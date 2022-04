¿Qué hace una persona cuando quiere conocer a su familia y no conoce el idioma en el que escribieron? ¡Aprenderlo!

¿Qué hace cuando sus familiares se desenvolvieron en medios y movimientos totalmente desconocidos en la realidad actual? ¡Investigarlos!

Y así, Tamara Gleason decidió aprender Yiddish y ponerse a investigar lo que su Zeide había hecho y como había impactado a la familia, la comunidad y el país en este trabajo que no se ha publicado como libro pero que sirvió como tesis para obtener el grado de Licenciatura en Historia, en la Universidad Nacional Autónoma de México (2013).

“Di Shvue, los Bundistas en México y su participación en la Comunidad Judía” es un viaje de autodescubrimiento dentro de un universo prácticamente desconocido de la influencia de este partido político y la ideología democrático-socialista anti comunista que representaba dentro de la comunidad y del país.

Probablemente la mayoría de nuestros lectores no saben lo que es el Bund, no saben que existía en México y no lo saben por qué no hubo nadie que se los enseñara.

Ahora, al leer este libro con la lectura adicional de “For Our Freedom and yours” podremos entender mejor lo que estas personas confrontaron, lo que tuvieron que hacer para sobrevivir y el legado ideológico tan importante que nos han dejado.

En la investigación de la tesis se documenta cómo las decisiones que se tomaron en Europa Oriental, Nueva York, Varsovia y Londres por miembros de este partido, el Bund, afectaron directamente lo que sucedió en la Comunidad Judía de México.

Para los que puedan conseguir una copia, su lectura ágil y sencilla, les remitirá a apellidos, eventos y situaciones familiares que darán mayor significado a sus antecedentes y su realidad social y cultural.