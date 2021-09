El presidente ejecutivo y rector del Seminario Rabínico Latinoamericano “Marshall T. Meyer”, el rabino Ariel Stofenmacher, repasó las tradiciones judías en la celebración del Año Nuevo (Rosh Hashaná) 5.782. “En Argentina funciona el principal centro educativo judío de todo Iberoamérica”, aseguró.

Periodista (P): ¿Qué es ser judío en la diáspora (fuera de Israel)?

Ariel Stofenmacher: El judaísmo es una identidad que conjuga lo religioso, lo cultural, lo histórico y la pertenencia a un pueblo. Esto no cambia en la diáspora o en Israel. En Israel se suma la experiencia de la vida judía más holística, ya que la mayoría de los habitantes son judíos y el ritmo nacional sigue al ciclo del año judío tradicional. En la diáspora, el centro de la vida judía está en las casas o en las instituciones, sinagogas, clubes y escuelas.

P: ¿Qué celebra la Comunidad Judía en Rosh Hashaná y en Iom Kipur?

AS: Los diez días que van del inicio de Rosh Hashaná hasta el fin de Iom Kipur (Día del Perdón) son días de Teshuva, de retorno y arrepentimiento, donde celebramos el reinicio del año, reflexionamos acerca de nuestras vidas, nuestras acciones y prioridades nos acercamos profundamente al Todopoderoso, buscamos su perdón y aspiramos a ser inscriptos en el Libro de la Vida.

P: Otras religiones celebran el año nuevo con festejos más multitudinarios, tal vez sin tanta religiosidad, ¿por qué el judaísmo celebra el Año Nuevo con presencia activa en la sinagoga y rezos especiales?

AS: El inicio del año es un motivo de celebración y reflexión, de agradecimiento y acercamiento a los afectos, de retorno al camino de Dios.

P: ¿Por qué se denominan Días Temibles al período que va entre el Año Nuevo y el Día del Perdón?

AS: Temibles es una traducción de Noraim, se refiere a días en los cuales buscamos perdonar y ser perdonados, por nuestros semejantes y por Dios y pedimos al Todopoderoso ser inscriptos en el Libro de la Vida.

P: Supongamos que una persona que profesa el judaísmo durante todo el año cometió todo tipo de pecados, llega el Iom Kipur (Día del Perdón), ayuna y pide perdón, al día siguiente de la conmemoración del Iom Kipur comienza nuevamente a realizar todo tipo de pecado pasa un año y vuelve a pedir el perdón de Dios, ¿esa persona, todos los años es perdonado e ingresa al Libro de la Vida?

AS: Todos tenemos la oportunidad de hacer teshuvá, de volver al camino correcto, y mejorar cada año nuestras vidas. Solo Dios puede decidir el destino de cada persona, por eso rezamos para que nos juzgue con misericordia. Solo somos humanos, vulnerables, débiles, y nos equivocamos.

P: ¿Qué es el Libro de la Vida?

AS: La tradición judía nos trae una imagen antropomórfica que es Dios escribiendo en un libro, El Libro de la Vida, el destino de cada ser humano en el año entrante. Dice el Majzor (el libro de Plegarias), "quién vivirá y quién morirá”.

P: ¿Quién es más judío, quien cumple las 613 mitzvot (ordenanza, encomienda, precepto) o aquel que simplemente es judío porque nació de vientre judío y no cumple ninguna otra mitzvá, pero minutos antes de morir pide pro favor ser enterrado en un cementerio judío?

AS: Ambos casos de su ejemplo son judíos con los mismos derechos y obligaciones. Claramente la vida judía de uno será más completa y dichosa que el del otro.

P: ¿Qué es la vida y la muerte para el judaísmo?

AS: La vida es una oportunidad única y maravillosa de cumplir con la voluntad divina y, en particular hacer Tikun Olam, es decir tareas de reparación del mundo, ayudando a nuestros semejantes y haciendo de este planeta un mejor lugar.

Religión, forma de vida, partido político…

P: El judaísmo, ¿es una religión, una forma de vida o un partido político?

AS: El judaísmo es una identidad multifacética que incluye religión, pertenencia a un pueblo, pasado y destino compartido. Claramente no es un partido político.

