Reconocido académico ruso Karaganov: “En ningún caso quiero lanzar un ataque nuclear, aunque podría llegar a ser absolutamente necesario”

El reconocido académico ruso Sergei Karaganov concedió una entrevista en profundidad al medio de comunicación ruso Argumenti Nedeli sobre la política exterior y de defensa de Rusia y la guerra en Ucrania. En la entrevista, Karaganov subrayó que Rusia no está en guerra con Ucrania sino con el Occidente colectivo.

Karaganov argumentó que Rusia ya ha logrado parte de los objetivos fijados para la guerra en Ucrania, como «expulsar a los traidores y occidentalizadores de la sociedad [rusa]». Hablando de disuasión nuclear, Karaganov declaró: «Ellos [es decir, Occidente] perdieron el miedo no sólo a Dios sino también a la guerra, olvidaron su propia historia. La única manera de recordárselo es mostrarles nuestra disposición a utilizar armas nucleares. La graduación de la escalada de la disuasión nuclear tiene al menos una docena de niveles. En ningún caso quiero lanzar un ataque nuclear, aunque puede resultar absolutamente necesario. Desde un punto de vista militar, el uso de armas nucleares es ventajoso para romper la voluntad de los europeos de resistir, pero esto significará un daño moral colosal para nosotros. Somos el pueblo que creció con las obras de Tolstoi y Dostoievski. Decenas o cientos de miles de civiles europeos muertos en un infierno nuclear serán un shock terrible para nosotros. Pero puede haber una situación en la que tengamos que hacerlo». Al comentar sobre qué países deberían verse afectados primero, Karaganov mencionó a Polonia y Alemania, seguidos de los Países Bálticos y Rumania.

Sergei Karaganov (Fuente: Karaganov.ru)

A continuación, se muestra la entrevista con Karaganov:[1]

«No estamos en guerra con Ucrania sino con el Occidente colectivo»; «No debería haber negociaciones hasta que la agenda sea completamente nuestra»

Pregunta: «En vista de los últimos acontecimientos en la zona de guerra en Ucrania, cada vez más personas empiezan a hablar de negociaciones, incluido el secretario de Prensa presidencial, Dmitry Peskov. Pero, ¿cómo puede haber negociaciones si los ucranianos se han impusieron la prohibición de incluso hablar de ellas? ¿Por qué necesitamos negociar ahora que estamos logrando avances evidentes en el campo de batalla?»

Karaganov: «No estamos en guerra con Ucrania sino con el Occidente colectivo. Y Occidente está empezando a darse cuenta de que puede perder. Por eso los europeos y los estadounidenses envían cada vez más señales sobre la necesidad de negociaciones. Incluso Zelensky, aunque no debe ser tomado en serio, ha dicho recientemente que las negociaciones podrían ser una opción a considerar. Pero en realidad se trata de una trampa muy peligrosa”.

«Las negociaciones sólo pueden girar en torno a la paz, a la que todo el mundo parece aspirar. Nuestra posición sobre este tema me parece demasiado romántica. Ya hemos cometido suficientes errores románticos e idealistas en el pasado. No me gustaría que se repitieran de nuevo”.

«Por supuesto, estamos a favor de las negociaciones. Pero debemos definir claramente sus términos y objetivos. No lo hicimos hasta ahora. En mi opinión, nuestros términos deberían incluir, en primer lugar, el regreso de las estructuras militares de la OTAN a las fronteras de 1997.; el pago de reparaciones a Rusia por el daño económico que ha sufrido y la desmilitarización de todo el territorio de Ucrania. La cuestión de qué parte de Ucrania irá a Rusia, cuál a otros países y cuál permanecerá neutral. Pero el punto principal es la rendición de Occidente en Ucrania, lo menos humillante posible. Al darse cuenta de que puede enfrentarse a la respuesta nuclear de Rusia, Estados Unidos está retrocediendo lentamente. Podemos decirles que garantizaremos una retirada relativamente digna. Le han dado a Ucrania los últimos 50.000 millones de dólares para gastar en la guerra, pero si ven que esto tampoco ayuda, intentarán cerrar silenciosamente el programa y marcharse. Pero no debería haber negociaciones hasta que la agenda sea completamente nuestra».

