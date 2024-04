Régimen jordano furioso con Hamás y los Hermanos Musulmanes: “Están actuando para fomentar el caos en el reino al servicio de Irán”

Desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, y en el contexto de la guerra en Gaza, que lleva seis meses, Jordania ha visto un aumento en el apoyo popular a Hamás y la hostilidad hacia Israel, que se expresan en muchas manifestaciones anti- Israel y en llamados explícitos a confrontarlo y librar la yihad en su contra.[1]

Recientemente se registró un aumento en el tamaño y la intensidad de estas manifestaciones, organizadas principalmente por los Hermanos Musulmanes (HM) en Jordania. Las protestas tienen lugar en todo el país, pero uno de sus principales lugares es alrededor de la Embajada de Israel en la zona de Al-Rabia de Ammán, donde miles de jóvenes se reúnen todas las noches después del iftar (comida de fin de ayuno) para «asediar el edificio de la embajada».[2] Las masas que participan en estas protestas llaman a revocar el acuerdo de paz con Israel, romper las relaciones bilaterales y abrir los cruces fronterizos entre los dos países «para permitir que los jóvenes jordanos ayuden a sus hermanos en Palestina.” [3] En varias ocasiones los manifestantes intentaron romper las barreras policiales y llegar a la propia embajada, pero fueron repelidos por agentes de seguridad. La multitud respondió dirigiendo condenas, violencia física e incluso acusaciones de traición y colaboración con Israel contra los agentes de seguridad.[4]

Además de los llamamientos a revocar el acuerdo de paz con Israel, los manifestantes también expresan su apoyo a Hamás, elogian a sus comandantes militares Muhammad Deif, Yahya Sinwar y Abu Obeida, ensalzan el ataque del 7 de octubre y la lucha armada contra Israel y piden expulsar al embajador estadounidense de Jordania.[5] También se escucharon llamados de rebelión contra el rey.[6] En una manifestación en la ciudad de Al-Zarqa, los manifestantes cantaron una canción patriótica en alabanza al rey mientras reemplazaban su nombre por el del portavoz de Hamás Abu Obeida.[7] El 30 de marzo se produjeron violentas protestas en las proximidades de Al-Baqa’a, el mayor campo de refugiados palestinos en Jordania. Los manifestantes iniciaron incendios y arrojaron piedras, provocando la detención de varios de ellos. [8]

La reciente escalada de las protestas en Jordania coincide con los llamamientos dirigidos al pueblo jordano por funcionarios de Hamás y de los Hermanos Musulmanes en Jordania y más allá, que instaron a los jordanos a intensificar sus protestas y unirse a la lucha contra Israel para «mezclar su sangre con la de los palestinos», como lo expresó el líder de Hamás en el extranjero, Khaled Mash’al. Al comienzo de la guerra en Gaza también se escucharon llamamientos similares de funcionarios de Hamás al pueblo de Jordania.[9]

Esta incitación al público jordano por parte de funcionarios de Hamás y de los Hermanos Musulmanes enfureció al establishment jordano. Inicialmente, este establishment pensó que adoptar la retórica de Hamás [10] lo protegería de la furia pública, pero parece que esta táctica no tuvo éxito, y que la propaganda y la incitación de Hamás debilitaron a Jordania y hoy incluso amenazan con desestabilizar el régimen. [11]

Funcionarios del régimen jordano, incluido el portavoz del gobierno Muhannad Al-Mubaidin, el presidente del Senado, Faisal Al-Fayez, y el ex ministro de Información, Samih Al-Ma’aita, atacaron duramente a los dirigentes de Hamás, acusándolos de incitar a los jordanos contra su régimen, de populismo e inmadurez política, y les advirtieron que no continuara con esto. Al-Ma’aita afirmó que Hamás está tratando de presionar a Jordania para que le permita operar desde su territorio nuevamente, y llamó a revocar la ciudadanía jordana de los funcionarios de Hamás que hagan esto, y de sus familias.

