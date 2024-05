¿Quiere reconocer un Estado palestino? Ok, entonces asuma estas consecuencias lógicas

¿Entonces usted quiere reconocer el Estado de Palestina? “Por todos los medios”. Adelante. Solo asegúrese de tener en cuenta que, dado que Palestina será un Estado, nadie que viva en él es, puede ser o será reconocido por su país como «refugiado palestino», que por lo tanto hay que desfinanciar a la UNRWA, y que no existe tal cosa como un «derecho de retorno» a otro Estado soberano del que nunca se ha sido ciudadano ni en el que jamás se ha vivido.

Si no está dispuesto a aceptar esto como parte del paquete, no pretenda que el propósito de su reconocimiento de Palestina sea promover «una solución de dos Estados». Dado que en el último siglo nunca hubo un momento en que existiera una visión árabe palestina de paz y dos Estados donde uno de ellos sea judío (lo que significa aceptar que nadie es un «refugiado de Palestina» cuando ya vive allí, o como ciudadanos de Jordania y de otros países), y que no existe tal «derecho de retorno» al territorio del Estado soberano de Israel para personas que nunca fueron sus ciudadanos, entonces ahora podría ser un buen momento para empezar a aclarar eso.

El reconocimiento de un Estado de Palestina es una excelente oportunidad para aclarar finalmente: ¿el otro Estado en la «solución de dos Estados» es el Estado judío de Israel? ¿O esa es, como siguen creyendo los palestinos, tan solo una aberración temporal que volverá a ser árabe a su debido tiempo? Ya es hora de garantizar que cualquier visión de paz con dos Estados signifique que uno de esos dos Estados sea judío. Y si no, sería bueno estar claros por fin en que su país reconoce a Palestina porque cree que «del agua al agua Palestina será árabe» —la versión árabe original de «Del río al mar»—, y que no hay espacio para la soberanía judía en ningún lugar. Es decir, precisamente la visión que animó el ataque de Hamás del 7 de octubre, y que motiva el continuo apoyo de que disfruta entre los palestinos. Si es por eso que su país reconoce a Palestina, sería un buen momento para que Israel finalmente lo sepa.

Si no, si usted realmente cree en una solución de dos Estados en la que uno sea judío, entonces muévase y deje claro que el reconocimiento de Palestina estará acompañado de una declaración sólida y la clara política de que nadie que viva en ella es, puede ser, o será reconocido por su país como «refugiado palestino», que por lo tanto retirará su financiamiento a la UNRWA, y que no existe un «derecho de retorno» a otro Estado soberano del que nunca ha sido ciudadano o donde nunca ha vivido. Entonces sabremos que habla en serio. Cualquier otra cosa será muestra de una pretensión de virtud digna de un estudiante estadounidense de Antropología, no del gobierno de un país serio.

*Einat Wilf es escritora, exdiputada laborista de la Knesset, e investigadora sobre el sionismo y el conflicto palestino.

Fuente: cuenta de Einat Wilf en X (@EinatWilf).

Traducción Sami Rozenbaum / Nuevo Mundo Israelita.