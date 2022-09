Lamentó la muerte en 2020 del rabino Lord Jonathan Sacks y dijo que había “perdido un guía de confianza y un maestro inspirado”. Ha hablado conmovedoramente de la necesidad de recordar el Holocausto, que “nunca debemos dejar de estar consternados, ni conmovidos por el testimonio de quienes lo vivieron”. Ha presionado por la comprensión interreligiosa y advirtió contra el antisemitismo, de “marcar a los que son diferentes como de alguna manera desviados”.

E incluso estuvo presente a principios de este año en el sur de Inglaterra en la inauguración de una estatua de una oscura empresaria judía del siglo XIII, Licoricia de Winchester, que ayudó a financiar la construcción de la Abadía de Westminster y se cree que financió tres reyes.

El Príncipe Carlos, el ex Príncipe de Gales, tiene, según muchos observadores, lazos profundos y de larga data en la comunidad judía de Gran Bretaña, a pesar de las suposiciones de que la familia real británica apenas se da cuenta de la comunidad anglo-judía. Ahora, mientras asume el trono como rey Carlos III tras la muerte el jueves de la reina Isabel II a los 96 años, luego de un notable reinado de 70 años como monarca, se intensifica el interés sobre quién tiene el oído del nuevo rey en la comunidad judía, cómo se ocuparía del aumento del antisemitismo en Inglaterra y cuáles son sus puntos de vista aparentemente complicados con respecto al Medio Oriente.

La monarquía está “muy profundamente arraigada en la vida política británica”, dijo a Jewish Insider el profesor Vernon Bogdanor, politólogo e historiador, profesor de gobierno en el King’s College de Londres y autor de The Monarchy and the Constitution . “Creo que la comunidad judía siempre se ha sentido garante de la tolerancia”.

La larga relación del nuevo rey con la comunidad judía quizás pueda verse mejor a través de la lente de la tolerancia. Como Príncipe de Gales, título que asumió en 1969, Carlos casi no tuvo vínculos oficiales o no oficiales con la comunidad judía en los primeros años de su vida adulta. Pero últimamente, es un evento comunal raro que no está bendecido con la presencia del príncipe, como el patrocinio directo y práctico de organizaciones benéficas como World Jewish Relief (el brazo humanitario de los judíos británicos), el Museo Judío, el Día de la Recordación del Holocausto. Trust, o el movimiento juvenil, la Brigada de Niños y Niñas Judíos. Hizo historia en 2013 al asistir a la toma de posesión del Gran Rabino Ephraim Mirvis.

También se ha interesado mucho por los temas del Holocausto y, a principios de este año, encargó retratos de siete sobrevivientes en el Reino Unido. El año pasado, el príncipe escribió el prólogo de una memoria escrita por Lily Ebert, de 98 años, una de las sobrevivientes cuyo retrato estaba entre las siete pinturas. En la ceremonia de inauguración, Ebert le mostró el tatuaje que le habían impuesto en Auschwitz y le dijo al príncipe Carlos: “Conociéndote, es para todos los que perdieron la vida”. El príncipe insistió: “Pero es un privilegio mayor para mí”.

Charles también ha entablado una relación con Karen Pollock, la directora ejecutiva de Holocaust Educational Trust, quien fue fundamental para presentar a Charles y Camilla a los sobrevivientes.

En enero de 2020, el príncipe Carlos, inspirándose directamente en las acciones de su abuela, la princesa Alicia, que salvó judíos durante la invasión nazi de Grecia y que está enterrada en el Monte de los Olivos de Jerusalén, fue el orador principal en el Foro Mundial del Holocausto en Yad. Vashem.

También ha trabajado en estrecha colaboración con Paul Anticoni, director de World Jewish Relief, quien introdujo por primera vez a Charles en el trabajo humanitario de la organización en Cracovia.

Hablando después de unas elecciones generales en las que muchos judíos británicos estaban consternados ante la perspectiva de una victoria del líder laborista Jeremy Corbyn, las palabras del príncipe tuvieron una resonancia adicional. Le dijo a su audiencia: “Nunca se debe permitir que el Holocausto se convierta simplemente en un hecho de la historia: nunca debemos dejar de estar consternados, ni conmovidos por el testimonio de quienes lo vivieron. Su experiencia siempre debe educarnos, guiarnos y advertirnos.

