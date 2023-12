Revuelo público en el Líbano tras el anuncio de Hamás-Líbano sobre una nueva organización de resistencia. No queremos la ‘tierra de Hamás’ en el Líbano

Introducción

El 4 de diciembre de 2023, el movimiento Hamás en el Líbano anunció el establecimiento de una nueva organización en el país, llamada Vanguardias de la Inundación de Al-Aqsa.”[1] Dirigida al “pueblo palestino” y a “los heroicos combatientes yihadistas en el Líbano «, el anuncio afirma que la organización se formó «para enfatizar el papel del pueblo palestino, en todos los lugares donde se encuentre, en la resistencia a la ocupación por todos los medios disponibles y legítimos, para completar lo logrado con la Operación Inundación de Al-Aqsa. » El anuncio también llama a los hombres y jóvenes palestinos a unirse a la nueva organización y participar en «dar forma al futuro de su pueblo y liberar a Jerusalén y la bendita Mezquita de Al-Aqsa». [2]

El anuncio sobre el establecimiento de esta nueva organización afiliada a Hamás en el Líbano provocó un revuelo público en el país. También suscitó críticas de muchos factores en la arena política y de los medios de comunicación libaneses, que lo vieron como una infracción de la soberanía del Líbano y una violación del Acuerdo de Taif y de las resoluciones internacionales que prohíben la presencia de todas las fuerzas armadas en el país excepto las libanesas. Muchas figuras políticas, tanto cristianas como sunitas, pidieron a Hamás que revocara inmediatamente el anuncio, y advirtieron que no permitirían que se repitiera la amarga experiencia del Líbano en los años 1960 y 1970, cuando Fatah operaba desde territorio libanés, convirtiendo al Líbano en «tierra de Fatah», lo cual, en última instancia, provocaría un desastre. El pueblo libanés, subrayaron, apoya la lucha palestina, pero esta lucha debe librarse desde Palestina, no desde el Líbano. El jefe del Partido de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, y otras figuras libanesas agregaron que Hezbollah debe estar detrás del anuncio, ya que todos saben que ninguna organización puede operar en el sur del Líbano sin su consentimiento.

En respuesta al alboroto, el representante de Hamás en el Líbano, Ahmad Abd Al-Hadi, trató de tranquilizar al público libanés, diciendo que éste había sido malinterpretado y que la nueva organización no sería militar. Sin embargo, declaraciones de otros elementos de Hamás indican que al menos algunos de los miembros de la nueva organización participarán en la resistencia armada.

Sólo después de la aclaración de Hamás, el primer ministro libanés Najib Mikati respondió al anuncio, diciendo que el establecimiento de una nueva organización «es completamente inconcebible y no lo aceptaremos». El mandatario agregó que «factores relevantes han aclarado repetidamente que [esta organización] no está destinada a participar en una acción militar.»[3]

La aclaración de Hamás, que no negó la intención de establecer una nueva filial de Hamás en el Líbano, no logró acallar las críticas públicas. Muchos periodistas y analistas especularon sobre las consideraciones que llevaron a Hamás y a Hezbollah a tomar esta medida, evaluando que uno de sus objetivos es desviar la atención de la cuestión de las armas de Hezbollah y de la exigencia de implementar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíbe las actividades armadas de Hezbollah y su presencia en el sur del Líbano. También sugirieron que la medida tiene otros dos objetivos. Uno es fortalecer a Hamás en los campos de refugiados palestinos del Líbano, antes de convertirlos en una nueva base para el liderazgo de Hamás que actualmente tiene su sede en Gaza. El otro objetivo, dijeron, es ganar más apoyo para Hezbollah entre los sunitas y atraer más combatientes de la resistencia al sur del Líbano para participar en la lucha contra Israel.

Este informe revisa las críticas en el Líbano tras el anuncio de Hamás de la nueva organización, Vanguardias de la Inundación de Al-Aqsa. También revisa las aclaraciones de Hamás en respuesta a estas críticas, así como las valoraciones y análisis publicados en la prensa libanesa sobre la nueva organización y las motivaciones de su creación.