Jordania, al parecer, percibe que la incitación de Hamás y los Hermanos Musulmanes se lleva a cabo al servicio de Irán, que busca derrocar al régimen jordano y abrir otro frente contra Israel en Jordania. En los últimos meses se generó una creciente preocupación en Jordania con respecto a la acción subversiva iraní dentro del reino, en medio de crecientes intentos por parte de elementos controlados por Irán de contrabandear drogas y armas a Jordania a través de la frontera siria. El ataque con aviones no tripulados del 28 de enero llevado a cabo por milicias respaldadas por Irán en Irak contra una base de apoyo logístico estadounidense en Jordania, en el que murieron tres soldados estadounidenses, intensificó aún más estos temores.[12] Además, el 2 de abril, Abu Ali Al-Askari, un funcionario de las Brigadas iraquíes de Hezbollah, reveló planes operativos para establecer una milicia jordana con 12.000 miembros armados que estaría subordinada al eje de resistencia liderado por Irán.[13] En respuesta, el portavoz del gobierno jordano, Al-Mubaidin, dijo que «Jordania no está interesada en responder a las milicias cuyas manos están manchadas de sangre y que son una de las razones de la inestabilidad en la región», pero que las autoridades jordanas están monitoreando este asunto con preocupación.[14] El ex ministro de Información Al-Ma’aita, por su parte, afirmó que Jordania es consciente de que estas milicias están subordinadas a Irán, que intenta infiltrarse en Jordania desde hace 40 años, pero aclaró que Jordania tiene un ejército para defenderla.

La furia jordana contra Hamás, los Hermanos Musulmanes e Irán también encontró expresión en artículos de la prensa jordana, que afirmaban que las protestas en Jordania son producto de un complot de Irán y los Hermanos Musulmanes contra el reino. Un importante periodista jordano advirtió a los Hermanos Musulmanes que no cooperaran con el plan regional de Irán «que apunta a eliminar cualquier fuerza armada sunita en la región». Otro escritor jordano afirmó que la incitación de Hamás contra Jordania tenía como objetivo crear caos en el reino y que esto es una ingratitud por parte de Hamás, insinuando la participación de Jordania en salvar la vida del líder de Hamás Khaled Mash’al después de que Israel intentara envenenarlo en Jordania en 1997.

Oficiales de seguridad jordanos se enfrentan a manifestantes cerca de la Embajada de Israel en Ammán (Imagen: Al-Quds Al-Arabi, Londres, 26 de marzo de 2024)

Este informe presenta las respuestas de funcionarios y periodistas jordanos a la incitación de Hamás y los Hermanos Musulmanes contra Jordania.

Hamás aviva las protestas en Jordania y alienta un «asedio a la embajada del enemigo»

Como se ha dicho, en medio de las intensas protestas registradas recientemente en Jordania, especialmente las protestas cada tarde frente a la embajada de Israel en Ammán, el 27 de marzo el ala militar de Hamás, las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, volvió a publicar un breve segmento de la declaración pronunciada por el comandante de Al-Qassam, Muhammad Deif, sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre. En el segmento en cuestión, Deif llamó a los jordanos y a otros a unirse a la guerra de Hamás contra Israel, diciendo: «¡Oh nuestro pueblo en Jordania, Líbano, Egipto, Argelia, el Magreb árabe [es decir, el norte de África], Pakistán, Malasia, Indonesia y en todo el mundo árabe e islámico! Comiencen a avanzar sobre Palestina hoy. Ahora mismo, no mañana. No dejen que las fronteras, los regímenes y las restricciones los priven del honor de librar la yihad y participar en la liberación de Al- Mezquita de Aqsa.»[15]

El mismo día, Khaled Mash’al, líder de Hamás en el extranjero, se dirigió a los participantes de una comida iftar organizada por la rama femenina del movimiento jordano de los Hermanos Musulmanes (HM). Hablando desde Qatar, dijo que Jordania es «un país querido, el país más cercano a Palestina, de cuyos hombres y mujeres se espera que desempeñen un papel más que otros en la ayuda a Palestina”. Y agregó: «Seguimos instando a la nación a unirse a la lucha y mezclar su sangre con la sangre del pueblo de Palestina, para que ganemos honor y para que el conflicto se defina a nuestro favor, si Alá quiere». Mash’al elogió «los millones que salieron a las calles por el bien de Palestina» y llamó a alentar esto y convertirlo en una actividad continua, lo que de hecho ha ocurrido.[16]