«No debemos poner esperanzas ni en Trump ni en Biden»; «Si evitamos una gran guerra, podemos ayudar a Estados Unidos a dejar la posición de líder global que obtuvo casi por accidente después de la Segunda Guerra Mundial»

Pregunta: «En Estados Unidos se celebrarán elecciones en noviembre. ¿Quién es preferible para nosotros: Trump o Biden? Por alguna razón, muchos rusos e incluso políticos piensan que Trump es casi nuestro hombre».

Karaganov: «Es un error ridículo. Trump es un político muy extravagante. Pero forma parte de la élite estadounidense actual, su parte más realista. Su enfoque es nacional, no global. Pero tiene las manos atadas. Y permítame recordarle que la primera ronda dura de sanciones contra Rusia fue iniciada por Trump. Biden simplemente siguió su ejemplo. A los estadounidenses les gustaría seguir luchando contra nosotros con manos ucranianas, porque no les cuesta casi nada».

P: «Por favor, explíquelo».

Karaganov: «Pensamos que todos estos miles de millones de dólares proporcionados por los estadounidenses para apoyar a Ucrania es mucho dinero. En realidad, para ellos es calderilla, pero nos obligan a gastar grandes recursos en la guerra y a derramar nuestra sangre, y también nos atan las manos: nuestra tarea es hacer que esta guerra sea claramente no rentable para Estados Unidos. Ahora es imposible llegar a ningún acuerdo con los europeos porque, evidentemente, les han volado los sesos. Son mucho más antirrusos que los estadounidenses, algunos de los cuales todavía son capaces de realizar una evaluación racional, aunque cada vez sean menos. Pero en Europa prácticamente no hay personas de ese tipo, por lo que no debemos poner esperanzas ni en Trump ni en Biden. Dentro de veinte años, si evitamos una gran guerra, podemos ayudar a Estados Unidos a dejar la posición de líder global que obtuvo casi por accidente después de la Segunda Guerra Mundial y retirarse a la posición de una ‘gran potencia’ normal».

Si Estados Unidos “no se desmorona”, entonces podría convertirse en “una de las grandes potencias y pilares del orden mundial, una gran potencia normal”

Pregunta: «¡Elegantes barcos de transporte americanos que parten de Le Havre y Londres hacia la marcha militar de ‘Adiós a Slavianka’!»

Karaganov: «No es necesario que los estadounidenses se vayan por completo. Los culpamos de todo, por supuesto, pero no debemos olvidar que Europa ha generado las mayores amenazas para la humanidad y las ideologías más espantosas. Los estadounidenses se ven arrastrados a este nido de serpientes una y otra vez, pero a veces actuaron de manera bastante encomiable. En las últimas décadas, especialmente después de que nos desmoronamos tontamente, los estadounidenses recibieron una inyección de imperialismo globalista y se entusiasmaron. Debemos curarlos de esta enfermedad, y poco a poco lo estamos haciendo.»

Pregunta: «¿Qué condiciones debemos crear para que los estadounidenses se alejen silenciosamente de Ucrania?»

Karaganov: «En muchos sentidos, esto será el resultado de cambios internos en los propios Estados Unidos, sobre los que no podemos influir. Allí se está produciendo un cambio generacional y un cambio de élites. Las mejores personas de Estados Unidos ya entienden que el imperio que crearon en los últimos setenta años, pero sobre todo en los últimos treinta, les cuesta demasiado y los pone en desventaja. Por eso están empezando a buscar una salida a la crisis ucraniana, pero hasta ahora sólo entre ellos porque la presión del imperialismo globalista y del triunfalismo sigue siendo muy fuerte. Tendremos que vivir con esto al menos una o incluso dos generaciones de estadounidenses, o para ser más precisos, sus élites. Veinte años seguro. Y si no se desmoronan, entonces bien podrían convertirse en una de las grandes potencias y pilares del orden mundial, una gran potencia normal».

P: «¿Sólo una de muchas?»

Karganov: «Creo que habrá cuatro o cinco grandes potencias que se ocuparán del mundo y de sus propios intereses».

P: «¿Puede nombrarlas?»

Karaganov: «Rusia, China, Estados Unidos y la India. Europa no debería participar en esto, porque no puede ser grande: se ha degradado y es poco probable que renazca. Es, por supuesto, parte de nuestra civilización, pero toda su grandeza está en el pasado. Estados Unidos todavía puede renacer. Para que eso suceda, deben crearse ciertas condiciones para su retirada, posiblemente sin vergüenza».