“Con demasiada frecuencia, se utiliza un lenguaje que convierte el desacuerdo en deshumanización”, continuó. “Las palabras se usan como insignias de la vergüenza para marcar a otros como enemigos, para marcar a los que son diferentes como de alguna manera desviados. Con demasiada frecuencia, la virtud parece buscarse a través de la violencia verbal. Con demasiada frecuencia se produce violencia real y todavía se perpetran actos de crueldad indescriptible en todo el mundo contra personas por motivos de su religión, su raza o sus creencias”.

Como admitió un amigo de Charles a Jewish Insider : “Si hay algo que he aprendido durante 25 años, es mejor no hablar nunca”.

La afinidad que el príncipe Carlos tiene por la comunidad judía ha sido recíproca. Desde 1801, los judíos británicos han recitado una oración por la familia real en Shabat, en un momento del servicio de Shajarit donde otras comunidades pueden orar por el bienestar del gobierno. La oración resuena en el príncipe: se ha referido a ella muchas veces en su aparición pública en eventos judíos, sobre todo en una recepción que ofreció para la comunidad judía en el Palacio de Buckingham en Hanukkah en 2019.

Dijo entonces que creía que los vínculos entre la monarquía británica y la comunidad judía del país eran “algo especial”, y agregó: “Digo esto desde una perspectiva particular y personal, porque he crecido profundamente conmovido por el hecho de que las sinagogas británicas han recordado durante siglos a mi familia en sus oraciones semanales. Y como tú recuerdas a mi familia, nosotros también te recordamos y celebramos”.

No se cree que la calidez con la que el príncipe Carlos se acerca a la comunidad judía en la actualidad provenga de su madre. Aunque organizó algunos eventos para judíos británicos, fue el difunto esposo de la reina, el príncipe Felipe, quien fue la fuerza impulsora en la construcción de relaciones con la comunidad judía. Tenía una estrecha amistad personal con el científico nacido en Sudáfrica Lord Zuckerman y el fotógrafo de la sociedad Baron, cuyo verdadero nombre era Sterling Henry Nahum. Ambos eran hombres inteligentes cuya nueva visión de los problemas sociales intrigó a Philip, quien disfrutó inmensamente de su compañía.

“Está en una posición única porque es el primer heredero al trono que realmente ha encontrado un papel real para sí mismo”, dice Bogdanor. “No hay una descripción del trabajo, y podría haber pasado su tiempo en clubes nocturnos”.

Al igual que su padre, el príncipe Carlos tiene una estrecha amistad con miembros de la comunidad judía. Pero son extremadamente circunspectos y se negaron a ser citados para este artículo. Su amistad continua depende de su discreción continua: como admitió un amigo de Charles a Jewish Insider , “Si hay algo que he aprendido durante 25 años, es mejor no hablar nunca”.

El año pasado, Charles recibió el prestigioso premio Bridge del Consejo de Cristianos y Judíos. En su discurso de aceptación, dijo: “El Consejo de Cristianos y Judíos se estableció hace casi 80 años y se adelantó mucho a su tiempo al reconocer cómo los prejuicios, el odio y la discriminación religiosos y raciales representan una amenaza para la armonía de nuestra sociedad.

“Sin embargo, creo que la esencia de su misión nunca ha sido más relevante de lo que es hoy”, continuó. “No debemos olvidar que la CCJ fue fundada en 1942, en el apogeo del Holocausto, por el Gran Rabino Hertz y el Arzobispo Temple para apoyar a los refugiados judíos de Europa y combatir el antisemitismo, y construir un puente entre las comunidades judía y cristiana en el momento más terrible de su larga, a menudo problemática relación… Esta noble misión y esta visión ampliamente sostenida sobre lo que es correcto ahora se ven desafiadas por las viciosas distorsiones de la historia que intentan disminuir o negar la experiencia judía del antisemitismo durante milenios, pero particularmente el Holocausto.”

Charles agregó: “Tratar de construir puentes entre las comunidades religiosas y profundizar el entendimiento mutuo ha sido una parte importante del trabajo de mi vida. Así que no puedo decirles cuán profundamente agradecido estoy por un galardón tan especial”.

