Reserva ahora tu tour en español en el museo judío de Lublin Polonia: Brama Grodzka

¿Vas a estar en Lublin Polonia los próximos días, semanas o incluso meses? Puede ser que vengas solo, con familia o incluso con algún grupo a visitar Polonia y lugares relacionados a la historia judía. Por eso te invito a visitar el Centro Brama Grodzka-Teatro NN, donde hay una exhibición sobre la vida judía de la ciudad, antes durante y después del Holocausto y ahora tours disponibles en español.

Mi nombre es Samantha, originaria de México, pero mis ancestros fueron judíos polacos. Soy directora del proyecto del Holocausto “The Voice of the Silence” y actualmente estoy estudiando la Maestría en Estudios del Holocausto en línea por la Universidad de Haifa y ahora estoy en Polonia colaborando con Brama Grodzka. Por primera vez se abren tours por la exposición en español y quiero invitarte a compartir conocimiento conmigo.

La exposición “Lublin. Memoria del lugar”, está diseñada como un archivo con estanterías y carpetas. Cuenta con 43 mil carpetas simbolizando a la cantidad de judíos de la preguerra. También las direcciones de edificios del barrio judío son representadas en carpetas con información importante dentro de ellas. El objetivo es visualizar a cada vida y lugar que ya no existe.

A lo largo de las exhibiciones tendrás una experiencia interactiva y multisensorial al observar fotografías, tocar objetos, escuchar sonidos recreados de cómo era la ciudad antes de la guerra; verás modelos a escala e instalaciones artísticas y simbólicas que hablan de la historia de los judíos aquí.

Aquí se habla de la normalidad, la oscuridad y la luz; antes durante y después de la guerra, así como de las personas como tú y yo que arriesgaron sus vidas para salvar a otros, los Justos de las Naciones de la región de Lublin.

Hasta ahora he dado tres tours, dos en inglés y el tercero en español, con el cual quedé muy inspirada para dar la oportunidad a hispanohablantes de escuchar en su lengua materna todo lo que se expone en el museo. Conocí a Alfredo y Manuel, dos españoles en Lublin. Ellos vinieron a Polonia por un tema de trabajo pero les interesa la historia y por casualidad los conocí en Majdanek campo de concentración. Les dije que quiero empezar a dar tours en español por el museo de Brama Grodzka y los invité a ser los primeros, no me arrepiento. Me dio tanto gusto ese día recibirlos y poder compartir lo que he estado estudiando por tanto tiempo, y dar un poco más de luz sobre que pasó en el Holocausto y sobre todo aquí en Lublin, que como ellos comentaron, no es tan reconocido que este lugar fue crucial para la shoá.

Alfredo y Manuel salieron muy impactados, contentos y agradecidos de la visita y me prometieron transmitir este conocimiento e invitación a su gente allá en Murcia, España. Escribieron en nuestro libro de comentarios: “Gracias a Samantha y a la ciudad de Lublin por enseñarnos a ser más humanos.”

No te pierdas esta oportunidad y agenda tu tour ahora. Más información sobre Brama Grodzka aquí: https://teatrnn.pl/en/

Pero ya que los tours en español son novedad y exclusivos contáctame directo a este correo con la fecha que estarás en Lublin para revisar si estoy disponible: [email protected]

Existe una mayor posibilidad de que sea posible un tour en español en sábado o domingo.

Horarios de apertura de Brama Grodzka (ahora y en temporada de Verano):

Lunes a Domingo: 9 hrs – 17 hrs

Los precios son (pueden variar si es un grupo):

35 zł (moneda de Polonia: Złoty) – boleto reducido

45 zł – boleto normal