Además, en una reunión celebrada el 29 de marzo en Teherán entre el jefe del buró político de Hamás, Isma’il Haniya, y Ziad Al-Nakhaleh, secretario general de la Yihad Islámica Palestina (YIP), ambos pidieron «a todos los sectores de la nación que amplíen el círculo de desafiar la ocupación por todos los medios legítimos y expresar furia [hacia ella]…» También recibieron con beneplácito «los crecientes esfuerzos invertidos [en esto] por el pueblo, los eruditos religiosos y los partidos [políticos] en muchos países árabes y musulmanes, especialmente en el país hermano de Jordania, y el asedio impuesto a la embajada del enemigo [en Ammán]». A continuación, exhortaron a «los pueblos y eruditos religiosos de la nación a continuar con sus esfuerzos y actividades y su papel nacional e islámico».[17]

Figuras de la Hermandad Musulmana fuera de Jordania también incitaron al público allí. El Mufti de Libia, Sadiq Al-Ghariani, que pertenece a los HM, dictaminó que las fuerzas de seguridad en Jordania y Egipto «no pueden defender a los sionistas», y que hacerlo «constituye unirse a los sionistas y colaborar con ellos en el asesinato de musulmanes.»[18]

Portavoz del gobierno jordano: La incitación de los funcionarios de Hamás es populismo e inmadurez política

La incitación por parte de funcionarios de Hamás y de los HM en medio de la escalada de protestas callejeras en Jordania enfureció al régimen jordano. El diario en línea Rai Al-Youm citó a una fuente oficial jordana diciendo que “varios funcionarios de Hamás han violado el acuerdo no escrito [entre nosotros] y el liderazgo del movimiento, de que sus líderes no se dirigirán directamente al pueblo o tribus [jordanas]”. [19 ]

En una entrevista con Sky News Arabia, el portavoz del gobierno, Muhannad Al-Mubaidin, condenó la incitación de Hamás a los jordanos y «los intentos desesperados de perturbar nuestra brújula y nuestro enfoque, como Estado, [en la cuestión palestina]». En este sentido señaló: «Esperamos que los funcionarios de Hamás [limiten] estrictamente sus consejos y sus llamados a mantener la paz y alentar a nuestro pueblo en la Franja de Gaza a mantenerse firme. Jordania es un país soberano con fuentes constitucionales de autoridad… El rey Abdullah II encabeza la posición árabe [sobre Gaza], y no prestaremos atención a las [expresiones de] inmadurez política ocasionales [de Hamás], ni a aquellos que quieren ganar popularidad explotando la destrucción que ha caído sobre Gaza como resultado de esta desastrosa guerra.»

Al-Mubaidin dijo a continuación: “La posición jordana es honorable y moral, y apreciamos [el hecho de que] el pueblo haya salido a pedir y exigir el fin de esta guerra. Esto no está reñido con la posición que Jordania ha tomado desde el primer día de esta guerra… [Pero] hay ideologías y populistas despreciables que quieren incitar al público [jordano] jugando con sus sentimientos… Esto es la bancarrota por parte de las fuerzas que queremos difamar la posición de Jordania u obligarla a elegir otras opciones…» Finalmente subrayó que «la paz es nuestra opción estratégica, y es el acuerdo de paz [con Israel] el que nos permite desempeñar nuestro papel para aliviar la presión sobre el pueblo de Cisjordania.»[20]

En declaraciones al canal jordano Al-Mamlaka, Al-Mubaidin dijo: «Desde el comienzo de esta guerra, los jordanos han salido a las calles de manera nacional, honorable, responsable y respetuosa de la ley para expresar su apoyo al pueblo de Gaza, pero algunos elementos quieren secuestrar las calles [jordanas] de manera populista». También dijo que apoyar a Palestina requiere que Jordania sea «fuerte y unida» y libre del caos, y negó que personas que protestan en apoyo a Gaza sean arrestadas y golpeadas, diciendo que los detenidos son personas que «desean chocar con las fuerzas de Seguridad General», participar en la extorsión y alterar los nervios [de todos]». Las fuerzas de seguridad, subrayó, sólo están haciendo su trabajo. “Cuando los manifestantes, hombres y mujeres, empiezan a hablar irrespetuosamente a los [oficiales] de Seguridad General y los provocan con consignas y afirmaciones como ‘os están pagando para defender esta embajada [israelí]’, eso no es representativo de los hombres y mujeres de Jordania. «[21]

