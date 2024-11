Reacciones en Líbano a la victoria de Trump: temor entre Hezbollah y sus partidarios, optimismo entre sus opositores

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Al igual que muchos otros temas en el Líbano, la victoria presidencial de Donald Trump ha sido motivo de desacuerdo entre los partidarios libaneses del eje de la resistencia iraní, liderado por Hezbollah, y sus oponentes en el país. Los partidarios del eje de la resistencia han expresado su preocupación y desconfianza respecto de las promesas de campaña de Trump de poner fin a las guerras y no iniciar otras nuevas, mientras que los oponentes elogiaron a Trump y expresaron su esperanza de que adopte políticas agresivas contra Irán y sus aliados en toda la región, particularmente en el Líbano.

En una reunión del gobierno celebrada justo cuando se anunció la elección de Trump, el primer ministro interino libanés Najib Mikati se limitó a pronunciar un breve y lacónico mensaje de felicitación: “No hay otra alternativa”, dijo, “que felicitar al presidente electo y al pueblo estadounidense por haber hecho realidad la democracia”. [1] El presidente del parlamento libanés, Nabih Berri, no felicitó a Trump y declaró que solo se pronunciaría al respecto después de ver el resultado de su mandato, es decir, dentro de cuatro años. Berri también criticó a la administración Biden, diciendo que su apoyo al “genocidio que Israel está perpetrando en la Franja de Gaza y el Líbano” es la razón por la que Kamala Harris perdió ante Trump.

Este informe presentará ejemplos notables de reacciones de los políticos libaneses y de los medios de comunicación libaneses a la reelección de Trump.

Partidarios de Hezbollah y del Eje de la Resistencia expresan temor y pesimismo ante un segundo mandato de Trump

Como se ha señalado, la victoria de Trump fue recibida con mucha preocupación entre los partidarios del eje de resistencia en el Líbano.

Nabih Berri, presidente del Parlamento: «Juzgaremos a Trump por sus acciones»

El presidente del Parlamento, Nabih Berri, líder del Movimiento Amal chiita y aliado de Hezbollah, se abstuvo de felicitar a Trump. En una entrevista con el medio de comunicación online Al-Mustaqbal, dijo que no haría comentarios sobre la victoria de Trump «antes de que pasen cuatro años», es decir, antes de que termine el mandato de Trump. En relación con la promesa de campaña de Trump de poner fin a la guerra en el Líbano, Berri señaló que durante una visita a un restaurante libanés en Dearborn, Michigan -la ciudad con mayoría árabe [2] y la mayor población musulmana de Estados Unidos [2] – Trump había «prometido por escrito [actuar] a favor de un alto el fuego en el Líbano inmediatamente después de su victoria». [4]

Berri también atribuyó la derrota de los demócratas a la política del presidente Biden, quien, dijo, había «observado desde la barrera cómo mataban a niños en Gaza y el Líbano». [5]

Muhammad Khawaja, diputado libanés del partido de Berri, se mostró pesimista respecto de las consecuencias que la victoria de Trump pueda tener para la situación en el Líbano, y afirmó que no espera un cambio en la política estadounidense, en particular en lo que respecta a las relaciones con Israel. Predijo que Estados Unidos seguirá apoyando a Israel, “con el que”, dijo, “estamos en guerra abierta”. [6]

Secretario general de Hezbollah, Naim Qassem: No le damos importancia ni a Harris ni a Trump

La reacción oficial de Hezbollah a la victoria de Trump ha sido mínima: afirmó que tiene poca fe en sus promesas de detener la actual guerra entre Israel y Hezbollah.

El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, intentó transmitir indiferencia ante los resultados electorales. En un discurso emitido el 6 de noviembre antes de que se anunciaran los resultados finales –y que posiblemente fue grabado antes de las elecciones– Qassem dijo que, en lo que respecta a Hezbollah, no importa quién gane las elecciones. Subrayó: “No contamos con las elecciones estadounidenses. Tanto si gana Kamala Harris como si gana Trump, [ambas] son ​​inútiles desde nuestro punto de vista… Dependemos del terreno [para determinar el resultado de la guerra con Israel]…” [7]

El diputado de Hezbollah Ibrahim Al-Moussawi dijo que la organización acoge con satisfacción cualquier esfuerzo para poner fin a la guerra en el Líbano, pero no deposita sus esperanzas en ninguna administración estadounidense. [8]

El diario libanés Al-Akhbar, afiliado a Hezbollah, también expresó su pesimismo sobre la futura presidencia de Trump. Al día siguiente de conocerse los resultados finales de las elecciones, publicó una foto de Trump con el texto “Trump no es alguien que apague incendios”. [9]

Fuente: Al-Akhbar (Líbano), 8 de noviembre, 2024.

