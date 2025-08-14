Rocasal en Cráter Pedregal: cocina internacional con raíz local

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En el sur de la Ciudad de México, entre calles arboladas y casas que parecen integradas al paisaje Pedregal, se encuentra Rocasal. Más que un restaurante, es un espacio donde la cocina internacional se encuentra con ingredientes locales y sustentables, en un ambiente que respira calma y sofisticación.

Esta bella zona combina arquitectura moderna y vegetación abundante, donde cada calle y jardín parecen pensados para ofrecer una sensación de refugio y tranquilidad dentro de la ciudad. Rocasal se integra al paisaje con discreción, y su diseño —con piedra volcánica, madera cálida y grandes ventanales— permite que la luz natural y la sombra jueguen juntas, creando un ambiente que invita a detenerse.

La propuesta culinaria de Rocasal se caracteriza por su equilibrio entre creatividad y respeto por los ingredientes. Platillos que combinan técnicas internacionales con productos locales orgánicos invitan a un recorrido de sabores que se siente al mismo tiempo refinado y cercano. La chef y su equipo han logrado que cada comida se perciba como una experiencia consciente, donde cada ingrediente tiene un papel en la historia del plato.

Atala Olmos es una chef mexicana cuya carrera ha atravesado tres continentes y más de dos décadas de experiencia. Egresada del prestigioso Culinary Institute of America en Nueva York, inició su trayectoria profesional en Miami, colaborando durante más de diez años en los restaurantes del Hotel Ritz-Carlton Coconut Grove. Su deseo de aprender y reinventarse la llevó a Japón y España, trabajando en ciudades como Osaka, Madrid y Barcelona, e incluso liderando los cinco restaurantes del icónico Hotel Arts de Barcelona, dos de ellos con estrellas Michelin. Esta experiencia internacional le permitió fusionar técnicas y sabores de diversas culturas, logrando una propuesta gastronómica innovadora y refinada.

El restaurante Rocasal, fundado a finales de agosto de 2021 en Jardines del Pedregal, es la materialización de toda esta trayectoria. La chef Atala busca rendir homenaje a la cocina internacional contemporánea, al tiempo que celebra el trabajo de las mujeres mexicanas en la alta cocina. Su menú se centra en ingredientes frescos, locales, de temporada, orgánicos y sustentables.

El ambiente es otro de los protagonistas. La luz natural que entra por grandes ventanales, la madera cálida y los detalles de piedra crean un espacio donde la conversación y el disfrute se sienten cómodos. Más que un lugar para comer, Rocasal se percibe como un refugio dentro de la ciudad, un punto de encuentro entre la naturaleza, el diseño y la gastronomía.

Para quienes visitan Cráter Pedregal, Rocasal ofrece la oportunidad de detenerse, explorar sabores y contemplar cómo la cocina puede dialogar con su entorno de manera armoniosa y auténtica. No se trata solo de comer, sino de vivir una experiencia donde la técnica, el producto y la estética se encuentran.