Hamás-Líbano anuncia nueva organización ‘Vanguardias de la inundación de Al-Aqsa’

El anuncio de Hamás-Líbano sobre la nueva organización, emitido el 4 de diciembre, decía lo siguiente:

En el nombre de Alá, el Compasivo y Misericordioso,

El Movimiento Hamás en el Líbano anuncia el establecimiento de la [organización] Vanguardias de la Inundación Al-Aqsa y llama a los jóvenes palestinos a unirse a ella.

Oh nuestro pueblo palestino en el Líbano,

Oh heroicos combatientes de la yihad,

En base a las palabras del Todopoderoso, ‘Y prepara contra ellos todo lo que puedas en fuerza y corceles de guerra con los que puedas aterrorizar al enemigo de Alá y a tu enemigo…’ [Corán 8:60]; y con el fin de subrayar el papel del pueblo palestino, en todos los lugares donde se encuentre, en la resistencia a la ocupación por todos los medios legítimos y disponibles, para completar lo logrado con la Operación Inundación de Al-Aqsa; ponerse del lado de la firmeza de nuestro pueblo palestino, que conlleva su sufrimiento con fortaleza; apoyar nuestra valiente resistencia… y los sacrificios que nuestro pueblo ha hecho; facilitar la participación de nuestros hombres y jóvenes en el proyecto de resistencia a la ocupación y beneficiarse de sus capacidades y habilidades en [varios] campos del conocimiento y tecnología, el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás en el Líbano anuncia el establecimiento y lanzamiento de la [organización] Vanguardias de la Inundación de Al-Aqsa.

Oh nuestro pueblo, oh nuestros heroicos hombres y jóvenes, únanse a la vanguardia de los combatientes de la yihad y participen en la configuración del futuro del pueblo y la liberación de Jerusalén y de la bendita Mezquita de Al-Aqsa.

Esto es la yihad: o victoria o martirio [istishhad].

[Firmado,] Movimiento de Resistencia Islámica Hamás en el Líbano

Beirut, 4 de diciembre de 2023.[4]

Anuncio de Hamás sobre la creación de una nueva organización

Críticas en el Líbano tras el anuncio de la nueva organización

Como se dijo, el anuncio de Hamás sobre el establecimiento de la nueva organización en el Líbano provocó intensas críticas públicas en la arena política y los medios de comunicación libaneses, especialmente por parte de elementos y figuras cristianas. Los siguientes son algunos ejemplos:

El ejército libanés debe desplegarse en todas las fronteras del Líbano; El Líbano está comprometido con la Resolución 1701

El buró político del Partido Kataeb (también conocido como Falanges) condenó el anuncio de Hamás y acusó al gobierno libanés de «incumplir su deber mínimo» de impedir el establecimiento de esa organización en el país. En este sentido enfatizó «la necesidad de tomar una decisión política clara para desplegar el ejército y las fuerzas de seguridad libanesas en todas las fronteras [del país], para que ellos y sólo ellos garanticen la paz [del Líbano]». Dirigiéndose a la comunidad internacional, el partido la instó a impedir que elementos extranjeros «enreden al Líbano en conflictos» y a poner fin a las acciones que dañan al país y violan su soberanía. También destacó el compromiso del Líbano con las resoluciones internacionales, la principal de ellas la Resolución 1701 de Naciones Unidas.[5]

“Quien quiera luchar debe hacerlo desde Palestina, no desde el Líbano; No repetiremos las experiencias del pasado”

El jefe del Partido Kataeb, Samy Al-Gemayel, compartió el anuncio de Hamás en su cuenta X y escribió: «La Vanguardia de Al-Aqsa pertenece a Palestina, no al Líbano, y no debe [operar] desde el Líbano. No lo volveremos al pasado.»[6]

Otro diputado del Partido Kataeb, Nadim Al-Gemayel, escribió en un tono similar: «El Líbano está comprometido con las Resoluciones [del Consejo de Seguridad] 1559 y 1701, y el ejército libanés, que es responsable de la soberanía y la seguridad del Estado, debe implementarlas y poner fin a poner fin a todos los acontecimientos [peligrosos], para evitar que se repita la amarga historia y prevenir la recurrencia de [nuestra experiencia pasada] con las organizaciones armadas palestinas [en el Líbano], que no causaron más que destrucción y devastación en el nombre de la causa palestina. Quien quiera luchar y librar la yihad debe hacerlo, pero no desde territorio libanés. Le deseamos todo el éxito. El Líbano no es una patria [palestina] alternativa ni un escenario alternativo de guerra y yihad». 7]

