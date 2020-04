Diario Judío México - Quédate en casa, se nos dice, se nos repite, se nos vuelve a decir…

En esta epidemia del coronavirus que hoy azota al mundo es un hecho inédito; particularmente nunca había yo vivido algo semejante tan inimaginable como lo que hoy vivimos.

Ante este hecho de tal magnitud los escenarios se multiplican: Se quedan en casa los que solo saben trabajar, pero tienen recursos; los que trabajan, estudian, leen buenos libros y también tienen recursos por el momento. Quedan los que van al día, los que trabajando todos los días nada falta en su casa, pero con una reserva económica muy débil.

Quiero pensar que los que van al día puedan aguantar todo el mes de abril con una mínima reserva para sobrevivir…

Pero y después de Abril ¿qué pasará si las circunstancias no cambian? Se buscarán soluciones para salir adelante; la vida no se puede detener… Y se saldrá adelante no me cabe duda.

¡La vida es invencible!