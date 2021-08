Quizá la respuesta más obvia sería, “los dos son cantantes”, o quizá la segunda respuesta más probable sería, “que los dos son judíos”; sin embargo, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, ambos son íconos indiscutibles de la cultura popular estadounidense. También ambos son contemporáneos, con tan solo unos cuantos meses de diferencia en cuanto a su edad, Dylan de 80 y Barbra de 79 años.

La carrera de ambos se ha extendido de manera exitosa por más de sesenta años y los dos han sido también multipremiados a lo largo de la misma.

Por parte de Dylan destacan el Premio Nobel de Literatura 2016, 13 premios Grammy y uno honorario por su trayectoria en 1991, siendo nominado en 40 ocasiones, un Óscar de la Academia y Globo de Oro a la mejor canción, "Things Have Changed" de la película "Wonder Boys", obtuvo seis veces el Grammy Hall of Fame. En 1982 el Rock and Roll Hall of Fame incluyó a Bob Dylan y listó cinco canciones suyas entre las 500 canciones que dieron forma al rock and roll, siendo “Blowing in the Wind” quizás la más emblemática, entre otros muchos premios y nominaciones.

Por parte de Barbra, destacan dos Oscar de la Academia como Mejor Actriz y tres nominaciones más, como Mejor Actriz, Mejor Canción y Mejor Película respectivamente. Ocho Globos de Oro, incluyendo el Premio Henrietta y el Premio Cecil B. Demille. Tres nominaciones al Premio Bafta y ganadora dos veces del Premio David di Donatello de la Academia de Cine de Italia. En cuanto al Grammy, ha logrado obtenerlo en diez ocasiones y ha sido nominada otras 37 veces, entre muchos, muchos otros.

¿Y cómo era la relación personal entre ellos?

En una entrevista de hace muchos años, Bob Dylan revela que escribió la exitosa canción "Lay Lady Lay" para que la cantara Barbra Streisand. También en una nota, Bob Dylan le dijo a Barbra Streisand: "Eres mi estrella favorita", enviándole flores e invitándola a hacer un disco juntos.

Años después… cuando estaba a punto de salir “Yentl”… me envió su último álbum, junto con la carta que todavía tengo. En él, escribe: "Hay algunas canciones en este álbum que estoy seguro de que te encantaría hacer", afirma Barbra.

Pero hay algo, algo más que tienen estos dos grandes artistas en común. De acuerdo con la agencia JTA, Barbra Streisand se ha convertido en la única mujer en colocar un álbum entre los 20 primeros en las listas de Billboard en cada década desde la década de 1960 hasta la de 2020.

La única otra persona en lograr esa hazaña es Bob Dylan.

El más reciente álbum de Streisand, “Release Me 2” alcanzó el puesto 15 en tan solo un par de días. Su primer álbum en aparecer entre los 20 primeros fue "Barbra Streisand Album", que debutó en el puesto 17 hace 58 años, en 1963. Barbra es también en la mujer con mas canciones colocadas en el Top-40 con 54, lo cual es mas del doble de su más cercana perseguidora, Aretha Franklin con 26. El record de todos los tiempos le pertenece nada mis y nada menos que a Frank Sinatra con 58, 4 más que Barbra.

Por su parte, Dylan ha logrado colocar 37 álbumes entre los primeros 20 con 23 de ellos entre los Top-10.