Su respuesta refleja su reiterada declaración de que cuando acceda al trono no será simplemente un “Defensor de la Fe”, como promete el monarca en la ceremonia de Coronación. Durante muchos años se dijo erróneamente que quería ser conocido como “Defensor de las creencias”, en otras palabras, que hablara en nombre de otras religiones además de la Iglesia de Inglaterra. Pero ahora se entiende que el Príncipe Carlos se contenta con permitir que esta descripción permanezca en la Coronación.

Bogdanor le dijo a JI que si bien la coronación es un servicio religioso anglicano, o de la Iglesia de Inglaterra, Charles bien podría buscar un servicio ecuménico adicional para seguirlo, en el que se escucharán las voces de otras religiones.

“Está en una posición única porque es el primer heredero al trono que realmente ha encontrado un papel real para sí mismo”, dice Bogdanor. “No hay una descripción del trabajo, y podría haber pasado su tiempo en clubes nocturnos. Pero no lo ha hecho: quizás lo más importante son las diversas organizaciones benéficas en las que está involucrado, en particular Prince’s Trust, que ha ayudado a más de un millón de jóvenes a encontrar trabajo o iniciar negocios en los últimos 40 años”.

EL PRÍNCIPE CARLOS, PRÍNCIPE DE GALES, CON UN YARMULKE JUDÍO, OBSERVA A CAMILLA, DUQUESA DE CORNUALLES ENCENDER LA MENORÁ MIENTRAS CELEBRAN HANUKKAH EN HENDON HALL EL 12 DE DICIEMBRE DE 2007, EN LONDRES, INGLATERRA. (FOTO DE LA COLECCIÓN ANWAR HUSSEIN/ROTA/WIREIMAGE)

Bogdanor dice que la opinión de Charles es que “todos deberían pertenecer a una comunidad, y cuando la gente no pertenece, hay problemas”. Durante muchos años, dice, el príncipe creyó que los miembros de las comunidades no blancas sentían que no pertenecían [a la sociedad británica], por lo que se desvivió por conocer y hablar con las minorías étnicas. “Después del 11 de septiembre hizo mucho con las comunidades musulmanas en sus discursos, para asegurarse de que la gente no equiparara a todos los musulmanes con extremistas; y después de los disturbios de 2011 en Tottenham [un área del centro de la ciudad de Londres donde hay mucha pobreza] volvió cinco veces para ver qué había salido mal y ver si se podía ayudar a la gente con los trabajos. Ha hecho mucho para integrar a las personas y ayudarlas a sentirse parte de Gran Bretaña. Esa es una contribución realmente importante”.

La monarquía está “muy profundamente arraigada en la vida política británica”, dice Bogdanor. “Creo que la comunidad judía siempre se ha sentido garante de la tolerancia”.

Esa es ciertamente la opinión del órgano representativo de los judíos británicos, la Junta de Diputados. Su presidenta, Marie van der Zyl, le dijo a Jewish Insider : “La Junta de Diputados de judíos británicos siempre ha tenido una fuerte conexión con la Corona; nuestra organización se formó en 1760 para rendir homenaje a Jorge III en su ascensión al trono”.

Dijo que se había reunido con el príncipe varias veces, “en particular, un evento en el Palacio de Buckingham para celebrar la contribución de la comunidad judía del Reino Unido a este país, en el que trabajamos juntos. También tuvimos el honor de tener al Príncipe de Gales como invitado de honor en la cena de nuestro 250 aniversario. Se ha comprometido estrechamente con nuestra comunidad a través de [su] posición como patrocinador de varias organizaciones benéficas judías clave. y ha hecho un esfuerzo considerable durante muchos años para formar una fuerte conexión con los judíos británicos; estamos encantados de que lo haya hecho”.

Mejor situado que la mayoría para comprender al futuro rey está Sir Lloyd Dorfman, un miembro destacado de la comunidad judía, que actualmente es vicepresidente de Prince’s Trust International, o PTI. Presidió PTI de 2015 a 2021 y también Prince’s Trust UK de 2015 a 2018. [CVO y CBE son honores nacionales otorgados a Sir Lloyd por su trabajo caritativo.]

Dorfman le dijo a Jewish Insider : “He visto al Príncipe acercarse a través de mi participación en Prince’s Trust durante los últimos 20 años. He visto lo comprometido y apasionado que está por ayudar a los jóvenes y la diferencia que ha marcado la organización benéfica. Se preocupa profundamente por su futuro y está bien informado. Es increíblemente trabajador y tenaz. A nivel personal, también es extremadamente considerado con quienes lo rodean, y he escuchado y visto de primera mano muchos casos de bondad personal… Como rey, no tengo ninguna duda de que la comunidad judía británica no podría tener un mejor amigo o soberano. .”