“No a un territorio de Hamás en el sur del Líbano; El Acuerdo de Taif ordenó el desarme de los palestinos en el Líbano”

Gebran Bassil, presidente del Movimiento Nacional Libre y ex ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, escribió en X: «Nos oponemos categóricamente al anuncio de Hamás-Líbano sobre el establecimiento de la [organización] Vanguardias de la Inundación de Al-Aqsa y [nos oponemos] a su llamado a jóvenes palestinos a unirse a esta organización. También consideramos cualquier acción armada llevada a cabo desde suelo libanés como una violación de [nuestra] soberanía nacional. Recordamos [a todos] lo que los libaneses pactaron en [el Acuerdo de] Taif en 1990, que exigía la desarme de los palestinos en los campos de refugiados y en otros lugares [en el Líbano]. El pueblo libanés también acordó revocar el Acuerdo de El Cairo de 1969, que había legitimado la acción armada palestina llevada a cabo desde el Líbano. Establecer un territorio de Hamás en el sur para atacar a Israel desde esa zona [en realidad] socava el derecho del Líbano a defenderse [contra Israel]… Ya deberíamos haber aprendido la lección de la historia, que no debemos convertirnos en moneda de cambio [para otros] en tiempos de guerra…»[8 ]

El parlamentario libanés Camille Chamoun, líder del Partido Liberal Nacional Cristiano, emitió una declaración en un tono similar, diciendo: «Nos oponemos a convertir el Líbano en Tierra de Hamás y en una zona de conflicto que será destruida por el bien de algunos agentes en el país que tienen agendas extranjeras…” [9]

“La nueva organización seguramente fue establecida con el consentimiento de Hezbollah; Nada sucede en el sur del Líbano sin su conocimiento”

Una declaración emitida por el jefe del Partido de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, señalaba que, «en las sesiones de diálogo de 2006, a las que asistió personalmente el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, los libaneses acordaron ‘retirar las armas palestinas fuera de los campos de refugiados y regular [las armas].»

El anuncio de [Hamás] dentro de los campos [sobre el establecimiento de la nueva organización] es inaceptable, tanto en su forma como en su contenido. Éste infringe la soberanía del Líbano y es otro intento de arruinar las relaciones entre libaneses y palestinos. Claramente, Hamás y las otras organizaciones [armadas] en el Líbano están subordinadas a Hezbollah y sus decisiones, y no pueden emprender ninguna acción militar sin su conocimiento y consentimiento. De hecho, es Hezbollah quien les pide que disparen misiles, basándose en sus propias consideraciones militares. Además, Hamás no podría haber difundido tal anuncio sin que Hezbollah le diera activamente su sello de aprobación…”[10]

El parlamentario de las Fuerzas Libanesas, Ghada Ayoub, hizo comentarios similares al diario Al-Sharq Al-Awsat, diciendo: “Hezbollah es quien respalda a esta nueva entidad [Vanguardias de la Inundación de Al-Aqsa]… Todo el mundo sabe que es imposible formar nuevas organizaciones armadas. sin una decisión de Hezbollah, que durante 40 años ha impedido [la presencia] de cualquier arma excepto la suya… Antes del final de la guerra [civil] libanesa, Hezbollah solía involucrarse en enfrentamientos militares mortales con las organizaciones armadas [palestinas] que levantaron la bandera de la lucha contra Israel incluso antes de que lo hiciera él mismo, para poder asumir su toma de decisiones. Por lo tanto, Hamás-Líbano no podría haber establecido las Vanguardias de la [organización] Inundación de Al-Aqsa sin una decisión explícita de Hezbollah…” [11]