Ex ministro de Información: Los funcionarios de Hamás deberían ser despojados de su ciudadanía jordana

El ex ministro de Información jordano Samih Al-Ma’aita, considerado cercano al régimen, criticó a los líderes de Hamás instalados en Qatar y los acusó de incitar a las tribus jordanas, y al pueblo de Jordania en general, contra el Estado. El objetivo de estos líderes, dijo, es perjudicar a Jordania y su seguridad y presionarla para que cambie su posición sobre Hamás, de modo que les permita regresar a su territorio, y todo esto mientras se presentan como quienes dominan al público jordano. Por lo tanto, pidió a las autoridades que revoquen la ciudadanía jordana a los palestinos que inciten contra el reino: [22]

Para ver este clip en MEMRI TV, haga clic aquí o debajo:

En su cuenta de X, Al-Ma’aita volvió a pedir a las autoridades que revoquen la ciudadanía de los funcionarios de Hamás: «El Estado debe considerar seriamente revocar la ciudadanía de los funcionarios de las facciones palestinas y sus familiares si incitan contra la seguridad de Jordania y actúan para agitar»[23].

En otra entrevista, con Al-Arabiya TV, Al-Ma’aita acusó nuevamente a los funcionarios de Hamás de incitar deliberadamente al pueblo jordano contra su régimen y liderazgo. El ex ministro declaró que, al comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, un funcionario de Hamás en Qatar – es decir, Khaled Mash’al – había incitado a las tribus jordanas a salir a las calles, lo que tuvo un impacto negativo, y que «más tarde esta misma persona … transmitió mensajes al Estado [jordano] a través de mediadores, disculpándose y diciendo que había cometido un error. Pero recientemente, hace apenas una semana, una vez más hizo declaraciones incendiarias al pueblo jordano, instándolos a tomar la decisión de salir a las calles y diciendo que su sangre debería mezclarse con la sangre [de los palestinos]… Como resultado vimos un cambio en las protestas [jordanas] en apoyo a Gaza, [llamados] a atacar el régimen político jordano, el liderazgo estatal y el ejército, ataques al personal de seguridad y disturbios en el campo de refugiados de Al-Baqa’a [en Jordania]». Al-Ma’aita reiteró que el objetivo de Hamás es encender las calles jordanas y presionar a Jordania para que reabra las oficinas de Hamás en el reino.[24]

En otra entrevista, Al-Ma’aita respondió a los comentarios de Abu Ali Al-Askari, de las Brigadas iraquíes de Hezbollah, sobre los preparativos para establecer una milicia en Jordania compuesta por 12.000 hombres armados, y dijo: «Jordania entiende que se trata de un caso de extorsión y de los esfuerzos iraníes para explotar la situación en Jordania… Estas milicias están subordinadas a Irán y a la Guardia Revolucionaria», dijo, y agregó que esto forma parte del «intento de Irán de ganar influencia en Jordania por medio de una milicia … y de cualquier manera [posible].» Asimismo, señaló que «durante los últimos 40 años, Irán ha estado tratando de infiltrarse en Jordania, del mismo modo que se infiltró en otros países árabes y logró controlarlos por medio de sus milicias subordinadas. En Jordania entendemos que la cuestión no es Gaza o Palestina… Eso es mentira, porque si quisieran ir a Palestina y luchar contra Israel, [ya] tienen dos frentes que están bajo patrocinio iraní [y son adyacentes a Israel]», a saber, Siria y el Líbano. El ex ministro aclaró que Jordania tiene capacidades y un ejército fuerte para defenderse.[25]