Charles estaba en términos íntimos con el ex rabino principal, el difunto Lord Jonathan Sacks, y se dice que quedó devastado por su muerte en noviembre de 2020. Dijo que el país “perdió un guía confiable y un maestro inspirado. Yo, por mi parte, he perdido a un verdadero y firme amigo”.

A principios de este año, el príncipe fue a Winchester, la ciudad del sur de Inglaterra que alguna vez fue el corazón de la judería medieval, después de la inauguración de una singular estatua. Era de una empresaria judía del siglo XIII, Licoricia, que ayudó a financiar la construcción de la Abadía de Westminster y se cree que financió a tres reyes ingleses.

Entre la multitud en Winchester estaba el rabino de la sinagoga de Maidenhead, el rabino Jonathan Romain. Conoce bien al príncipe, ya que recibió un premio nacional de él en 2003 (el MBE, o Miembro de la Orden del Imperio Británico) por su trabajo para ayudar a parejas mixtas. De manera informal, dado que Maidenhead es la sinagoga más cercana al Castillo de Windsor, el rabino Romain podría describirse como el rabino de la realeza. Señala que en estos días el monarca, sea quien sea, no tiene mucho poder.

Entre todas estas buenas vibraciones de buena fe —una visita principesca a una sinagoga en Gales, la inauguración real de un nuevo centro comunitario judío en Cracovia— hay algunos recordatorios de que no todo ha sido dulzura y luz para llegar a esta etapa.

Por ejemplo, fue necesario el asesinato del primer ministro israelí Yitzchak Rabin en noviembre de 1995 para que el príncipe Carlos visitara el país por primera vez, cuando representó a la reina en el funeral de Rabin. Antes de esa visita, su padre había sido el único miembro de la realeza que viajó a Israel desde la fundación del país. Felipe fue en 1993 para la reintervención de su madre, la princesa Alicia, en un convento en Jerusalén, e incluso entonces se describió como una visita no oficial.

Charles también representó a la Reina en el funeral del expresidente israelí Shimon Peres en 2016. Peres había recibido el título de caballero honorario de Gran Bretaña en 2008.

Sus partidarios dicen que, independientemente de las opiniones privadas de Charles sobre Israel y el sionismo, el hecho de que Israel, a pesar de las repetidas invitaciones, siguiera siendo una zona en gran parte libre de la realeza en el Medio Oriente debería recaer firmemente sobre los hombros del Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Dado que los miembros de la realeza en el extranjero a menudo están allí como embajadores comerciales complementarios, décadas de consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores fue no permitir que los miembros de la familia real vayan a Israel, para que no moleste a sus vecinos árabes.

Sin embargo, hace casi 40 años, se vislumbró lo que Charles sentía por Israel en una carta que le escribió a su gran amigo, el explorador Laurens van der Post. En esta carta de 1986, filtrada posteriormente y publicada hace un par de años por el Daily Mail , Charles acababa de terminar una gira por Arabia Saudí, Baréin y Qatar.

Había disfrutado mucho de la gira, le dijo a van der Post: pero había aprendido que “ahora aprecio que los árabes y los judíos eran originalmente un pueblo semítico y es la afluencia de judíos europeos extranjeros (especialmente de Polonia, ellos decir) que ha ayudado a causar los grandes problemas [en el Medio Oriente]”.

El tiempo ha pasado y Oriente Medio no es el mismo de 1986. Baréin ha firmado los Acuerdos de Abraham con Israel, Arabia Saudí ha abierto su espacio aéreo a los vuelos israelíes y el propio príncipe —aunque sigue siendo ingenuo— ha demostrado una afinidad para Israel

Mientras tanto, la última palabra debe ser de la abuela (refugiada nacida en el extranjero) de un escritor y consultor político judío británico, Lord Finkelstein. Ella clavó la situación concisamente: “Mientras la Reina está a salvo en el Palacio de Buckingham, nosotros estamos a salvo en [el suburbio de Londres] Hendon Central”. Ese sentimiento seguramente se aplicará igualmente al rey Carlos.