Una fuente del Partido de las Fuerzas Libanesas dijo al diario Al-Mudun que «el anuncio [sobre el establecimiento de la nueva organización] fue en realidad un anuncio de Hezbollah que lleva la firma de Hamás», porque «no cae ni un solo cabello ni un solo cohete [ en el sur del Líbano] sin que Hezbollah lo sepa.»[12]

El anuncio de Hamás es un golpe de Estado y una rebelión contra todo lo que decidieron los libaneses

La Asociación Saydat Al-Jabal, una organización cristiana opuesta a Hezbollah, emitió una declaración que decía: «El anuncio de Hamás sobre el reclutamiento de hombres armados en el Líbano [para una nueva organización] llamada Vanguardias de la Inundación de Al-Aqsa es una acción fea, despreciable y condenable, por decir lo menos, porque devuelve al Líbano al clima que prevalecía antes del Acuerdo de Taif, e incluso al clima de división y odio que prevalecía en los años 1960 y 1970. La Asociación Saydat Al-Jabal considera este peligroso anuncio como una medida provocativa contra todos los que creen en el Líbano, en su soberanía, en la Constitución, en las leyes del Estado y en las resoluciones árabes e internacionales sobre el Líbano. [Por lo tanto] anunciamos lo siguiente:

Responsabilizamos a Irán… así como a Hezbollah – que coordina con Hamás y es, de hecho, quien tiene la última palabra en la relación con él – por las consecuencias del intento de aprovechar el vacío gubernamental en nuestro país para declarar al Líbano escenario de la yihad y trampolín para la liberación de Palestina. Dirigimos fuertes palabras de condena y reprimenda, y acusaciones de negligencia, a todos los funcionarios del gobierno y al ejército libanés, que son responsables de implementar la Resolución 1701 al pie de la letra de conformidad con el derecho internacional. Hacemos un llamado a las figuras y fuerzas políticas que creen en el Líbano, y a los representantes de la nación [libanesa], a que no se limiten a las condenas verbales de este acto flagrante de violación de la soberanía del Líbano. [Nosotros] exigimos que pidan una sentada política y popular dentro y fuera del Parlamento para protestar contra el anuncio de Hamás, porque equivale a un golpe de Estado y una rebelión deliberada contra todas las decisiones que los libaneses han tomado… e incluso contra el concepto del propio Líbano». [13]

Hamás no tiene derecho a perjudicar al Líbano y su soberanía

El diputado de las Fuerzas Libanesas, Ghayath Yazbeck, escribió: «Advertimos contra la llegada de las Vanguardias de la Inundación de Al-Aqsa al sur del Líbano y contra las consecuencias de permitir que Hamás haga lo que le plazca en la frontera. El Líbano, que no puede soportar [las consecuencias de] las violaciones de Hezbollah y los desastres que nos han provocado, no podrá soportar [las consecuencias] de que Hamás dañe su soberanía y del desastre económico que se producirá. Sólo el ejército [debería estar presente] en el sur.»[ 14]

El diputado Mark Daou escribió: «El Líbano es un país, no un campo [de lucha]. Hamás no tiene derecho a dañar al Líbano. Sentimos solidaridad con el pueblo palestino y su causa, pero no permitiremos que esta [causa] sirva como excusa para perjudicar al Líbano y organizar fuerzas armadas que no son libanesas. Los líderes de Hamás deben cancelar directamente esta medida, de lo contrario la veremos como una medida hostil contra el pueblo libanés y su seguridad.»

El Líbano no es un escenario para las escapadas del Eje de la Resistencia; Las únicas armas legítimas son las del ejército

Se escucharon críticas no sólo de figuras cristianas libanesas, sino también de políticos suníes del país. El diputado y ex ministro de Justicia Ashraf Rifi, por ejemplo, se manifestó en contra del anuncio de Hamás en una serie de publicaciones en su cuenta X, en las que escribió: «El establecimiento de la [organización] Vanguardias de la Inundación de Al-Aqsa en el Líbano, anunciado por Hamás, es un grave error y exigimos que se retracten, porque revive una memoria que no debe regresar, daña la causa palestina y beneficia [sólo] al eje de la resistencia, que comercia con esta causa. La lucha [para liberar Palestina] pertenece a la tierra ocupada…Todo el pueblo libanés apoya el objetivo de respaldar a los palestinos en su lucha por establecer un Estado palestino independiente. [Pero] el Líbano no es un escenario para el [eje] de resistencia y para aquellos que son engañados. Nos oponemos a estas escapadas, que tienen como objetivo involucrar a los campos de refugiados [palestinos] y a nuestro pueblo, los palestinos libaneses, en el comercio de la resistencia. Las únicas armas legítimas son las del ejército libanés. Mi consejo para ustedes [los palestinos] en el Líbano] es: no os ahoguéis en las profundas arenas movedizas del Líbano, porque la pérdida será muy grande.»[16]

