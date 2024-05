“Refugio”, una antología en respuesta a los acontecimientos del 7 de octubre

“Refugio” incluye textos de diez autores israelíes e internacionales, escritos en respuesta a los terribles acontecimientos del 7 de octubre.

Una poderosa colección de relatos que captura las emociones y la complejidad del trauma colectivo experimentado por escritores israelies tras los atentados del 7 de octubre en Israel.

SOBRE EL LIBRO:

El Israeli Institute for Hebrew Literature (IIHL) publica Shelter en 2023, una antología bilingüe en hebreo en inglés (editada por Oded Wolkstein y Maayan Eitan), que Nagrela Editores presenta ahora en español.

Las piezas elaboradas para esta antología constituyen intentos literarios, viscerales y sofisticados para enfrentarse a una realidad que amenaza la posibilidad misma de Ia representación, la conceptualización y el discurso. Aunque variados en sus perspectivas y estilos, estos textos brindan al lector un «conjunto Iiterario de supervivencia intelectual y emocional», y una comunidad con Ia que compartir el dolor y el sufrimiento, y con Ia que buscar el lenguaje adecuado para hablar de ellos.

Autor: Oded Wolkstein • Joshua Cohen • Dror Mishani • Elisa Albert • Maayan Eitan • Asaf Schurr • Tehila Hakimi • Oded Carmeli Maxim Biller • Yaara Shehori • Aryeh Attias

Tapa rústica : 88 páginas Editor: Nagrela Editores

Nagrela Editores Idioma: Español

Español ISBN: 978-84-19426-38-3

978-84-19426-38-3 Depósito Legal: M-7584-2024

SOBRE LOS ESCRITORES

Oded Wolkstein (Israel) es editor y traductor. Ha traducido al hebreo obras de Edgar Allan Poe, Thomas Wolfe, Joyce Carol Oates y H. P. Lovecraft, entre otros. Joshua Cohen (Estados Unidos) es autor de diez libros. Su última novela, The Netanyahus, fue galardonada en 2021 con el Premio Nacional del Libro Judío y, en 2022, obtuvo el Premio Pulitzer de ficción. Reside en Nueva York.

Dror Mishani (Israel) es escritor y profesor en el departamento de literatura de la Universidad de Tel Aviv. Ha escrito cinco novelas que han sido traducidas a veinte idiomas y adaptadas a la televisión y al cine.

Elisa Albert (Estados Unidos) es autora de las novelas Human Blues, After Birth y The Book of Dahlia. Maayan Eitan (Israel) es escritora. Su primera novela, Amor, fue publicada en hebreo en 2020. La versión inglesa, de 2022, Ilevada a cabo por ella misma, fue galardonada con el Premio Nacional al Libro Judío de Ficción Hebrea. Su segunda novela, El grito, se public() en 2023.

Asaf Schurr (Israel) es escritor, traductor, editor y autor de siete novelas. En El oso, publicada en 2023, describe un Israel durante los dias que siguen a una catastrofica guerra.

Tehila Hakimi (Israel) es poeta y prosista. Ha publicado hasta la fecha cinco libros. Por último, la novela Disparar en America, vio la luz en 2023 en la editorial Achuzat Bayit.

Oded Carmeli (Israel) es poeta y editor de la revista Hava Lehaba y de la editorial Hava La’or, centrada en literatura experimental. Maxim Biller (Alemania) es un escritor alemán. Nacido en Praga, se traslado con su familia de Checoslovaquia a Alemania en 1970. Su última novela, Mama Odessa, ha sido unánimemente aclamada por los lectores y por la crítica.

Yaara Shehori (Israel) es una prosista y poeta ganadora de numerosos premios literarios entre ellos el Premio Agnon. La versión inglesa de su obra Aquarium fue publicada en 2021 por Farrar, Straus and Giroux. Aryeh Attias (Israel) es un marino, pescador y controlador de cisternas de combustible. Grafomano en sus horas libres, en ocasiones escribe cuentos de calidad.