Quién era Friedrich Kadgien, el “mago de las finanzas” nazi que ocultó el cuadro de un galerista judío por 80 años en Mar del Plata

En los últimos días, se abrió una nueva pista sobre la llegada de ex funcionarios nazis a la Argentina una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Fue a partir de la publicación online de la venta de una casa en la ciudad de Mar Plata. En una de sus paredes, podía verse el cuadro “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi. La casa pertenece a la familia de Friedrich Kadgien, un funcionario nazi cercano al mariscal Göring y miembro de la SS conocido como “el mago de las finanzas”.

La pieza integraba la colección del comerciante judío Jacques Goudstikker, que murió en 1940, cuando huía del régimen instaurado por Adolf Hitler. Esa y otra obras fueron vendidas a precios de saldo o robadas entre altos cargos del régimen, como parte de una política de apropiación de bienes de las víctimas del Holocausto.

Tras la caída del régimen nazi, Kadgien huyó primero a Suiza, luego a Brasil y, finalmente, recaló en Argentina, en 1944, tal como reconstruye el documental El rastro de la serpiente, realizado por la Deutsche Welle.

En la investigación que publica el periodista Guillermo Villareal, corresponsal de Clarín en Mar del Plata, Kadgien –que falleció en 1979–está señalado “por amasar una fortuna en base al robo de bienes culturales perpetrado por el régimen y negocios con armas”.

“Formó parte de la trama comercial y financiera de post guerra que movía millones de dólares a través de industria bélica y otros negocios, trama armada en conjunto con otros nazis y los estadounidenses. A estos tipos nadie los buscó porque gozaban de impunidad por esa trama de acuerdos y complicidades”, dijo el historiador Ariel Basti al mencionado medio.

El autor de los libres Bariloche nazi, Hitler en Argentina y El exilio de Hitler, entre otros, definió a Kadgie como un experto en operaciones de blanqueo de capitales: “Se cree que llegó a ocultar entre 1.000 y 3.000 millones de marcos mediante la firma Imhauka, cuyo nombre contiene la iniciales de Anna Imfeld, Ludwig Haupt y las suyas (…) También fue propietario de la estancia El Médano, de 11.000 hectáreas en Mechongue, cerca de Miramar, que tiene frente marítimo”.

La casa y el cuadro

La casa en la que “Retrato de una dama” permaneció “oculto” por 80 años es un chalé marplatense ubicado en Parque Luro. La inmobiliaria que hizo la publicación se negó a dar mayores detalle al mencionado diario y, para más datos, ya no la ofrece en su web.

El diario neerlandés AD publicó el hallazgo y la heredera de la colección, Marie von Saher, nuera del marchante judío Jackes Goudstikker, dueño de la colección a la que perteneció la obra de Ghislandi, confirmó que ya inició acciones para recuperar la pieza del chalé en Mar del Plata.

El documental

En el canal de YouTube Documentales-ES E.H.F. se puede acceder a la producción audiovisual realizada por la Deuche Welle sobre Friedrich Kadgien bajo el título de El rastro de la serpiente