El ex primer ministro libanés Fouad Al-Siniora también condenó el anuncio de Hamás, diciendo: «El pueblo libanés estuvo y continúa estando, sin reservas, junto al pueblo palestino y su justa causa de restaurar sus derechos y su tierra por cualquier medio que elija. Dicho esto, cualquier idea de [permitir] a nuestros hermanos palestinos renovar su lucha armada desde [suelo] libanés es inconcebible». Al-Siniora subrayó que «el Líbano ha derogado el Acuerdo de El Cairo, que concedía a los palestinos la libertad de llevar a cabo acciones militares desde su territorio, después de que el país pagara un alto precio [por esta acción] en las vidas de su pueblo y en su estabilidad y desarrollo durante muchas décadas.» A continuación, agregó que “el pueblo libanés [también] aprobó el Acuerdo de Taif… que pedía disolver las milicias armadas y subrayaba [la necesidad de] establecer la autoridad exclusiva del Estado libanés en todo el territorio de la nación…” [17]

Diario Al-Nahhar: “La medida de Hamás es una provocación flagrante; El silencio del Estado es una vergüenza”

El diario libanés Al-Nahhar, propiedad de la familia cristiana Tueini y conocido por su oposición a Hezbollah, calificó el anuncio de Hamás de la nueva organización como «un movimiento flagrantemente provocativo» y añadió: «A pesar de esto, el Estado libanés hizo oídos sordos, se tragó la lengua y trató este peligroso acontecimiento – que reaviva los temores sobre el abandono del Sur [a su suerte] y sobre la anarquía armamentista… – de la misma manera que un marido cornudo trata [la infidelidad de su esposa, es decir, ignorándola] … Muchos de los políticos guardaron silencio, debido a la intimidación [que sufrieron]… y para evitar ser acusados de traición…»

El diario condenó lo que llamó «el silencio vergonzoso de los niveles oficiales y políticos», y agregó que «la acción de Hamás-Líbano es un acto flagrante de desafío contra las [autoridades] libanesas legítimas… trae recuerdos de experiencias devastadoras que dejaron al Líbano expuesto [al daño] en vísperas del estallido de la guerra [civil libanesa] el 13 de abril de 1975…”[18]

Artículo en el diario Al-Mudun: “El anuncio de Hamás tendrá graves consecuencias para el Líbano”

Un artículo del periodista Mounir Al-Rabih en el diario Al-Mudun calificó el anuncio de Hamás como un error que podría tener graves consecuencias para el Líbano. Al-Rabih escribió: «El error de Hamás-Líbano de anunciar el establecimiento de la [organización] Vanguardias de la Inundación Al-Aqsa y llamar a los palestinos y libaneses a unirse a esta organización tendrá graves consecuencias para el Líbano… En primer lugar, dará a los israelíes excusas adicionales para presionar al Líbano y hacer esfuerzos diplomáticos para lograrlo. También provocará que Israel intensifique sus amenazas de llevar a cabo operaciones militares o de seguridad dentro del Líbano con el fin de crear una «zona segura en el sur del país». Esto, [a su vez], provocará mucha controversia militar y política [en el país] y puede colocar al Líbano en una situación incómoda en términos de su posición oficial. En segundo lugar, el efecto político de dicha medida conducirá a mayores cismas políticos en El Líbano, que adquirirá un carácter un tanto sectario…”

