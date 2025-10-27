Rodolfo Naró relata una historia de amor y resistencia en el Gueto de Varsovia

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

“Yo quisiera que este libro se leyera como una historia de resistencia, que no debería volverse a repetir”, dice el narrador y poeta Rodolfo Naró, quien acaba de publicar “La letra alemana”, bajo el sello de la editorial Espasa.

Se trata de la precuela de la novela “Un corazón para Eva”, en la que narra el pasado de “Klara”, la abuela de “Eva”, quien es una judía sobreviviente de la persecución nazi. Este libro comienza en Alemania, durante la violenta fecha conocida como “La noche de los cristales rotos”, cuando “Klara” tenía nueve años.

Junto a su familia, ella huye a Varsovia, donde cree que habrá refugio. En ese lugar conoce a “Daniel”, un niño mayor que ella, que le llama la atención por su valentía. El descubrimiento y la ilusión del vivir el primer amor se manifiesta, más que como una pasión, un aliciente para resistir el entorno cada vez más sombrío y mortal.

“Busqué retratar el modo en que el pueblo judío hizo todo para sobrevivir desde 1940, cuando se levantó el muro del Gueto de Varsovia, hasta 1943, que es el Levantamiento de Varsovia, en el que los judíos se opusieron a los nazis que los tenían sojuzgados.

“Este es un homenaje al pueblo polaco, a los lectores los llevo de la mano por las calles, las costumbres y el idioma para que conozcan a fondo lo que sucedió en el aquel momento”, dice el escritor, quien asegura que en cada una de las novelas que ha ambientado en algún momento histórico, busca posicionarse fielmente en el espacio y tiempo referido.

Y si bien para la escritura de esta obra realizó una profunda investigación histórica, confiesa que varios de los elementos que la componen tuvieron su inspiración en notas que tenía guardadas de un proyecto anterior, en el que trabajó como ghost writer de uno de los auspiciadores del Museo Memoria y Tolerancia, Marcos Katz, quien le pidió ayuda para redactar sus memorias.

“Creo que no hemos aprendido nada. El hombre sigue siendo el lobo del hombre. Lo vemos ahora con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Seguimos cometiendo los mismos errores, al hacer divisiones entre razas y credos”, dice

El autor también apunta que hay que tener que presente la diferencia entre el Estado de Israel y el pueblo judío, que es mucho más diverso y tiene diferentes posturas políticas al respecto del tema. “Me parece que el pueblo judío es un pueblo que a lo largo de la historia ha resistido y enfrentado momentos muy difíciles, que narro en la novela, trato de reflejar la realidad en la literatura, que sirva un poco para alumbrar las partes oscuras del ser humano, y poder evitarlas”, finaliza.