El canal de televisión Al-Mayadeen, afiliado a Hezbollah, también publicó en su sitio web una caricatura en la que se expresaba preocupación por la posibilidad de que Trump apoyara a Israel y promoviera sus intereses. La caricatura muestra a un hombre árabe sacando una estrella de David de un sombrero del Tío Sam que pertenece a Donald Trump, con el texto «¿Qué esconde Trump en su sombrero?» [10]

Fuente: Almayadeen.net, 9 de noviembre de 2024.

Opositores al Eje de la Resistencia: la victoria de Trump es una oportunidad para que el Líbano y la región se deshagan de las aspiraciones de Irán

Por el contrario, los opositores libaneses del eje de resistencia respaldado por Irán se apresuraron a expresar sus felicitaciones a Trump, junto con sus esperanzas de que apoyaría al Líbano y actuaría con firmeza contra Irán, al que acusaron de intentar tomar el control de Medio Oriente, particularmente del Líbano.

Políticos libaneses felicitan a Trump

El ex primer ministro libanés Saad Al-Hariri escribió en su cuenta de X en inglés: “Felicitaciones al presidente Donald Trump. Una victoria bien merecida que espero abra nuevas y mejores puertas para Estados Unidos, el mundo y mi país”. [11]

Samir Geagea, líder del partido político cristiano Fuerzas Libanesas y opositor al eje de la resistencia, felicitó calurosamente a Trump y expresó su esperanza de que el apoyo de Estados Unidos al Líbano se mantenga inalterado. En su cuenta de X escribió en inglés y en árabe: «Extiendo mis felicitaciones al presidente Donald Trump por su reelección como presidente; confío en que el firme apoyo de Estados Unidos al Líbano y sus instituciones constitucionales, su soberanía e independencia, y al establecimiento de un Estado [libanés] eficaz, continúe como lo hemos conocido. También felicito al pueblo estadounidense por su compromiso con los objetivos del proceso democrático, que sirve como factor decisivo en el cambio, la renovación y la continuidad de las instituciones estadounidenses, especialmente considerando que compartimos con el pueblo estadounidense los conceptos y valores de defensa de la seguridad, la libertad y la independencia del pueblo». [12]

Charles Jabbour, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del partido Fuerzas Libanesas, fue más franco: “Lo que sucedió hoy es que se eligió a un gobierno estadounidense que cree que Irán es el problema y se compromete a frenarlo. Se trata de un presidente que no planea un segundo mandato; éste es su último mandato. Ya tiene cuatro años de experiencia como presidente y sabe cómo sacar el máximo partido de la realidad existente. En lo que respecta al Líbano, el principal beneficio de esta novedad es un cambio y una interrupción del papel de Irán, lo que es perjudicial para la estabilidad del Líbano”. [13]

El líder del Movimiento Patriótico Libre, Gebran Bassil, ex aliado de Hezbollah pero recientemente un duro crítico de éste por sumarse a la guerra contra Israel y vincular el conflicto en el Líbano con la guerra en Gaza, [14] felicitó a Trump por su victoria y predijo que las promesas de campaña de Trump tendrán «un impacto tremendamente positivo en Estados Unidos y el mundo». También acogió con agrado lo que Trump escribió en su carta a la comunidad libanesa-estadounidense, calificándola de «una oportunidad de oro para el Líbano y el pueblo libanés». [15]

Patriarca maronita: Trump cumple sus promesas

El líder de la Iglesia maronita, Bechara Boutros Al-Ra’i, también felicitó a Trump y expresó su esperanza de que su administración ayude a encontrar una solución a la crisis presidencial del Líbano y socave la influencia de Irán en el país. En un sermón dominical, Al-Ra’i dijo: «Estamos felices de felicitar a los Estados Unidos por elegir a un nuevo presidente, Donald Trump. Lo felicitamos personalmente por su victoria y esperamos que traiga buenas noticias al Líbano y a la región. [Esperamos] que el nuevo presidente busque medios diplomáticos para lograr un alto el fuego permanente entre Israel y Hezbollah, junto con la cooperación para nombrar, lo antes posible, un nuevo presidente para el Líbano que se ocupe de las negociaciones relativas al Líbano y restablezca sus instituciones a su estado natural». [16]

En una entrevista con el diario Nedaa Al-Watan , Al-Ra’i explicó sus expectativas con respecto a la próxima presidencia de Trump: «Trump puede ser mejor que otros porque cumple lo que dice. Creo que su llegada a la Casa Blanca tendrá un impacto positivo en nuestro país. Tiene a libaneses en su equipo y espero que estos vínculos se utilicen únicamente para promover los intereses del Líbano. Con respecto a [nombrar] un presidente [en el Líbano], Estados Unidos es el país más influyente del mundo y, por lo tanto, la elección de Trump puede poner fin rápidamente a nuestro vacío presidencial. Ha prometido soluciones para la región y el mundo… Si Trump ha anunciado que liberará al Líbano de la influencia de Irán, entonces espero lo mejor, ya que estamos hartos de [ser] obligados a estar bajo los auspicios [de otros países] y ha llegado el momento de que seamos independientes».