«Debemos hacer retroceder a Occidente»

P: “Y antes de irse, están tratando de desviar más dinero. Cuando te vas, tienes que coger algo útil para llevártelo.”

Karaganov: «Soy un hombre con un pensamiento imperial aún más profundo que usted. Sin saberlo, al ocuparme de nuestra seguridad, sin siquiera entenderla completamente, al principio en los años 1950-1960 y luego después del fracaso temporal en los años 1990, habiendo comenzado a restaurar nuestro poder estratégico, cortamos los cimientos del dominio global occidental: la superioridad militar que obtuvieron hace cinco siglos, sobre la cual construyeron su sistema ideológico, cultural, político, económico y financiero que les permitió desviar la riqueza mundial. El colapso de esta base es la razón principal de la tensión actual y el odio hacia nosotros no sólo entre las élites occidentales sino también entre algunas de las personas que también se beneficiaron de este sistema, aunque sea pequeño, de renta colonial y neocolonial. ¿Quién quiere empobrecerse, incluso si antes se enriquecía injustamente robando a otros?

«Ellos piensan que tenemos la culpa de ello. Y el segundo problema es el sentimiento de total permisividad que han desarrollado, incluso debido a nuestra estupidez e idealismo. Tenemos que apresurarnos a acabar con esto. Y, una vez más, debemos permitir que los estadounidenses abandonen el pedestal sin hundir al planeta en un desastre nuclear. Pero al mismo tiempo, hay una cosa más importante que debemos recordar. Hemos liberado al mundo para todas las civilizaciones que antes fueron reprimidas por Occidente y ahora están surgiendo ante nuestros ojos. Y eso es genial. Pero estas civilizaciones competirán entre sí y debemos asegurarnos de que esta competencia no se convierta en una rivalidad militar aguda. En otras palabras, debemos hacer retroceder a Occidente, impedir una guerra larga que quiera imponernos y crear condiciones para el desarrollo pacífico de la humanidad. Desafortunadamente, no veo otra manera de hacerlo que reconstruir la credibilidad de la disuasión nuclear».

Logramos «expulsar a los traidores y occidentalizadores de nuestra sociedad»

Pregunta: «Usted dijo que hay un grupo que quiere que las negociaciones sobre Ucrania comiencen lo antes posible. ¿Qué clase de grupo es ese?»

Karaganov: «La SMO [Operación Militar Especial] tenía muchos objetivos no anunciados que ya se han logrado».

P: «¿Cómo qué?»

Karaganov: «Por ejemplo, expulsar de nuestra sociedad a los traidores y a los occidentalizadores. El occidentalismo, por supuesto, permanece, lo cual es bastante comprensible. Pero en las circunstancias actuales es una enfermedad ignominiosa. Aunque somos parte de la cultura europea. El segundo objetivo es destruir la clase compradora que surgió en la década de 1990 debido a nuestras reformas extremadamente infructuosas. Se creó un sistema que permitió e incluso empujó a la gente a llevar su dinero a Occidente, formando así una clase que prestaba servicios al capital occidental. El tercer objetivo es reorientar nuestra economía desde la esperanza de encajar en las ‘cadenas de valor’ hasta las necesidades nacionales. Fue una idea liberal absolutamente estúpida desde el principio. Sugirió participar en la división internacional del trabajo, vender lo que teníamos, comprar productos terminados allí porque era rentable, etc. Nuestro objetivo era integrarnos en este sistema. Fue un profundo error intelectual. Sin embargo, es cierto que todos fuimos así en algún momento, porque no conocíamos el mundo real y confiábamos en el escaso conocimiento intelectual que teníamos en ese momento. La cooperación económica es esencial. Sin ello no habrá desarrollo exitoso. Pero no es un fin en sí mismo.

«Ahora, gracias a Dios, empezamos a comprender este mundo. Pero en la sociedad, especialmente en sus estratos económicos superiores, así como entre los intelectuales de alto nivel y la burguesía de clase media, existe el deseo de volver a la forma anterior de vivir, porque entonces vivían bien, lo cual no es un secreto, aunque en gran medida a expensas del resto de la gente. Pero ahora están surgiendo otros estratos que viven bastante cómodamente en las nuevas condiciones. La gente ahora se ve alejada de sus vidas de prebendas de los años 1990, pero se realizan con éxito y ganan bien sin robar como lo hacían las elites anteriores. Este estrato es bastante fuerte en administraciones de diferentes niveles. La ´gente anterior´ es una carga para ellos. En nuestro país hay que hacerlos retroceder o reeducarlos. Esto ya está sucediendo, incluso debido a la guerra actual y al movimiento popular. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia debemos iniciar estas negociaciones, porque en ese caso la reforma de las élites se detendrá instantáneamente.»