“Además, muchos factores pueden utilizar los conflictos internos y las controversias políticas en el Líbano para aumentar el cisma interno e incluso desencadenar incidentes militares y de seguridad para señalar su oposición a lo que Hezbollah está haciendo en el sur… Lo más grave es que la medida [de Hamás] recuerda los enfrentamientos entre Fatah y las fuerzas islamistas que tuvieron lugar en el campo de refugiados [palestinos] de Ain Al-Hilwa varias semanas antes de la Operación Inundación de Al-Aqsa… Esta medida [de establecer una nueva filial de Hamás en el Líbano] puede reavivar los problemas de seguridad en los campos de refugiados palestinos y hacer que los israelíes profundicen su infiltración [en este frente] y lleven a cabo asesinatos y cosas aún peores.» [19]

En respuesta al escándalo, Hamás aclara: “La nueva organización no tendrá carácter militar”

El revuelo público y las críticas públicas generalizadas provocadas por el anuncio de Hamás llevaron al movimiento a emitir varias aclaraciones. Algunos de ellos afirmaron que la nueva organización no estaría armada, mientras que otros indicaron que sólo algunos de sus miembros participarían en acciones militares.

El representante de Hamás en el Líbano, Ahmad Abd Al-Hadi, dijo al sitio web libanés Al-Nashra que el anuncio del movimiento sobre el establecimiento de la nueva organización había sido malinterpretado. Al tiempo que afirmaba que Hamás no participa en ninguna acción de resistencia en el Líbano, Al-Hadi señaló que la nueva organización no sería de naturaleza militar y sólo tendría como objetivo involucrar a la juventud palestina en el Líbano. Desde la operación Inundación de Al-Aqsa, explicó, muchos de estos jóvenes quieren unirse a Hamás y, por lo tanto, el movimiento sintió la necesidad de «cultivarlos a través de la movilización popular» de manera que sirva a los intereses tanto del pueblo libanés como del palestino. Al-Hadi negó que Hamás quiera apoderarse de los campos de refugiados palestinos en el Líbano, y enfatizó que la fundación de la nueva organización no significaba que el Líbano se estuviera convirtiendo en «Tierra de Hamás».[20]

Sin embargo, mientras Abd Al-Hadi afirmó que la nueva organización no sería militar, Walid Kilani, portavoz de los medios de comunicación de Hamás en el Líbano, no descartó que la organización estuviera involucrada en una acción militar. Este funcionario le dijo al diario Nida Al-Watan que la decisión de Hamás «de reclutar gente [para la nueva organización] no significa que todos ellos se unirán a la acción militar o a la acción de resistencia. Cada recluta [encontrará] su lugar [que le corresponde] «, dijo.[21]

Fuentes de Hamás hicieron comentarios similares al diario saudí Al-Sharq Al-Awsat: «Hamás está presente en los 12 campos de refugiados palestinos en el Líbano. Vimos el intenso apoyo [del pueblo] [a Hamás], y no hubo más opción que cultivarlo. Esto se hizo con el conocimiento de que este proyecto [es decir, la nueva organización] no es sólo militar, sino que tiene como objetivo involucrar a todos los [palestinos] de acuerdo con sus habilidades en los campos de los medios de comunicación, la política, la caridad, la orientación, educación o [acción] militar, con el objetivo de incorporar a tantos palestinos como sea posible». Las fuentes subrayaron que «las armas de Hamás se utilizan sólo en el contexto de resistir y luchar contra la ocupación israelí».

Analistas libaneses discuten los motivos detrás del establecimiento de la nueva filial de Hamás

Como se dijo, muchos elementos en el Líbano evaluaron que Hezbollah debe estar detrás de la decisión de fundar la nueva organización, ya que tiene control total del sur del Líbano y esa medida sólo podría tomarse con su conocimiento y bajo sus órdenes. Elementos anti-Hezbollah en el Líbano evaluaron que las aclaraciones de Hamás, de que la organización no estará armada, también fueron emitidas a instancias de Hezbollah.[23] Periodistas y analistas libaneses discutieron extensamente el asunto, tratando de comprender los objetivos detrás de las medidas de Hamás y Hezbollah.

