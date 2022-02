Una de las mejores formas de aprender la historia es visitar los lugares que fueron testigos de ella.

Conoce sobre las visitas de remembranza del Holocausto y su importancia para preservar la memoria. Experiencias profundas y de reflexión que crean conciencia en nosotros sobre lo que sucedió y no debe repetirse.

Te invitamos a una entrevista con Moises Punsky, presidente del proyecto educativo Marcha de la Vida México y board member de March of The Living International, así como con Daniel Robbins, encargado del proyecto Marcha de la Vida México universitarios no judíos. El siguiente viernes 11 de febrero a las 12 pm hora CDMX.

El proyecto The Voice of the Silence, Marcha de La Vida y Diario Judío México en colaboración con IMPAJOVEN te invitan a este interesante evento por medio de ZOOM.

Para recibir la información de ingreso de ZOOM por correo electrónico inscríbete aquí:

https://forms.gle/NjafkayPKXDZqqXb7

ID de reunión: 831 5140 4401

Código de acceso: 123

ZONAS HORARIAS:

CDMX / ES / HON / CR 12:00 HRS

ARG / UR / PAR 15:00 HRS

COL / PER / EC / PAN 13:00 HRS

ET 14:00 HRS

PT 10:00 HRS

CET 19:00 HRS

IDT 20:00 HRS