P: «Tras el fracaso de la ofensiva de Ucrania el año pasado, los europeos comenzaron a hablar de congelar el conflicto, lo que significa que Rusia conserva Crimea y otras conquistas, pero se detiene donde está ahora, mientras que lo que queda de Ucrania pasa a formar parte de la OTAN. ¿A qué puede conducir todo esto?».

Karaganov: «Esto significaría arrancar una derrota de las manos de la victoria, lo que supondría una gran presión para nuestro pueblo y se cobraría decenas de miles de vidas de nuestros mejores y más valientes hombres que luchan, pero también mueren allí. Es por eso que podemos maniobrar y hablar, pero no podemos congelarnos. Simplemente debemos entender que estamos luchando en Ucrania, pero no contra Ucrania. Por lo tanto, las negociaciones sólo pueden llevarse a cabo con Occidente en términos de su rendición o retirada, de lo contrario perderemos. En un conflicto largo como éste, normalmente gana el lado que tiene mayor potencial demográfico y económico. Hasta ahora estuvimos trabajando duro y bien y ganando a corto plazo. Esto puede continuar durante uno o dos años más, pero no deberíamos continuar después. Por eso insisto en reforzar el énfasis en la disuasión nuclear. Además, la inevitable ola de conflictos en el mundo conducirá a la Tercera Guerra Mundial, a menos que se reaviven la confiabilidad y credibilidad de la disuasión nuclear y el saludable temor a las armas nucleares».

P: «¿Por qué nuestro liderazgo aún no ha comunicado el objetivo final de la SMO?»

Karaganov: «Ya mencioné esos objetivos. Y creo que es un error que no los declaremos públicamente. Se deberían designar objetivos tácticos como Chasov Yar, porque nuestros muchachos mueren luchando por ellos. Pero también hay una guerra menos notable, una guerra en el frente económico, una guerra por las mentes y las aspiraciones de la gente, una guerra para arruinar el deseo y la disposición de Occidente de luchar contra nosotros. Y este es el punto principal».

«Deberíamos crear una situación en la que el ‘Estado profundo’ estadounidense y sus elites internas entiendan que [la guerra en Ucrania] ya no es rentable para ellos»

Pregunta: «Sergei Lavrov ha dejado claro recientemente que Járkov debería estar en la zona de amortiguamiento. Estos son objetivos estratégicos, no tácticos».

Karaganov: «Creo que es un error que hayamos retrasado el anuncio de objetivos estratégicos y no tácticos. En nuestro país se está debatiendo y hay varias opciones. Entre ellas, algunos de mis colegas mencionan toda la orilla izquierda del Dniéper y el sur de Ucrania, entre los que ciertamente se encuentran Odessa y Nikolaev. No debemos dejar de luchar hasta que se alcancen estos objetivos. Hay disputas sobre una margen derecha de Ucrania y Kiev. La mayoría de mis colegas piensan que no necesitamos en absoluto a Ucrania central y occidental, atrasada tanto mental como tecnológicamente, un semillero de ideología provinciana antirrusa. Éstas son regiones profundamente celosas. Nunca produjeron nada de valor para Rusia, ni siquiera cuando formaban parte del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética. Pero, en cualquier caso, antes de hablar de la creación de estas zonas, primero debemos doblegar la voluntad de Occidente de apoyar la guerra y hacerle saber que un mayor apoyo tendrá un precio exorbitante. Lamentablemente, todavía no lo hicimos”.

