Diario Judío México - Introducción

En las últimas semanas, se han producido enfrentamientos directos y mortales en la zona norte de Siria entre las fuerzas del gobierno sirio y las fuerzas armadas turcas. La lucha estalló luego que las fuerzas de Assad, ayudadas por las milicias respaldadas por Rusia e Irán, recapturaron decenas de ciudades y pueblos en las áreas rurales al oeste y noroeste de Alepo, que durante muchos años estuvieron bajo el control de los rebeldes sirios apoyados por Turquía y la milicia Hayat Tahrir Al-Sham. El 17 de febrero, 2020 el régimen sirio incluso anunció la reapertura de la carretera Damasco-Alepo y también la del Aeropuerto Internacional Alepo, que estuvo cerrada durante los últimos ocho años.[1]

Turquía que, tal como se dijo apoya a las facciones armadas opositoras sirias, exigió que el régimen sirio se retire de las áreas que estas habían capturado, amenazando con emplear su poderío militar.[2] El régimen sirio replicó que tiene derecho a oponerse a la “ocupación” de tierra siria por parte de los turcos.[3] Los ataques verbales se intensificaron en enfrentamientos militares directos entre las fuerzas sirias y turcas, resultando en gran cantidad de muertos y lesionados en ambos bandos. Por ejemplo, el 28 de febrero el régimen sirio asesinó a 33 soldados turcos en Idlib,[4] lo que provocó un contraataque turco que, según el Ministro de Defensa turco Hulusi Akar, acabó con la vida de 309 soldados de las tropas sirias.[5] El 5 de marzo, los dos países acordaron un alto el fuego en Idlib, tras lo cual hubo una pausa en las hostilidades, pero muchos elementos sirios evalúan que el alto el fuego sería de muy poca duración.[6]

El régimen de Assad culpa no solo a Turquía sino también a Estados Unidos por las hostilidades entre los dos países, alegando que Estados Unidos está llevando a Turquía hacia una escalada para preservar sus propios intereses en Siria. Estas acusaciones han sido acompañadas por una escalada de enfrentamientos en áreas donde las fuerzas estadounidenses están presentes: al noreste de Siria y en el área de Al-Tanf, cercano al cruce fronterizo entre los países de Siria-Jordania-Irak. Esta escalada toma la forma de provocaciones de las fuerzas estadounidenses y las fuerzas sirias que estos apoyan, en el cómo bloquearles el camino y dispararles, lo que en un caso provocó herir a un soldado estadounidense. Elementos sirios también han amenazado con aumentar la “resistencia popular” contra las fuerzas estadounidenses en el país.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que los círculos del régimen sirio amenazan con utilizar la fuerza contra la presencia militar estadounidense en Siria.[7]

Caricatura en diario del gobierno sirio: Soldados sirios e iraquíes le serrucharon las piernas de los Estados Unidos plantadas en su territorio (Fuente: Teshreen, Siria, 20 de febrero, 2020)

Este informe da un repaso a los recientes enfrentamientos entre las fuerzas sirias y estadounidenses y las amenazas del régimen sirio contra los Estados Unidos y Turquía:

Ataques contra las fuerzas estadounidenses y contra las fuerzas respaldadas por los Estados Unidos

Recientemente se ha informado de varios enfrentamientos entre las fuerzas sirias y estadounidenses. El 8 de marzo, 2020 la agencia oficial de noticias del régimen sirio informó que los residentes de la aldea Al-Kuzaliya al norte de la gobernación de Al-Hasakah, ayudados por las tropas del ejército sirio, bloquearon el acceso de un convoy de siete vehículos blindados estadounidenses a la aldea. Según el informe, los aldeanos arrojaron piedras a los vehículos y les obligaron a retirarse.[8] Un portal opositor sirio señaló que los agentes vestidos de civil de la milicia de Defensa Nacional siria, afiliada a Irán, también habían participado en el incidente y que los estadounidenses no tomaron represalias porque asumieron que se enfrentaban a civiles.[9] Otro informe del 8 de marzo declaró que los residentes de Rmelan Al-Basha en la gobernación de Al-Hasakah arrojaron piedras a los vehículos estadounidenses que pasaban por su aldea.[10]

Tropas del ejército sirio y los residentes de Al-Kuzaliya impiden que el convoy estadounidense ingrese a su aldea (Fuente: Sana.sy, 8 de marzo, 2020)

Dos días antes, el 6 de marzo, el diario en Londres Al-Arabi Al-Jadid, informó que cinco cohetes habían alcanzado dar contra la instalación petrolera Saida en la ciudad de Al-Qahtaniyah, al noreste de Siria, donde las fuerzas estadounidenses se encuentran estacionadas, lo que provocó la alerta de las fuerzas y el envío de helicópteros para recorrer y patrullar la ciudad. Según informes, fue lanzado un ataque similar sobre la base estadounidense en Rmelan. No se informaron víctimas en ninguno de los ataques; se desconoce la identidad de los atacantes, pero presumiblemente estos estaban afiliados al régimen sirio.[11]