Al-Ra’i también criticó las políticas de la administración Biden con respecto al Líbano, y en particular a la embajadora de Estados Unidos en el Líbano, Lisa Johnson, de quien dijo que había prometido ayudar a defender las aldeas cristianas en la frontera con Israel, pero que había «desaparecido sin regresar».

Además, expresó su esperanza de que durante la era Trump, las relaciones con el gobierno de Estados Unidos mejoren. En cuanto a la posibilidad de que visite Washington pronto, Al-Ra’i dijo: «Es importante que la visita sea efectiva y se utilice para presentar la cuestión libanesa y cómo se nos puede ayudar a lograr una independencia práctica y a formar un Estado fuerte en el Líbano. Estamos esperando esfuerzos [para organizar esa visita], en particular por parte de los individuos libaneses activos en la administración de Trump». [16]

El diario libanés Al-Nahar, opuesto al eje de resistencia , advierte que la victoria electoral de Trump es una mala noticia para Irán y Hezbollah, y un regalo para toda la región

El diario libanés Al-Nahar, conocido por su oposición al eje de resistencia respaldado por Irán, publicó varios artículos que describen la victoria de Trump como una mala noticia para Irán y Hezbollah, y una buena noticia para el Líbano, ya que Trump trabajará para aplastar el eje de resistencia.

En un artículo, el periodista Ali Hamada escribió: “El regreso del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca es una mala noticia para el régimen iraní… y para Hezbollah… El equilibrio de poder está claramente cambiando a favor de los israelíes, detrás de los cuales están los estadounidenses, que creen que este es el momento adecuado para comenzar a implementar un plan nuevo y antiguo para eliminar a los representantes de Irán en el Medio Oriente, en preparación para restringir al régimen iraní a [sus propias] fronteras y detener su expansión en la región. Un golpe al ala militar de Hezbollah sería un regalo enorme, no solo para los israelíes o los estadounidenses sino para toda la región, y pondría fin a un período oscuro de actividad militar y de seguridad [por parte de una organización] que sirve a la agenda iraní”.

Hamada agregó que Hezbollah debe entender que su propuesta de alto el fuego y de aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU ya no es pertinente, dado el cambio fundamental en la posición de seguridad de Israel tras el ataque de Hamás del 7 de octubre al sur de Israel. En este sentido agregó que la estrategia de seguridad estadounidense también considera esto como una «oportunidad de oro» para socavar la política expansionista de Irán en Oriente Medio, empezando por la destrucción de su aparato militar más importante, es decir, Hezbollah. «Los israelíes y los estadounidenses intentarán aprovechar esta oportunidad durante el resto del mandato de Biden y durante toda la presidencia de Trump», dijo, «y por lo tanto, no habrá ningún acuerdo en el futuro previsible». [17]

El periodista Fares Khachan hizo comentarios similares al respecto, al escribir que la victoria de Trump es el peor resultado posible para el eje de la resistencia y que el único camino que le queda a Irán es llegar a un acuerdo. Khachan escribió: «Para muchos países de todo el mundo, y especialmente para el eje de la resistencia, encabezado por la República Islámica de Irán, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no es un acontecimiento más. Trump no sólo es el hombre que trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y eliminó al arquitecto de la estrategia de la ‘unidad de frentes’, el general iraní Qassem Soleimani [comandante de la Fuerza Quds]; [no sólo es el hombre] que fue convencido por los propios iraníes de que estaban conspirando para matarlo, incluso antes de que las agencias de seguridad estadounidenses lo convencieran de ello; también es el autor de los Acuerdos de Abraham, que tienen como objetivo cambiar el rostro de la región, un plan que Irán admitió haber intentado frustrar con el ataque [de Hamás del 7 de octubre]…».

Khachan afirmó que Trump y el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, han dejado atrás sus diferencias y ahora comparten un amplio terreno común y concluyó que “la victoria de Trump… es lo peor que le podría pasar al frente de resistencia”, porque Irán ahora enfrenta “opciones difíciles y limitadas”. También argumentó que un ataque a Israel ya no es una opción para Irán, porque sería suicida, y que ganar tiempo tampoco es una opción, porque requiere dos factores que ya no son efectivos: las proxys de Irán y sus capacidades económicas. Por lo tanto, concluyó, “la única opción que le queda [a Irán] es un acuerdo, la opción que Trump prefiere…” [19].