«Esta guerra está causando algunas pérdidas a parte de la burguesía occidental, pero, en principio, beneficia a Occidente. Estados Unidos definitivamente se está beneficiando de ella. Está ayudando a las élites europeas a distraer a la gente de sus desastrosos fracasos. La guerra permite a las élites redirigir parte del dinero a su complejo militar-industrial, Estados Unidos está ganando dinero en este sentido. La mayor parte de lo que dan en ´apoyo a Ucrania´ en realidad fluye directamente a la economía estadounidense. El ´Estado profundo´ estadounidense y sus élites internas entienden que ya no es rentable para ellos, está causando pérdidas y amenazando sus intereses vitales directos y sus vidas. En este momento estamos ganando la guerra en Ucrania contra Ucrania, pero no contra Occidente. Este problema no se puede resolver de esta manera. Necesitamos pasar a un nivel superior, fijarnos metas más ambiciosas, pero estas son las únicas metas posibles, como mencioné anteriormente, y comenzar a utilizar herramientas mucho más poderosas para ejercer presión».

«Somos las personas que crecimos con las obras de Tolstoi y Dostoievski; Decenas o cientos de miles de civiles europeos muertos en un infierno nuclear serán un shock terrible para nosotros; Pero puede haber una situación en la que tengamos que hacerlo»

P: «Bueno, ¿cómo podemos representar una amenaza para Europa? Todos los países de Europa occidental tienen un complejo de inferioridad después del final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, todos ellos, con sólo unas pocas excepciones menores, formaban parte de la coalición de Hitler. Todos ellos lucharon contra nosotros. Los sacudimos a todos, incluso a nuestros hermanos eslavos de Checoslovaquia y Bulgaria. No hay duda de que nunca nos lo perdonarán. Entonces, ¿cómo podemos amenazarlos para que cambien de opinión acerca de vengarse de nuestra liberación de Hitler?”

Karaganov: «En primer lugar, debo dejar claro que estos son Estados revanchistas que quieren vengarse de la derrota del imperialismo europeo, el fascismo y el nazismo. Permítanme recordarles, aparte de ejemplos bien conocidos, que los soldados franceses que lucharon en Rusia en las tropas de la Wehrmacht superaban en número a los Maquis e incluso, posiblemente, al cuerpo del general De Gaulle que luchó contra los alemanes en el norte de África. Toda Europa luchó contra nosotros. Perdieron y ahora buscan venganza. Además, sus élites tienen una enorme cantidad de problemas que no pueden o no quieren resolver. Necesitan una distracción de sus fracasos».

P: «¿Cómo podemos recuperar la sobriedad?»

Karaganov: «Este es un problema profundo, porque en los últimos setenta años el parasitismo estratégico ha arrasado el mundo, y Europa en particular. Llegaron a creer que no hay amenaza de guerra y reemplazaron lo real por lo virtual. Perdieron el miedo no sólo a Dios sino también a la guerra, olvidando su propia historia. La única manera de recordarles esto es mostrar nuestra disposición a utilizar armas nucleares. La graduación de la escalada de la disuasión nuclear tiene al menos una docena de niveles. No quiero lanzar un ataque nuclear, aunque puede resultar absolutamente necesario. Desde el punto de vista militar, el uso de armas nucleares es ventajoso porque romperá la voluntad de resistencia de los europeos, pero esto significará un daño moral colosal para nosotros. Somos la gente que creció con las obras de Tolstoi y Dostoievski. Decenas o cientos de miles de civiles europeos muertos en un infierno nuclear serán un shock terrible para nosotros, pero puede haber una situación en la que tengamos que hacerlo”.

«En primer lugar, para que los europeos y los estadounidenses estén sobrios. En segundo lugar, para impedir que el mundo se deslice hacia una guerra mundial. Hasta ahora no sucedió porque había un mecanismo de seguridad incorporado: el miedo a la energía nuclear. Pero este miedo comenzó a disiparse en la década de 1980 y desapareció casi por completo en la década de 2000. La humanidad, especialmente Occidente, perdió su sentido de autoconservación. A medida que se cambian otros códigos morales básicos, esto hace que Occidente sea parte de la humanidad. Es peligroso. Por eso es necesario un buen cambio. Es una historia muy desagradable y comprendo lo difícil que es incluso discutirla. Pero debemos comprender que no sólo nos enfrentamos a la tarea de garantizar los intereses fundamentales de la seguridad rusa, sino también a la tarea de salvar a la humanidad tanto del yugo occidental como de una nueva y probablemente última guerra mundial. Estas tareas son inseparables unas de otras. Ésta es la esencia de la gran misión del pueblo ruso: al salvarnos a nosotros mismos salvamos al mundo».