La nueva organización fue establecida para desviar la atención del tema de las armas de Hezbollah y tomar control de los campos de refugiados palestinos

Algunos especularon que el objetivo de Hezbollah al anunciar esta nueva organización era desviar la atención del controvertido tema de sus propias armas. Por ejemplo, una fuente del partido Fuerzas Libanesas le dijo a Al-Mudun que Hezbollah quiere «engañar a la opinión pública y [hacer que] se centre en las armas palestinas y se olvide de las armas de Hezbollah». [24]

Otra sugerencia fue que Hezbollah desea fortalecer a Hamás en los campos de refugiados palestinos. El periodista libanés Rackel Outayek escribió en Nida Al-Watan: “Muchas fuentes políticas creen que Hezbollah – que tiene el monopolio sobre las decisiones de guerra y paz y que, en la década de 1980, luchó y asesinó a cualquiera que actuara contra Israel y no estuviera subordinado [a la propia autoridad de Hezbollah] – tampoco permitirá que ninguna facción actúe fuera de su autoridad hoy. Esto significa que Hezbollah está detrás del reciente anuncio de Hamás, que cae bajo la rúbrica de objetivos que aún no están claros, pero que pueden estar conectados [con un intento por Hezbollah] para tomar el control de los campos de refugiados palestinos u obtener [apoyo] en las áreas suníes… Alternativamente, puede estar conectado con una posición política, encaminada a centrar la atención en la cuestión de Hamás y sus armas, en lugar de las armas de Hezbollah …” [25]

Este es un intento de establecer el sur del Líbano, en lugar de Gaza, como base para Hamás y su liderazgo

El periodista Ali Hamada también afirmó que, con la fundación de la nueva organización se pretende fortalecer a Hamás en los campos de refugiados. Sin embargo, vinculó esto con un objetivo más amplio: convertir al Líbano en un bastión alternativo para Hamás tras su futura expulsión de Gaza. El periodista escribió: “Esta medida [de establecer la nueva organización]… sirve al propósito de reclutar personas en los campos de refugiados para [las filas de] Hamás, la Yihad Islámica y las [organizaciones] aliadas con ellos, antes de comenzar una nueva guerra en los campos de refugiados para aplastar la influencia de Fatah y la Autoridad Palestina [allí]… [Además,] el eje de resistencia actualmente está explotando la guerra de Gaza y preparándose en el Líbano para la posibilidad de que el liderazgo de Hamás tenga que irse de la Franja de Gaza después de la guerra y establecerse en otro lugar. El Líbano puede convertirse en un [nuevo] lugar de residencia para algunos de estos líderes, especialmente los líderes militares y de seguridad, quienes pueden [tener que] abandonar Gaza en unas pocas semanas como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra. Por eso Hamás, y el eje regional al que pertenece, cuyo representante en el Líbano es Hezbollah, deben poner fin al control de Fatah sobre todos los campos de refugiados palestinos, empezando por el mayor de ellos, Ain Al-Hilwa. La fundación en el Líbano de [la organización] llamada Vanguardia de la Inundación de Al-Aqsa debe verse en este contexto.»[26]

El periodista Najem Al-Hachem también evaluó que la medida de Hamás tenía como objetivo establecer al Líbano como la nueva base del movimiento después de la guerra. Al-Hachem escribió en el diario Nida Al-Watan: “El anuncio de Hamás [de la nueva organización], y la forma en que fue emitido, tienen muchos aspectos que deben tenerse en cuenta. El anuncio y el llamado [a unirse a la organización] no fue sólo un evento mediático, pero también fue una declaración militar de guerra por parte de Hamás-Líbano. [El anuncio] comienza así: «El movimiento Hamás en el Líbano ha emitido el siguiente anuncio». Esto significa que el movimiento tiene ahora una dirección en el Líbano, que es una alternativa a la dirección de Hamás en Gaza. Por lo tanto, el objetivo de Israel de eliminar la dirección de Hamás se ha visto efectivamente frustrado y no se logrará, porque el movimiento tiene otra dirección fuera de la Franja, que es la encargada de seguir la guerra incluso si Israel ocupa toda Gaza y los líderes del movimiento allí desaparecen…”