Por el contrario, algunos expresaron su preocupación por la posibilidad de que Trump intente intensificar la confrontación con Irán, lo que podría tener graves consecuencias para el Líbano. El Dr. Khaled Al-Hajj, experto en asuntos iraníes, escribió en Al-Nahar que no prevé ninguna disminución de las tensiones antes de que Trump entre en la Casa Blanca, y que incluso después de eso, «Trump e Israel [probablemente] se esforzarán por continuar la guerra hasta lograr su objetivo principal: eliminar las amenazas existenciales a Israel». Si eso sucede, dijo, «el Líbano, al verse directamente afectado por cualquier escalada entre Irán e Israel, se encontrará en el ojo de la tormenta, incapaz de controlar los acontecimientos…»

A continuación, el autor sostuvo que la política estadounidense hacia Irán y la región se basará en el principio de “Estados Unidos primero”, independientemente del efecto que esto tenga sobre la estabilidad regional. Por lo tanto, dijo, a pesar de las declaraciones de Trump sobre su deseo de poner fin a las guerras, el objetivo principal de su administración será expandir la influencia de Estados Unidos y mantener su hegemonía estratégica. “Las conversaciones sobre una futura desescalada [por lo tanto] parecen ser una aspiración lejana, mientras que la guerra total es un escenario más realista, a menos que Irán elija continuar con su estrategia de evitar la escalada directa”, concluyó. [20]

[1] Al-Nahar(Líbano), 6 de noviembre, 2024.

[2] Msn.com/en-us/news/us/census-arab-americans-now-a-majority-in-dearborn-as-middle-eastern-michiganders-top-300k/ar-AA1hh5DV, 3 de abril de 2024.

[3] Politico.com/news/2023/09/20/dearborn-michigan-abdullah-hammoud-00116900, 20 de septiembre de 2023.

[4] Unos días antes de las elecciones, Trump envió una carta abierta a la “comunidad libanesa-estadounidense”, en la que prometía “solucionar los problemas” causados por la administración Biden y “detener el sufrimiento y la destrucción en el Líbano” (today.lorientlejour.com, 30 de octubre de 2024). El 1 de noviembre, Trump visitó Dearborn, Michigan, conocida como la “capital árabe de Estados Unidos”, donde viven aproximadamente 400.000 árabes estadounidenses, muchos de ellos de origen libanés. Durante la visita, se detuvo en un café local propiedad de un libanés-estadounidense y dijo: “Tenemos que terminar con todo esto”, refiriéndose a la guerra en el Líbano (Foxnews.com, 1 de noviembre de 2024).

[5] Mustaqbalweb.com, 6 de noviembre de 2024.

[6] Al-Nahar (Líbano), 6 de noviembre de 2024.

[7] Almanar.com, 6 de noviembre de 2024.

[8] Al-Sharq Al-Awsat(Londres), 7 de noviembre, 2024.

[9] Al-Akhbar(Líbano), 8 de noviembre, 2024).

[10] Almayadeen.net, 9 de noviembre de 2024.

[11] X.com/saadhariri, 6 de noviembre de 2024.

[12] X.com/DrSamirGeagea, 6 de noviembre de 2024.

[13] Al-Nahar(Líbano), 6 de noviembre, 2024.

[14] Por ejemplo, en una entrevista de julio de 2024 con Sky News Arabia, Bassil condenó a Hezbollah por crear este vínculo y agregó que los libaneses no quieren una guerra que no decidieron librar (Skynewsarabia.com, 4 de julio de 2024). Durante una reunión del partido a fines de agosto, afirmó que la continua participación de Hezbollah en la guerra de Gaza sin ninguna perspectiva de futuro agota al Líbano y sus recursos y profundiza las divisiones entre el pueblo libanés (Al-Joumhouriya, Líbano, 27 de agosto de 2024). En una reunión del partido en la región de Al-Shouf, Bassil declaró que el movimiento apoya a Hezbollah cuando defiende al Líbano, pero no cuando inicia una guerra contra Israel (Elnashra.com, 31 de agosto de 2024).

[15] Al-Nahar(Líbano), 7 de noviembre, 2024.

[16] Al-Nahar(Líbano), 10 de noviembre, 2024.

[17] Nedaa Al-Watan(Líbano), 11 de noviembre, 2024.

[18] Al-Nahar(Líbano), 6 de noviembre, 2024.

[19] Al-Nahar(Líbano), 7 de noviembre, 2024.

[20] Al-Nahar(Líbano), 7 de noviembre, 2024.