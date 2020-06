Diario Judío México - Cuando escribo mis reflexiones debo anticipar que nada es científico y sólo son pensamientos e ideas que vienen a mi mente en este largo confinamiento impuesto por las autoridades, que supuestamente salva vidas y considero que mata muchos más de hambre y depresión. En mi vida no hice nada “malo” precisamente para evitar pisar una cárcel y considero que soy razonable y sé cuidarme. Las prohibiciones incluyen incluso no estar en las áreas públicas del conjunto donde resido. No deseo morir confinado por personas en las que no confío y jamás he confiado en los políticos y aún menos ahora. Adopto plenamente las palabras del premio nobel de química 2013, copio de un enlace: Según el profesor, “el verdadero virus fue el virus del pánico” —del que fueron presa líderes mundiales por razones que no le “quedaron claras”—, a lo que se unió “una gran falta de debate”. En otra parte de la nota dice: Si bien “no hay duda de que se puede detener una epidemia con un encierro”, se trata de un arma “muy contundente y muy medieval“, enfatiza el profesor de 73 años, subrayando que el brote “podría haberse detenido con la misma eficacia con otras medidas sensatas”, como mascarillas y otras formas de distanciamiento social.

Tomé datos de países que me interesan o tienen algún significado especial y los coloqué en la siguiente tabla:

“Mis países” incluyen dos países líderes en América por la cantidad de población, por la cantidad de casos y la relación especial de sus líderes al Covid19 y a la pandemia, Trump de EEUU y Bolsonaro de Brasil. La población de “mis países” representa un 9.4% de la población mundial y manifiesta tener un 41,33% del total de casos declarados en el mundo. El coeficiente de muertos sobre el total de enfermos en mi selección es 5.7%, mientras que el mundo indica 6.06% .

Seguramente la influencia de Italia y España y otros países aumentan la proporción del mundo.

Cada uno puede observar los datos y supongo extraer sus propias conclusiones y la mejor conclusión: no hay conclusión porque no creo en los datos. Hay múltiples intereses especialmente económicos, en determinar si uno sufre de Covid19 o muere del mismo. Hay países que no comparten la información. De crear otra tabla tomaría los países según la ideología de sus líderes y serían dos tablas “de derecha” y “de izquierda”. Supongo que los resultados serían muy distintos. Por supuesto el análisis de los países según la edad de su población es fundamental para analizar el efecto del virus.

Por supuesto la cantidad de revisiones que se hacen en cada país determinan la cantidad de enfermos y en todos los casos se puede determinar que el Covid19 es mucho menos mortal que muchísimas enfermedades que acosan al mundo durante todos los años y causan más muertes.

Copio del internet: Hambre y mortalidad. Millones de personas, entre ellas 6 millones de niños de menos de cinco años, mueren cada año como consecuencia del hambre. De estos millones, relativamente pocos son víctimas de hambrunas que merecen los titulares de los periódicos, las cámaras de televisión y la ayuda de emergencia (2).

Es absolutamente claro que los confinamientos y el paro total de la economía causará muertos por hambre, aunque supongo que los líderes que imponen los confinamientos saben o apuestan a que no serán medidos por eso, sino por los muertos por la pandemia. Perú, que está en los titulares como tercer país más complicado tiene una alta tasa de trabajo informal y recomiendo la lectura del enlace por lo interesante (3). De la nota se puede inferir a otros países, por ejemplo, Colombia que se perfila como uno de los mejores países en cuanto a los resultados obtenidos frente al Covid19 (4).

Conocí el nombre del Doctor Patarroyo en un reportaje de Camilo en CNN en español y no recuerdo cuando, pero en aquel tiempo el manifestó claramente que alrededor del Covid19 se ha desarrollado una histeria. En aquel tiempo la pandemia no había llegado o estaba en sus comienzos en Colombia. Me resultó instructivo el reportaje y me alegré que sea uno de los expertos del presidente Duque. Recomiendo ver el video del enlace (5) y es del 20 de mayo. En el enlace (6) un reportaje de marzo del 2020 donde el Doctor Patarroyo manifiesta que los políticos no comprenden a los científicos y que los científicos pueden comprender a los políticos. Lamentablemente considero que también él debe respetar fuentes de financiamiento y encontramos la siguiente nota (7) publicada por la presidencia de la república, que considero contradictorias en esencia con los dos videos antes mencionados y para mi suficientes nuevamente, para pensar distinto al mensaje oficial.

Frases como la siguiente: “Realmente es admirable la forma de liderazgo como lo ha manejado”, declaró el científico colombiano y subrayó que lo que están haciendo las autoridades para enfrentar la pandemia “científicamente es correcto y esta validado”. Contradice lo que él mismo ha manifestado y obviamente también las palabras de Levitt al comienzo de la nota. Otras frases como: Agregó que “realmente es admirable la forma de liderazgo como lo ha manejado” el Presidente Duque, o “Compañeros, compatriotas, amigos, todos: por favor entendamos lo que está sucediendo. Aceptemos justamente y entendamos que las medidas que ha adoptado el Presidente son correctas”, puntualizó.

El reportaje en CNN y la nota de la presidencia son de marzo de los mismos días y hay serias contradicciones entre una nota y la otra. Vale la pena profundizar. Para finalizar, opto por traer unos párrafos de mi creación; En mi primera nota manifiesto todo tipo de especulaciones sobre la conspiración que pueden ser parte del escenario general, entre otras cosas señalo: Como todas las guerras, estamos en una que es económica y desde hace tiempo se menciona la guerra comercial que, sin duda, es parte de ella el coronavirus COVID-19. La suspensión de la actividad económica causará muchos más muertos que el COVID-19 y realmente afectará al mundo entero. ¿Habrá un nuevo orden mundial? Reducción del consumo, menos turismo, desarrollo de industrias locales. No lo sé, tampoco sabemos quién ganará esta guerra. Por lo pronto, los precios de las acciones han bajado mucho y es posible que bajen más, y el que tiene dinero puede comprar empresas con “poca plata”. De otra nota (9); 2. Estos mismos científicos para poder investigar reciben mucho dinero, pues de algo deben vivir, y eso me llevó hace años cuando leía en la prensa los resultados de alguna investigación que me interesaba, averiguar quién la financiaba. ¿No es fácil de comprender? Si una investigación dice que la Coca-Cola es mala para la salud, posiblemente la investigación la pagó Pepsi Cola. Si la investigación demuestra que ambas bebidas son malas, posiblemente la investigación fue financiada por un fabricante de jugo natural, digamos cítricos.

Escribí a la Alcaldía que no está bien el confinamiento arbitrario y total para los mayores de 70 y me respondieron que enviaron el tema al área de salud y alguno otro. Ayer el presidente Duque dijo que las alcaldías no tienen la potestad de decidir cambiar esto. Yo lo escuché. Claro, también dice que las alcaldías pueden decidir según los protocolos y todo es confuso. Tampoco dicen quienes son los muertos. No es lo mismo el norte de Barranquilla que el sur de la ciudad.

Tengo 70 años y supuestamente debo estar confinado desde marzo hasta el 31 de agosto. Esta sería mi quinta guerra y siempre he sabido protegerme y esta vez, me siento más desprotegido que siempre. Creo que el presidente desea ser recordado como el que menos muertes tuvo. Compite con Fernández de Argentina pero allí, aun las amas de casa tienen su jubilación aunque mínima, que para comer frijoles debe alcanzar.

Julio May 31-5-20