Pregunta: «Pero ellos pueden razonar de la misma manera y pensar dónde pueden usar sus armas nucleares. Ucrania es ahora el campo de batalla. Pero para ellos, Ucrania es un territorio completamente extraño que no deben salvar. Por el contrario, los ataques nucleares a nuestras puertas en el territorio que consideramos nuestro en muchos sentidos son absolutamente inaceptables para nosotros».

Karaganov: «Estoy seguro de que, después de que la Unión Soviética obtuvo una capacidad segura para un segundo ataque, Estados Unidos nunca planeó un ataque nuclear contra la URSS. Contemplaron el uso de estas armas en el territorio de sus propios aliados, principalmente Alemania, si fueran invadidos por tropas soviéticas, o al menos contra los aliados de la Unión Soviética. Los líderes alemanes estaban en pleno pánico cuando enfrentaron esa posibilidad. En cuanto a un ataque de represalia contra Ucrania después de nuestro hipotético ataque nuclear contra objetivos en países de la OTAN, esto es una historia peligrosa, pero los estadounidenses no la están considerando seriamente hasta ahora. Mienten cuando dicen que, en respuesta a un ataque nuclear contra objetivos en países europeos que apoyan la agresión de la OTAN en Ucrania, lanzarán un ataque convencional masivo contra las fuerzas armadas de Rusia. Esto es un engaño total porque son muy conscientes de que Rusia responderá con una segunda ola de ataques nucleares, seguida de una tercera y una cuarta, contra bases estadounidenses en todo el mundo, incluyendo Europa, matando a decenas de miles de miembros del personal militar estadounidense. Esto es absolutamente inaceptable para ellos. Habiendo extendido sus tentáculos por todo el mundo, se volvieron cualitativamente más vulnerables que nosotros. Así que tenemos que actuar con franqueza y dureza, pero con cuidado, por supuesto, intentando convencer al enemigo de que se retire antes de que sufra pérdidas desastrosas».

«Ya hemos desplegado nuestras armas nucleares en Bielorrusia»; “El enemigo debe saber que estamos dispuestos a utilizar armas nucleares en respuesta a cualquier ataque a nuestro territorio, incluidos bombardeos”

Pregunta: «¿Existe entonces la opción de realizar un ataque nuclear contra Ucrania?»

Karaganov: «En teoría, esta opción existe. Pero estoy completamente en contra. La gente allí fue engañada, pero en muchos sentidos es nuestra gente. Sin embargo, si no cambiamos nuestra doctrina nuclear, entonces la OTAN puede usar armas nucleares contra Bielorrusia. Esto es absolutamente inaceptable para nosotros. Por eso deberíamos cambiar rápidamente nuestra doctrina obsoleta, idealista y en gran medida despreocupada que regula el uso de armas nucleares, que se basa en los principios y postulados del pasado, y también deberíamos redesplegar nuestras fuerzas armadas. Ya se están dando algunos pasos a este respecto. Nuestra doctrina establece que sólo podemos utilizar armas nucleares en caso de una amenaza mortal para nuestro Estado y nuestra condición de Estado. Pero ya hemos desplegado nuestras armas nucleares en Bielorrusia. Mucho antes de que surja una amenaza tan mortal, el enemigo debe saber que estamos dispuestos a utilizar armas nucleares en respuesta a cualquier ataque a nuestro territorio, incluidos los bombardeos. Corresponde al presidente tomar la decisión final. Pero tenemos que desatarnos las manos. Debemos entender que nosotros y toda Europa estamos condenados a una guerra larga a menos que cambiemos claramente nuestra política en este ámbito. Y también estaremos condenados al agotamiento y tal vez incluso a la derrota. Pero lo más importante es que el mundo estará condenado a la Tercera Guerra Mundial. Debemos eliminar esta amenaza. Esta es nuestra misión nacional. Y, en segundo lugar, ésta es la misión del pueblo ruso como salvador de la humanidad, que siempre hemos sido».

«¿En qué orden debemos atacarlos?» «Polonia y Alemania, los Países Bálticos y Rumania podrían ser los siguientes»

P: «Entiendo que no habrá una guerra nuclear con Estados Unidos. Se aman demasiado a sí mismos. Pero todo es posible con Europa, que se ha vuelto completamente loca. ¿En qué orden debemos atacarlos? Polonia, Alemania, Gran Bretaña y, por supuesto, la República Checa son los primeros países que me vienen a la cabeza y, por supuesto, también Francia».

