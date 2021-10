LO INSÓLITO.

Es común ver la televisión y detenernos en algún programa de entrevista en que un conductor charle con uno o más invitados sobre su vida, un proyecto en particular o una situación relevante.

Es decir, durante la entrevista, estarán normalmente dos personas que atienden a dos roles básicos: entrevistador y entrevistado. El primero es la persona titular del programa que, ya sea por su conocimiento o talento, intenta extraer la mayor información del invitado.

De la dinámica de la charla y del interés que despierte, sin duda será la manera que nos atraiga a seguir el programa.

En ese tenor, como se conduzcan durante la entrevista, será la crítica positiva o negativa que generemos.

¿Has pensado alguna vez qué te preguntarías si tuvieras que charlar contigo mismo sobre el desarrollo de tu vida en un programa de televisión?

¿Realmente estarías preparado con el conocimiento y la objetividad para analizar tu vida tratándome como una tercera persona?, es más ¿Crees poder ser crítico de tu vida?

“¡ESTA NOCHE EN HECHOS!” (JAVIER ALATORRE).

Eres tú el conductor del programa y estás por presentarte, ¿Cómo sería tu presentación ante el público?, ¿Te mostrarías nervioso o seguro?, ¿Tendrías miedo de ti?

Es muy importante esto porque a menudo nos olvidamos de pensar en nosotros y sólo hablamos de los problemas o circunstancias que se nos presentan o de la vida y obra de terceros.

Realmente, te conoces cómo para saber explicar cuales son los momentos más importantes en tu vida, las virtudes y fortalezas de tu carácter o formación, las oportunidades y amenazas que has enfrentado.

Hoy en día te has respondido a esta pregunta: ¿Estoy satisfecho con mi vida?

“¡QUÉ PASE EL DESGRACIADO!” (LAURA BOZO).

Y resulta que, si bien cuestionar por el nivel de satisfacción de tu vida pudiera esperar una respuesta positiva, usualmente son muchas las personas que dudan de ello, ya sea porque no saben, por su inconformidad con el sólo cuestionamiento o porque lastimosamente, viven frustrados.

Hay gente que se incomoda tanto por pensar en su vida que renuncia a ello y sólo se dedica a sobrellevar su existencia. Buscan expresar su molestia con la forma en que viven o bien, culpan a todos y a todo, menos a sí mismos por su realidad.

Tú tienes el poder de decidir tu vida y prepararte para tomar el camino qué elijas, piensa cómo vivir y hazlo, de lo contrario pasarás sobreviviendo a lo que otros hagan o las circunstancias te presenten. ¡Si tú no crees en ti, nadie tendría por qué hacerlo!

“¡NO ME FALLEN SOBRINOS, NO ME FALLEN!” (TÍO GAMBOÍN – QEPD -).

Con el desarrollo de la entrevista, se profundizará en los temas que destacarías de tu pasado.

Seguramente, hablarían de tu niñez y de tus expectativas para cuando fueras mayor y en ese sentido, sería razonable preguntar si lograste tus sueños.

En ese punto, ¿Qué le dirías al niño de la persona qué hoy eres?, ¿cómo se sentirían tus padres de la persona que tuvieron y formaron?, ¿Sería tal tu emoción que podrías hablar de ello?

Es difícil saberlo, pero lo que es cierto es que siempre tendrás la opción de entusiasmarte con tus logros de la misma manera que tus padres lo hacían al imaginar la persona en que te convertirías y seguramente, la sonrisa que dibujas en tu cara durante tu niñez al soñar con tu futuro.

¡Sólo tú sabes si has alcanzado las expectativas que tenías de ti durante tu infancia!

“¡AÚN HAY MÁS, AMIGOS!” (Raúl Velasco – QEPD -).

Y seguirán las preguntas hasta llegar a tu vida actual, en la cual, seguramente, tratarías de mostrar tu estabilidad emocional y tus perspectivas personales y profesionales.

Dentro de esta parte del programa, ¿quién te gustaría que fueran tus observadores?, ¿hasta ahora habrías mentido o dicho toda la verdad?, ¿cómo crees que reaccionarías tú si fueras el público de tu programa?

La honestidad en nuestra vida debe ser la base de nuestro actuar y con ello, crecer como personas. Tratarnos a nosotros como nos gusta ser tratados para de ahí, proyectarlo a los demás. Si no hacemos esto, estamos condenados a violentar las cosas y con ello, perder el respeto por los otros y, desafortunadamente, con nosotros mismos.

“¡UNA TRAS OTRA!” (PACO STANLEY – QEPD -).

Y, por cierto, ¿cuál crees que fuera tu conducta como entrevistador? Buscarías ser la misma persona crítica que se presenta cuando una entrevista no satisface tus expectativas o el invitado no es de tu agrado.

Por otro lado, al responder las preguntas como entrevistado, ¿con qué emoción lo harías?, ¿te permitirías jugar y sonreír o serías serio y cortante?, ¿estarías cómodo mostrando tu vida?

Una persona que vive satisfecha con lo que es, lo demuestra en su actuar y en su decir. ¡Vive para ser feliz y no te distraigas!

“¿QUIERES PREMIO O PASAS A LA CATAFIXIA, CUATE?” (CHABELO).

En fin, llegaría la fase final de la entrevista y seguramente tu yo conductor despediría a tu entrevistado; sin embargo, ¿y si te sorprendiera y te dijera que puedes hacer un cambio en tu vida? … ¿Qué harías?

Es cierto, esto es por demás improbable y fantasioso; no obstante, debes tener presente que tú siempre tendrás la posibilidad de decidir tu vida y para ello, el primer paso es cambiar tu actitud.

La mentalidad de cambio está en ti, atrévete a hacer lo que mejor convenga para realizar tus sueños. … ¡De ti depende!

“¿SABE QUÉ? … ¡NO SE DEJE!” (JORGE GARRALDA)

Nunca es tarde para cambiar lo que te incómoda en tu vida; no permitas que nadie ni nada decida por ti. No dejes que otros rijan tu vida.

Tú tienes el poder de cambiar lo que no te gusta de tu vida, no lo malgastes u olvides. Estás en este mundo con la oportunidad única de vivir a plenitud, no pierdas el rumbo ni el control de tu destino.

Haz lo te gusta y disfrútalo; de ello dependen. Que la emoción que te acompañe sea la misma que la satisfacción por la plenitud con que vives.

“¡SIEMPRE SONRÍE Y LA FUERZA ESTARÁ CONTIGO!” (RENÉ CASADOS)

En fin, es probable que la loca e imaginaria entrevista que planteo en este artículo nunca se dé; pero siempre será válido reflexionar sobre los pasos que hemos dado y la manera como nos hemos comportado; agradecer a las personas que nos han acompañado y saber que no hemos dañado a nadie.

La alegría que mostremos por vivir cada día nos llevará a sentirnos satisfechos por lo que somos; en el entendido que paso a paso tendremos la oportunidad de mejorar lo que no sea de nuestra plena convicción.

Es obvio que la fantasía siempre superará la realidad, pero lo que es importante saber es que sólo nosotros tendremos la posibilidad de alcanzar nuestros sueños.

La Vida nos ofrece la oportunidad de elegir los caminos para llegar al destino que nos propongamos; tomemos las mejores decisiones por nosotros y por quienes amamos respetando su libertad.

Después de todo y tras habernos guiado por grandes maestros de la comunicación que hemos escuchado en nuestra vida, siempre estará en ti responder a un cuestionamiento esencial en tu camino … ¡EN TUS PROPIAS PALABRAS … ¿QUIÉN ERES?