Presidente del Senado jordano: Aclaré a los dirigentes de Hamás y a los Hermanos Musulmanes que, si juegan con la seguridad de Jordania, no será para su beneficio

En una entrevista con el canal de televisión Al Mashhad, Faisal Al-Fayez, presidente del Senado jordano, dijo: «Tengo una relación con Khaled Mash’al que se basa en el respeto mutuo… [y por eso] transmití un claro mensaje a los líderes de Hamás y los HM de que no deben dañar la seguridad de Jordania». La sociedad jordana, agregó, se basa en controles y equilibrios y Hamás y los HM son conscientes de ello, «y si dañan el tejido social de Jordania, no los beneficiará ni a ellos ni a Jordania. Esto es una bomba de tiempo».

Al-Fayez afirmó que «Jordania no dudará en denunciar a cualquier elemento que busque dañar los hilos de la estabilidad social en el país, y que el hecho mismo de que se haya dirigido a los líderes de Hamás y de los HM y les haya advertido que no agitaran la calle jordana constituye una acusación formulada contra ellos.» También señaló que había percibido un cambio en la posición de Hamás y agregó: «Khaled Mash’al conoce bien Jordania. El Estado jordano le permitió visitar el reino, por lo que su postura me sorprende». Respondiendo a las afirmaciones de que los acontecimientos en Jordania son parte del plan expansionista iraní para la región, Al-Fayez dijo: «Jordania es un país fuerte… el pueblo jordano está unido alrededor del gobierno del rey», y agregó: » Hemos afrontado muchos desafíos.»[26]

Ex portavoz del gobierno: Los jordanos no aceptarán órdenes de nadie, excepto de su propio Estado

Muhammad Al-Momani, ex portavoz del gobierno jordano y actualmente secretario general del Partido de la Carta Nacional, también expresó críticas a la incitación de los funcionarios de Hamás. En una entrevista con el diario estatal Al-Rai, defendió la «honrosa posición» de Jordania que apoya al pueblo palestino y «siempre ha estado muy cerca de Palestina y la ha defendido», afirmando que «nadie puede poner en duda esto». Al mismo tiempo advirtió que «cualquier incitación por parte de elementos externos destinados a socavar la estabilidad nacional [de Jordania] es reprensible y provoca a todos y cada uno de los jordanos. Los jordanos no aceptarán órdenes ni consejos de nadie excepto de su propio Estado… Jordania es un país culto y abierto, y su [pueblo] tiene derecho a expresar su opinión como quiera, pero hay una condición básica que debe cumplirse: no se debe violar la ley. Por lo tanto, las manifestaciones que involucran consignas que violan la ley y la Constitución y las que implican enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y [daños] a la propiedad pública son inaceptables, y la verdad es que los jordanos las ven con considerable ira y sospecha…»[27]

Artículos en la prensa jordana: Hamás, junto con los HM e Irán, están fomentando el caos en Jordania

La furia jordana contra Hamás también encontró expresión en la prensa jordana, en artículos que atacaban duramente a este movimiento, así como a los HM e Irán.

Destacado periodista jordano pide a los HM que no se dejen engañar por Irán

En un artículo titulado «Un consejo para los Hermanos Musulmanes, antes de que sea demasiado tarde», Shhadeh Abu Bakr, presidente de la junta directiva del diario estatal Al-Rai, insinuó que quien estaba detrás del intento de dañar a Jordania era Irán y llamó a los HM que no se dejen engañar por este país. Escribió: «…Existe un plan regional [iraní] con el que los HM y todos los demás árabes y musulmanes están familiarizados. Este plan está alcanzando logros y difundiéndose todos los días, y su objetivo supremo es eliminar todas las fuerzas armadas suníes en toda la región, no por medio de sus propios aparatos [de Irán], sino más bien por medio de aparatos que pertenecen a otros, que son fuerzas terroristas… Este plan regional está en desacuerdo con el plan sionista, pero sólo cuando se trata de dividir el botín [tomado de] los árabes, porque cada uno de ellos quiere recibir la mayor parte de la presa…”