Karaganov: «Realmente no me gustaría que las cosas fueran así. Sí, los enviaremos al infierno. Pero al hacerlo, abriremos el camino a enormes pérdidas morales para nosotros mismos. Las armas nucleares son las armas de Dios. Es una elección aterradora. Pero Dios castigó a Sodoma y Gomorra, que se habían sumido en la locura y el libertinaje, con una lluvia de fuego. Ruego a Dios que no tengamos que dar ese paso. Pero se trata de salvar al país y al mundo. Polonia y Alemania podrían ser los siguientes países bálticos y Rumania. Pero, repito, ¡Dios no lo quiera! Usted mencionó correctamente Polonia y Alemania. Los Países Bálticos y Rumania podrían ser los siguientes. Pero, repito, ¡Dios no lo quiera!».

P: «¿Por qué Rumania?»

Karaganov: «Porque a través de ellos llega a Ucrania un gran flujo de cargamentos militares. Han creado centros de entrenamiento. Albergan un gran contingente de tropas estadounidenses. Además, en su territorio hay bases de suministros. Y hay que recordar que el contingente rumano estaba entre las fuerzas más grandes que invadieron nuestro país junto con la Alemania nazi y no se diferenciaron de esta última en cometer atrocidades. En cuanto a los alemanes, deben comprender que nuestro generoso perdón por sus monstruosos crímenes no es ilimitado. En última instancia, debemos asegurarnos de que Europa nunca más pueda amenazarnos. Bueno, algún día cooperaremos con algunos países europeos e incluso seremos amigos de ellos. No rechazamos las mejores raíces europeas que hay en nosotros mismos y las llevaremos con nosotros a lo largo de nuestro camino principal hacia el Sur y el Este, hacia la Gran Eurasia».

P: «¿Qué pasa con Gran Bretaña?»

Karaganov: «No representa una amenaza militar directa para nosotros. Simplemente se ensucian por lo general, pero eso es todo».

«Tendremos que erradicar el virus del fascismo» en Ucrania

Pregunta: «Se ha dicho mucho que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Pero se divide Ucrania en Sur, Este, Centro y Oeste, donde viven personas con mentalidades completamente diferentes. ¿Hay entre ellos algunos que todavía son un solo pueblo con nosotros? »

Karaganov: «Ucrania occidental es la periferia atrasada de la periferia atrasada de Europa: Austria-Hungría y Polonia. Pasó a ser parte de nuestro país por accidente. Ucrania central es un territorio que fue atravesado constantemente por los cumanos, los polacos, los húngaros, los turcos, los crimchacos, los lituanos y los suecos no tuvieron un estado allí durante ocho siglos, y hace tiempo que se olvidaron de la Rus de Kiev, de la que formaron parte en el pasado lejano. También están el este y el sur de Ucrania, que son parte de Rusia, pero que en parte estaban infectadas por el fascismo. Sin embargo, parte de esa Ucrania ha estado luchando valientemente junto a nosotros y para nosotros durante los últimos diez años. Todos estos territorios deberían regresar a Rusia, pero después de un período de reformas. En cuanto a Ucrania central, que vivan solos, y más aún a Ucrania occidental. Lo más importante es que no debemos repetir los errores del gobierno soviético. Permítanme recordarles que después de la Gran Guerra Patria, la vida en las regiones de Bryansk y Smolensk fue mucho más difícil que en las regiones vecinas de Ucrania. Las regiones ucranianas fueron reconstruidas de forma prioritaria. Esto no debe volver a hacerse. Podemos empezar a ayudarlos cuando se unan a nosotros. Hasta entonces, debemos tratarlos como a las personas que lucharon contra nosotros, al igual que los alemanes en la RDA, excluyendo naturalmente a aquellos que comparten nuestro espíritu y son nuestros aliados. Pero deben demostrarlo con hechos, no con palabras. Cuando alguien habla de un solo pueblo, quiero preguntarle: ¿Eran los vlasovitas un solo pueblo con nosotros? Eran rusos y ucranianos por origen étnico, pero eran nuestros enemigos. Así que también debemos deshacernos de esta ilusión, aunque estamos muy unidos tanto en términos genéticos como en parte culturalmente. Pero allí tendremos que erradicar el virus del fascismo, incluso quirúrgicamente si es necesario».

[1] Argumenti.ru/interview/2024/05/897101, 2 de mayo de 2024.