólo al área geográfica donde estos vivían. La sangre no era la principal preocupación de Abraham en la construcción de la nación; el carácter lo era.

La Biblia no presenta a Abraham como un fanático religioso, sino como un hombre moral y respetuoso de Dios. La nación que él y Rebeca (la esposa de Isaac y los muchos que siguieron en su linaje) concibieron no era la de ser conquistadores sino ser servidores del mundo.

Es cierto, que es difícil tratar con ecuanimidad a personas que sólo hablan el lenguaje del rechazo y la violencia. Aún así, a los descendientes de Abraham se les ordena “no actuarás como ellos.”

Las lecciones que hemos aprendido del pasado son que nuestros valores pueden moldear el futuro, y de hecho lo hacen.

Parafraseando al psicólogo experimental Steve Pinker: La alternativa a la teoría religiosa del origen de los valores es que los seres humanos estamos dotados de un sentido moral y de una razón que crea un lenguaje común que nos permite comprender la intercambiabilidad lógica de nuestros intereses y los de los demás.

El profesor de Estudios Judíos de Harvard, Jon D. Levenson, nos recuerda que “muy poco de lo que la tradición instruye a los judíos a practicar puede encontrarse en las narraciones bíblicas sobre Abraham. Por ejemplo, ni él ni nadie en el Génesis observa el Shabat. Lo mismo puede decirse de la mayor parte de los mandamientos de la Torá. La oposición a la idolatría y la insistencia en el único Dios que ha creado el mundo, las normas éticas y legales características, las leyes que rigen el culto de los sacrificios, las leyes dietéticas, las fiestas… Abraham no participa en ninguna de ellas, con la única y evidente excepción de la circuncisión”.

Abraham es la prueba del optimismo bíblico de que las personas tienen la piedad como parte de su potencialidad. Abraham encarnaba “el Camino del Señor” naturalmente; cuatrocientos años antes de la Alianza del Sinaí, ya “obedecía… mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes” (Gén. 26: 5).