«Ese es el plan, y esto está sucediendo hoy en medio de la falta de unidad árabe que le da a este plan regional la libertad de tomar el control exclusivo de los países árabes, uno tras otro, con el pretexto de ‘odiar a Israel’ y apoyar la causa palestina, utilizando el método de taqiyya…” [28]

«Mi consejo a los HM – si tan solo me escucharan – es: sean soldados de Jordania y no se dejen engañar por cosas que escuchen más allá de sus fronteras y que tienen como objetivo romper nuestra unidad con Gaza y el resto de Palestina. Preservar nuestra sagrada unidad nacional con Jordania y Palestina, y estar seguros de que cada ciudadano en este suelo jordano puro se ve profundamente herido por cualquier llamado o maldición despreciable [dirigida a] los miembros de nuestras [fuerzas] de seguridad nacional y por cualquier menosprecio del papel de Jordania…”

«Sólo Jordania está siendo amenazada y es objetivo de un ataque importante, y ustedes seguramente lo entienden. Necesita que la apoyen, porque ustedes son sus hijos y no se ha rendido con ustedes, mientras que los demás sí lo han hecho, y ustedes lo saben. … Jordania es un país que nunca permitirá que se rompa la unidad de su pueblo, y no permitirá que se siembre el caos en sus plazas [públicas], [un objetivo] que muchos fuera de sus fronteras planean, esperan y actúan [para lograrlo]. No estéis entre los que hacen esto a vuestra querida patria, que, como sabéis, trabaja y hace esfuerzos por Palestina, ella sola.”

«No cargues a Jordania con más de lo que puede soportar. Pon tu mano en la mano del país y del rey, y nuestro pueblo apreciará tu postura nacional. Ten la seguridad de que nadie sufre ni se enfrenta a inmensas presiones externas como lo hace Jordania por sí sola. Así que, sentaos con vosotros mismos y reexaminad la realidad… y creedme que seréis recompensados por Alá, por vuestro pueblo y por vuestro país…»[29]

Oficial de inteligencia retirado: Las protestas en Jordania son una conspiración de Irán y los HM

En un artículo del 30 de marzo en el sitio web Amon News, Omar Raddad, un oficial de inteligencia retirado, también afirmó que las protestas en Jordania son orquestadas por los HM en colaboración con Irán, que durante mucho tiempo ha estado tratando de socavar al reino jordano de diversas maneras. [30] Raddad escribió: «La escalada de las protestas alrededor de la Embajada de Israel en la capital Ammán, aparentemente en solidaridad con lo que está sucediendo en Gaza como parte de la guerra entre Israel y Hamás, suscita varias preguntas sobre el momento de esta escalada, sus objetivos y los elementos que la sustentan… Ya se ha demostrado que esta nueva escalada fue cuidadosamente planeada y es el resultado de un complot urdido en Teherán para convertir a Ammán en la quinta capital árabe controlada por Irán después de Bagdad, Damasco, Saná y Beirut…”

“El momento de esta escalada no está ajeno a las variables cualitativas de la guerra entre Israel y Hamás: la escalada del bárbaro asesinato y genocidio cometido por Israel, junto con las constantes pérdidas sufridas por Hamás, que ha perdido en gran medida su control [de Gaza Franja] y cuyo poder está menguando ahora que muchos de sus comandantes militares y de seguridad han sido martirizados… Lo más importante es que el momento de esta escalada fue aprobado en Teherán durante la visita de [el jefe de la oficina política de Hamás] Isma’il Haniya allí… Esta escalada planeada por el público ‘jordano’ en Ammán… [tampoco] está desconectada del Al-Hashd Al-Sha’abi iraquí, la [versión iraquí de] la Guardia Revolucionaria [es decir, el CGRI], que se está preparando para la guerra [contra Israel] en la frontera entre Jordania e Irak y puede llegar fácilmente al Golán o al sur del Líbano a través de Siria. Tampoco está desconectada de los drones iraníes… que intentan cruzar la frontera norte de Jordania [en su camino hacia Israel]” …

“La nueva escalada y el papel de Irán [en ella] reviven muchas preguntas puntuales sobre las razones de [los esfuerzos para] incitar a los jordanos y convertir a Jordania en el hilo conductor de varios discursos pronunciados por los líderes de Hamás de Doha, Beirut y la Franja de Gaza…”

