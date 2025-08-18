Quién es la artista judeo-mexicana, que conquistó a Forbes y la UNESCO

Por:
- - | Visto 139 veces

El arte tiene el poder de trascender fronteras, y la talentosa artista mexicana Raquel Cheja es la prueba viviente.

Desde su natal México, su pasión por los colores y las formas la ha llevado a crear un arte con alma, que no solo inspira, sino que también educa. Con una visión única, Raquel se ha convertido en una figura influyente en la escena artística, y hoy su trabajo recibe un doble reconocimiento de talla mundial: Forbes y la UNESCO.

Este no es solo un logro personal, es también un triunfo para todos los que creemos en la creatividad como motor de transformación. Un orgullo para México, para la comunidad judía y para todos los latinos que, con su talento, están dejando una huella imborrable en el mundo.


En Diario Judío nos llena de emoción celebrar a Raquel Cheja y su merecida distinción. Pero también queremos seguir reconociendo a quienes, desde distintos ámbitos, ponen en alto el nombre de nuestra comunidad.

Si conoces a alguien que merezca ser destacado, cuéntanos. Queremos compartir sus historias, inspirar a otros y darles la visibilidad que merecen.

Porque cada historia importa. Y porque, como la de Raquel Cheja, puede llegar muy lejos.

 

Acerca de Central de Noticias Diario Judío

Noticias, Reportajes, Cobertura de Eventos por nuestro staff editorial, así como artículos recibidos por la redacción para ser republicados en este medio.

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados: