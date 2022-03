Las crisis se presentan cuando enfrentamos cambios o retos importantes en nuestra vida; nos damos cuenta de que los recursos con los que contamos no son suficientes para afrontar dicha situación.

Esto deja a la persona en estado vulnerable, pero con la necesidad de adquirir nuevas fortalezas y tomar decisiones que serán determinantes para resolver la crisis.

En este sentido, las redes de apoyo juegan un papel fundamental para ayudar a la persona a resolver, pues proveen de apoyo emocional y en ocasiones de medios materiales para cubrir necesidades.

Las redes de apoyo son las relaciones que integran a la persona con su medio social. Es natural que las personas busquen un círculo en el que se sientan identificados y encuentren pertenencia, además de compartir experiencias y encontrar apoyo en los momentos de necesidad.

Tener redes de apoyo basadas en la reciprocidad, la no violencia y la acción solidaria contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Las redes son tan variadas como relaciones puede establecer una persona, la más importante es la familia, aunque también podemos incluir a amigos o compañeros de trabajo.

También existen redes de apoyo formales, es decir, instituciones bien estructuradas cuya finalidad es brindar orientación y apoyo a quienes lo necesiten, por ejemplo, Maayán Hajaim; instituciones públicas de salud e instituciones de asistencia social.

Una de las razones por las que una persona con buenas redes resuelve de manera más eficiente una crisis es porque le proporciona el apoyo para resolver problemas específicos, le señala y facilita los medios para afrontar y le ayuda a tomar decisiones desde otras perspectivas o desde una posición de experto.

Sin embargo, no siempre tenemos las redes adecuadas y en parte esto nos pone en vulnerabilidad ante una crisis, ¿considera usted que tiene una buena red de apoyo? Es importante aprender que todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida y que no hay nada de malo en pedirla o aceptarla. Busque entre sus conocidos y amigos, quizá lo primero que le vendrá a la mente es "no creo que quiera escucharme, mucho menos ayudarme", pero mucha gente que se anima a construir redes más cercanas al pedir apoyo refiere llevarse una grata sorpresa al descubrir que hay mucha gente dispuesta a ayudarla y acompañarla.

Involúcrese en actividades sociales que le gusten, es muy probable conocer en esos contextos a personas con intereses afines y con quienes pueda acercarse y compartir de manera recíproca. Construir una red de apoyo no sólo proporciona un medio para obtener ayuda sino que también puede mejorar su autoestima y sentido de independencia.

Hay algo de lo que poco se habla: ¿cómo se puede ser una red de apoyo confiable para los demás? En primer lugar, debe recordar que su papel no es el de solucionar el problema de la otra persona, ni sobre involucrarse de manera que usted se vea afectado en sus necesidades o en su bienestar emocional, antes bien, como se mencionó, puede acompañar y poner al alcance de la persona en crisis los recursos para que resuelva por sí sola.

Finalmente reconozca en qué momento usted también está limitado para apoyar y acompañar para que la persona se acerque a los profesionales o instituciones que poseen los recursos necesarios y cuya orientación puede ayudar a tomar una decisión más acertada.

¡Llámanos, YA NO estás solo! 5292-5131