“Desde que estalló la Operación Inundación de Al-Aqsa [es decir, la actual guerra en Gaza], [Hamás] se ha comportado como si el Líbano fuera una alternativa a la Franja de Gaza. Haciendo caso omiso de la existencia de otros líderes [de Hamás], por ejemplo, los de Qatar y Turquía, ha actuado para trasladar su liderazgo [al Líbano], anticipando que su liderazgo en Gaza tendrá un final infeliz… Es por eso que el Líbano se ha convertido en una base para los representantes y portavoces del movimiento, quienes rápidamente pasaron a ser el centro de atención, como si ya estuviera preparado para la acción…»[27]

Otro artículo del diario citaba «fuentes conocedoras» que decían que el anuncio de Hamás sobre la nueva organización se hizo «en preparación para la siguiente fase después del fin de la guerra de Gaza, [y en preparación] para los hechos que surgirán en el terreno y la situación política y de seguridad que se producirá, y también en respuesta a la insistencia internacional y árabe de que no hay vuelta atrás a la situación que existía antes del 7 de octubre. Ahora que todos los países abandonaron a Hamás, Hezbollah le brinda una base segura, un refugio [en el Líbano] para sus líderes, sus miembros y sus combatientes que abandonaron Gaza, y se mueven [por el Líbano] con total libertad y actúan en los [niveles] político y mediático. Esta parece ser una etapa preparatoria, antes de tomar el control de la toma de decisiones en los campos de refugiados palestinos [en el sur del Líbano] y utilizarlos como una alternativa a Gaza…” [28]

El periodista Ali Hamada escribió en Al-Nahhar que, al anunciar el establecimiento de la [organización] Vanguardias de la Inundación Al-Aqsa, Hezbollah pretendía señalar su negativa a implementar la Resolución 1701. Hamada escribió: “Esta medida también sirve a Hezbollah, que la utilizó para transmitir un mensaje firme a la comunidad internacional, que insiste en neutralizarla en la guerra de Gaza y en implementar la Resolución 1701. La cláusula más importante de esta resolución llama a la creación de una zona de amortiguamiento de 40 kilómetros entre la Línea Azul [es decir, la frontera israelí] y el río Litani, que está limpio de hombres armados y armas…”[29]

Hezbollah intenta reclutar apoyo entre los suníes y convertir el sur del Líbano en un amplio frente terrorista contra Israel

Escribiendo en Al-Mudun, el periodista Mounir Al-Rabih evaluó que otro objetivo de Hezbollah al crear esta nueva organización es reclutar apoyo entre los sunitas y atraer a combatientes de la resistencia de todo el mundo árabe al sur del Líbano. Al-Rabih escribió: “Hezbollah está actuando para ganarse el favor del gran público sunita que simpatiza con Hamás… con el fin de obtener el apoyo sunita para sus acciones. Esto es lo que llevó a Hamás a establecer la organización Vanguardias de la Inundación de Al-Aqsa, mientras que Hezbollah [también] está comprometido en el establecimiento de nuevos grupos, llamados Jóvenes de la Unidad de los Frentes. El significado de todo esto es que la arena libanesa se ha convertido en una acción libre para todos contra Israel, lo cual es una «repetición de lo que las organizaciones palestinas hicieron [en el Líbano] antes y durante la guerra civil. Esta medida [de establecer la nueva organización] puede impulsar… a jóvenes palestinos y árabes [del extranjero] a venir al Líbano para unirse a las Vanguardias [de la Inundación de Al-Aqsa].

“Más importante aún, existe la posibilidad de que algunos combatientes de Hamás puedan abandonar la Franja de Gaza en el momento en que Israel complete su operación militar allí… Las Vanguardias [de la Inundación de Al-Aqsa] pueden entonces facilitar la entrada de algunos o todos [de estos combatientes de Hamás ] en el Líbano. El país se convertirá así en una base para acciones militares y de seguridad, lo que significa que el sur del Líbano se transformará en la ‘Tierra del Eje de la Resistencia’, donde [la acción] no se limita a un solo lado u organización, incluso si Hezbollah continúa controlando el situación y gestiona las operaciones.»[30]

* H. Varulkar es director de Investigación en MEMRI.