“En nombre de Gaza, de las heridas de sus niños y de los cuerpos desmembrados de sus mujeres, los HM están formando ahora una alianza con Irán, en la que Irán no derrama ni una sola gota de sangre… ¿Es una coincidencia que la HM llamó a su nueva escalada en Jordania ‘la inundación jordana'[?] ¿Y a quién está dirigida esta inundación? ¿A la ocupación [israelí] o a Jordania?»[31]

Escritor jordano: La incitación de Hamás tiene como objetivo provocar el caos en Jordania, que defendió a los funcionarios de este movimiento

En su columna del 31 de marzo en el diario Al-Dustour, Tareq Abu Al-Ragheb, ex jefe de la Comisión de Medios de Jordania, también escribió que la incitación difundida por los líderes de Hamás tiene como objetivo provocar el caos en Jordania. Al-Ragheb llamó a esto ingratitud por parte de Hamás, insinuando el papel de Jordania en salvar la vida de Khaled Mash’al después de que Israel intentó eliminarlo en 1997: «Desde que se encendió la mecha de la [guerra] Inundación de Al-Aqsa, ni un solo ciudadano del orgulloso [reino de] Jordania ha tomado a la ligera [este asunto] ni aceptó permanecer al margen. Todos ellos se apresuraron a apoyar a sus hermanos en Gaza con todas sus fuerzas… Pero me entristece que haya quienes hacen un esfuerzo por socavar la estabilidad de nuestra nación… e incluso intentan arrastrar a Jordania a una vorágine de caos y destrucción, mientras fingen olvidar que Jordania –sus dirigentes, su ejército y su pueblo– seguirá siendo una roca firme contra que sus conspiraciones serán destrozadas.”

“Las últimas declaraciones hechas por algunos líderes de Hamás durante sus visitas a Teherán sólo pueden interpretarse como llamados encubiertos a crear caos en Jordania… La incitación contra los aparatos de seguridad se ha convertido en uno de los medios despreciables utilizados por ciertas personas para socavar la estabilidad de Jordania. Estas personas deben saber que, cuando se les provoca, todo jordano se convierte en un oficial de seguridad dispuesto a defender la estabilidad de su patria con todas sus fuerzas y todo su coraje. Jordania no es un país cuya seguridad pueda ser socavada fácilmente…”

“Los grupos que explotan la religión con fines políticos [es decir, los HM] y utilizan métodos que se han vuelto vacíos y obsoletos, están haciendo todo lo posible para explotar el sufrimiento en Gaza con el fin de ganar apoyo y provocar fitna [lucha interna]. La embajada [israelí] es un ejemplo de estos intentos desesperados de influir en la opinión pública, pero el pueblo de Jordania… no permitirá que [nadie los convierta en] una herramienta de estos movimientos que engañan a otros. Es extraño ver cómo esos que ahora llaman a encender el fuego en Jordania olvidan que, después de Alá, Jordania fue quien los salvó y los defendió.[32] ¿Cómo pueden estas personas exigir socavar la estabilidad del país que los acogió y defendió en su hora más oscura? Eso no es más que ingratitud…”

“Nuestro liderazgo sabio y perspicaz sabe muy bien cómo mantener el equilibrio entre ayudar [a Gaza] y defender la patria del terremoto que algunos están tratando de precipitar. Pido abiertamente a nuestro Estado jordano que adopte una postura firme, sin vacilación ni indulgencia, contra todos aquellos que se permiten provocar fitna y caos en nuestras filas… Socavar la seguridad y la estabilidad de Jordania se ha convertido en una estratagema abiertamente utilizada por aquellos que no aprecian la paz y la seguridad de las que disfrutamos y tratan de arrastrarnos al atolladero de destrucción que nos rodea en todas direcciones… Jordania seguirá, con todo su poder y determinación, siendo un bastión fortificado [que se mantiene firme] contra todas las ambiciones y complots… Las maldiciones y la desgracia seguirán cayendo sobre todos aquellos que intenten socavar esta estabilidad o que piensen dañar a nuestro querido país…»[33]