El 16 de febrero, la facción opositora siria Maghaweir Thowra (El Ejército Revolucionario Comando), que cuenta con el apoyo de la Coalición Global contra el Terrorismo liderada por Estados Unidos y que opera en el área de Al-Tanf, donde se encuentra la base estadounidense, informó que las fuerzas del régimen sirio y las milicias aliadas entraron en el área propuesta de 55 kilómetros alrededor de la base, designada por los Estados Unidos como zona de conflicto, fuera del alcance de las fuerzas del régimen sirio y sus aliados. Según el informe, las fuerzas infiltradas dispararon contra los militantes de Maghaweir Thowra y estas devolvieron el fuego, para obligar a los infiltrados a retirarse y acabar con la vida de varios de ellos.[12] Según la agencia de noticias Al Badia 24, identificada con la oposición siria, la facción Maghaweir Thowra también tomó represalias atacando una posición del régimen sirio aparentemente anexa a una milicia iraní que está estacionada cercana al área de los 55 kilómetros[13]. Un ex-miembro de la agrupación Maghaweir Thowra afirmó que 15 soldados del régimen sirio murieron en el ataque y que un tanque resultó seriamente averiado.[14]

Otro incidente tuvo lugar el 12 de febrero en un puesto de control del ejército sirio cercano a la aldea Khirbat ‘Amo, en el área de Qamishli dentro de la gobernación Al-Hasakah. Según el diario libanés Al-Akhbar, que apoya al régimen sirio, los soldados que dirigen el puesto de control, asistidos por civiles locales, negaron el acceso a una patrulla de cinco vehículos militares estadounidenses. Luego que los locales arrojaron piedras a vehículos y gritaran consignas contra Estados Unidos, las tropas estadounidenses abrieron fuego, matando a un civil e hiriendo a dos. Los aldeanos, a su vez, abrieron fuego contra la patrulla estadounidense, dañaron dos de los vehículos y detuvieron a los soldados. Las fuerzas estadounidenses luego enviaron refuerzos al área, al amparo de los aviones de combate y helicópteros, que bombardearon el área para intimidar a los locales. Según el informe, cinco vehículos que transportaban fuerzas rusas llegaron al lugar y mediaron entre los bandos, hasta que acordaron que las tropas estadounidenses serían liberadas, con la condición de que evitaran ingresar a la aldea.[15]

Un portavoz de las fuerzas estadounidenses aclaró que los estadounidenses abrieron fuego en respuesta a los disparos dirigidos hacia ellos por elementos desconocidos y en el que un soldado sufrió una lesión superficial mientras operaba los equipos.[16]

El portal opositor sirio Euphrates Post también informó que los estadounidenses abrieron fuego en respuesta a los disparos, pero afirmaron que aquellos que se enfrentaron a las tropas estadounidenses eran en realidad agentes vestidos de civil de la milicia de Defensa Nacional siria.[17]

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, fueron los soldados rusos estacionados en el área quienes incitaron a los residentes y a los milicianos del grupo Defensa Nacional sirio a enfrentarse con los estadounidenses.[18]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador : https://www.memri.org/reports/assad-regime-encourages-attacks-us-forces-northern-syria-they-can-choose-leave-their-own

Enfrentamientos entre sirios y las fuerzas estadounidenses en el área de Khirbat ‘Amo al noreste de Siria (Fuente: Sana.sy, 12 de febrero, 2020)

*O. Peri es compañero investigador en MEMRI.

[1] Al-Watan (Siria), 17 de febrero, 2020; sana.sy, 19 y 22 de febrero, 2020.

[2] Aa.com.tr/ar, 18 de febrero, 2020; Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 19 de febrero, 2020.

[3] Sana.sy, 27 de febrero, 2020.

[4] Aa.com.tr/ar, 28 de febrero, 2020.

[5] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 29 de febrero, 2020; Cabe señalar que otros informes establecen la cifra de muertos sirios en 16 personas, raialyoum, 28 de febrero, 2020.

[6] Alarabiya.net, 9 de marzo, 2020; Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 9 de marzo, 2020.

[7] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8398 – El régimen de Assad pide por resistencia popular para expulsar a las fuerzas estadounidenses de Siria, 9 de diciembre, 2019; Despacho Especial No. 7402 – Régimen sirio: Expulsaremos a las fuerzas estadounidenses de Siria a través de la resistencia popular, 20 de marzo, 2018; Despacho Especial No. 7451 – Continúan amenazas sirias contra la presencia estadounidense en Siria: Las tropas estadounidenses y sus bases están al alcance nuestro y pagarán caro por ello, 2 de mayo, 2018.

[8] Sana.sy, 8 de marzo, 2020.

[9] Stepagency-sy.net, 8 de marzo, 2020.

[10] Sana.sy, 8 de marzo, 2020.

[11] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 6 de marzo, 2020.

[12] Twitter.com/MaghaweirThowra, 16 de febrero, 2020.

[13] Twitter.com/ALBADIA24, 16 de febrero, 2020.

[14] Smartnews-agency.com, 16 de febrero, 2020.

[15] Al-Akhbar (Líbano), 13 de febrero, 2020.

[16] Twitter.com/oirspox, 12 de febrero, 2020.

[17] Euphratespost.net, 12 de febrero, 2020.

[18] Syriahr.com, 15 de febrero, 2020.