P: Insisto en la pregunta sobre si el judaísmo es también un partido político. La consulta se debe a la existencia de varias corrientes políticas dentro del judaísmo, inclusive aquellas que son judíos que se consideran ateos, concretamente quienes activan en el ala izquierda Icuff…

AS: El judaísmo no es un partido político. Las personas judías son de ideas diversas y se identifican con diversos partidos políticos, pero no por su ser judíos, sino por sus preferencias ideológicas.

Rechazo, odio al judaísmo

P: Algunos dicen que es el propio judío quien genera rechazo a parte de la sociedad. ¿Cuál es su opinión?

AS: No es correcto. De ninguna forma. La persona que profesa la fe judía solo busca, como dijimos, cumplir la voluntad de Dios y hacer Tikun Olam (tareas de reapración). Lamentablemente, la intolerancia aún es grande en el mundo.

P: ¿Por qué los judíos fueron odiados durante el tiempo?

AS: La judeofobia, así como otras formas de intolerancia a otros grupos, tienen que ver con el intolerante a lo diferente. Ha habido también incitaciones teológicas al odio de parte de otras religiones, que en el caso del Catolicismo se han terminado desde el Concilio Vaticano II y la declaración Nostra Aeate.

P: Los judíos son el pueblo elegido por Dios. Sin embargo, tuvieron y tienen que pasar todo tipo de penurias. ¿por qué?

AS: El concepto de pueblo elegido no está relacionado con ser mejor, sino con tener una responsabilidad adicional, de mostrar el camino del bien al mundo, de difundir la Torah (define a los cinco primeros libros de la Biblia Hebrea o Pentateuco)

P: ¿Hay judíos mesiánicos?

AS: El judaísmo cree en el Mesías. Uno de los principios de fe de Maimónides (fue un judío sefardí judío considerado uno de los mayores estudiosos de la Toráh en época medieval) dice "creo con fe sincera en la venida del Mesías y, aun si se demora en llegar, lo esperaré cada día". Esto es absolutamente diferente de quienes se denominan "judíos mesiánicos ", que son judíos de origen o cristianos que tienen algunas prácticas rituales judías y creen en Jesús como Mesías. Este grupo de personas no son miembros de las comunidades judías.

El sionismo

P: ¿Qué es el sionismo? ¿Se puede ser judío y no ser sionista?

AS: El sionismo es el anhelo eterno del pueblo judío de volver a su tierra ancestral. Sionismo deriva de Sion, el Monte Bíblico que se encuentra en Jerusalem. Hace poco más de 100 años surgió un movimiento de sionismo político que buscó concretar la creación de un Estado Judío moderno, que fue fundado en 1948, el Estado de Israel. El sionismo es una característica intrínseca del pensamiento judío. Rezamos hace 2000 años mirando hacia Jerusalem y por el retorno a Sion.

P: El judaísmo tiene muchas corrientes religiosas….

AS: La tradición judía dice “setenta caras tiene la Torah”. Es decir, el judaísmo no tiene estructura vertical ni piramidal. Es horizontal y pluralista. Dicho esto, se comprende que diferentes grupos con diferentes comprensiones de lo divino tengan algunas diferencias en creencias y prácticas, manteniendo los principios fundamentales.

P: Hay un refrán popular que dice: “Dos judíos, tres opiniones” ¿es cierto?

AS: La tradición judía valora el estudio, la interpelación, la discusión. El método principal de estudio de los textos sagrados es la "Jevruta,", es decir dos personas aprendiendo juntos a través de dos comprensiones diferentes. Esto quizás sea el origen de esa frase dos judíos tres opiniones.

P: Como Rector del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer ¿qué análisis hace del judaísmo en la Argentina y en otros países de Latinoamérica?

AS: Las comunidad judía de Iberoamérica es vibrante, creativa y comprometida. Hay miles de personas en cientos de sinagogas, clubes o escuelas viviendo su judaísmo a través de la educación y de la cultura que ofrece el Seminario, que es una de las principales instituciones de formación de liderazgo judío en el mundo. Tenemos sedes en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile pero alumnos de todo el mundo con la modalidad virtual. Exportamos líderes a toda la región y el mundo.

P: ¿Ser judío es caro?

AS: (Ríe) Nadie en una comunidad judía quedará fuera por limitaciones económicas si desea participar en ella. El valor de apoyar a todas las personas es esencial en la vida judía, así que las comunidades en todo el continente trabajan intensamente para asegurar educación judía para todos los que la busquen.