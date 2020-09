Diario Judío México -

Roma es una capital extraordinariamente fascinante, pero también es particularmente ruidosa, no obstante, en estos últimos meses del 2020 (fines 8 de marzo-abril- 4 mayo ) ha sufrido un drástico cambiamiento debido a la difusión de la pandemia CORONAVIRUS (COVID_ 19 o Sars CoV- 2) algo que ninguno hubiese podido preanunciar, así la ciudad eterna será envuelta en una atmósfera onírica, casi fantasmagórica. Las medidas establecidas por el gobierno italiano de Giuseppe Conte fueron haber instaurado rápidamente el cierre de algunos territorios , disponiendo la cuarentena o lockdown, estuvieron disposiciones preventivas contra la difusión del COVID-19. El primer lockdown estuvo en Codogno, región Lombardía, cuyo mandato fue firmado por Giuseppe Salas alcalde de Milán, esta disposición se activó velozmente, para después ser extensiva a las demás regiones. Roma inicia su lockdown el 8 de marzo y desde ahí pasó a ser una Capital muda, taciturna ensimismada, casi hechizada por la adversidad. Los residentes doblegándose en desolación e incredulidad ansiaron reencontrarse con la esperanza, aquella necesaria para que sobrelleven esta dificultosa fase. Son prevenciones también empleadas por la alcaldesa Virginia Raggi, las cuales comprendieron además el turismo. Los turistas provienen de todas partes del mundo, son ellos además que coinciden de frente a la arqueología, arte y al entorno histórico, así este pasado emergé revalidando magnánimamente que hoy está presente para nuestra compenetración y contemplación :Vía del corso, Piazza Venecia, Piazza Spagna, Foro Romano, el Coliseo, son memorias que se descubren en este museo al aire abierto excepcionalmente maravilloso, adonde estos monumentos nos susurran proezas y aventuras de los gladiadores que combatían por la vida sobre la muerte. Residiendo en Roma nos induce a haber un pensamiento amplio, pero igualmente filosófico, porque todo mínimo detalle es valioso como son los sampetrino o igualmente denominados Sanpietrini sobre ellos miles, millones de personas en todas las épocas han caminado, más son ellos que nos transportan en ese ayer, hoy sin ruidos ciertamente enajenados. Son trocitos de leucitita, es decir magma desde zonas entorno a Roma como Monti laziale o Colli Albani o transportados del Vesubio. Son apreciables los SANPIETRINI casi como un objeto de arte, más ahora sobre ellos se perciben, silencios existenciales pues todo ha quedado suspendido en el tiempo, sin dar, ni dejar respuestas. Ya que conteniendo sigilosamente alabanzas a esos ingeniosos romanos asimismo esa importancia que asumieron los esclavos en ese tiempo forzosamente erigió magnánimas construcciones y que hoy día serán el orgullo de esta capital italiana.

Al lockdown por Coronavirus, se abordaría una ínfima comparación entre el contexto habitual que se vive durante el mes de agosto y adonde es imposible soportar tórridas temperaturas, esas que serán superiores a 40° C, uniéndole a ello, está la humedad del clima y además el bullicio desenfrenado de los pocos valientes turistas que caminan sin fin, así los habitantes escapan de la capital, sin embargo quiénes permanecen estarán privilegiados en gozar Roma en su desolación y tienen la disposición de contemplar todo con admiración.

¿Cuántas veces aquel frenesí de la vida de ciudad nos llevó a decir?… ¡detiene mundo! no seas tan veloz, que yo desciendo … quizás ahora habría sucedió eso…lo irreal es que este mundo se paralizó, así como Roma, con esto se intentará erradicar esta pandemia… fueron soluciones en paralizar ¡el mundo! NO, sino este ¡VIRUS! tan potente es, que infecta desde cuando la saliva va expelida hasta depositarse sobre las superficies y objetos contagiando a tantos provocará la neumonitis unida a la falta de respiración. Pero, teniendo un simple indumento en nuestra boca, nos referimos a la mascarilla es de fundamental importancia ,sin olvidar esa acción de lavarse las manos frecuentemente durante la jornada, aquel acto casi omitió por algunos, sin embargo, es capaz de poder reducir el contagio.

Esta pandemia cedió peculiaridad a estas fechas celebrativas, es decir a los actos públicos sin tener presencia de público, solamente a manera virtual, así estuvo en el aniversario de la fundación de Roma históricamente fundada en 753 a. de c. y ha cumplido 2773 años, tristemente esta fiesta importante, conmemorada entre calles desiertas y con Sanpietrini sin rumores ( 25 de abril 2020). Igualmente ha sido en esta Pascua sin ceremonias públicas, lo mismo en la fiesta de los trabajadores el 1° de mayo así desierta estuvo la plaza de San Giovanni , todos los ciudadanos han permanecido en casa, saliendo imprescindiblemente solo a la farmacia o supermercado, ni un escritor de ciencia ficción jamás lo habría imaginado, pero los muertos tantos en particular en Brescia, Bérgamo (Lombardía), sin olvidar que la población italiana es mayoritariamente anciana, así también los estudiantes no asistieron a las escuelas, universidades pues pensando en sus maestras de edad avanzada.

El 4 de mayo de 2020 se abrieron todas las actividades laborales en toda Italia por decreto del gobierno Conte, muchos contrastes entre políticos de derecha e izquierda del norte y del sur. Será el coronavirus tratado como una enfermedad endémica, formando parte de los suspensos de nuestra existencia o pasará a ser uno de los enigmas de nuestra historia.

En este periodo en Génova se ha inaugurado el puente Morandi después de la tragedia acaecida en esta ciudad que dejo 43 víctimas, han trascurrido 620 días desde el 2018. Por primera vez las iglesias y centros religiosos se mantuvieron cerrados , sucedió que ha una iglesia irrumpió la policía para arrestar al párroco pues quebrantaba las medidas impuestas al contagio, realizando misa, fue defendido de sus feligreses.

Para los italianos ir al estadio es algo imprescindible, como beber un café así los fans romanistas ansiaban ver los partidos de fútbol y volver a la normalidad era de vida o muerte, debían asistir a su divertimento favorito, solo que actualmente se realizan sin público.

Consideremos esté tercer milenio, pues ya estamos en esta sociedad coronavirus global que afloran ; la apatía, el racismo, el clasismo, y los eternos elitistas no faltan , es decir ya se presenta en gran parte deshumanizada, más alguno se expresaría porque se ha acentuado la incerteza para todos, pero no es una razón, pues debíamos retomar nuevamente ese sendero resplandeciente de los benévolos principios. No obstante, los astutos durante el lockdown, es decir las mafias se deslizaron de noche, distribuyendo la droga a domicilio e infectando los condominios, situaciones que conducen a reflexionar sobre las civilizaciones y los valores perdidos recordando que aprox. 100 millones de personas, estuvieron diezmadas durante la pandemia gripe española ( 1918-1919). La población de esa época con escaseces extrajo fuerzas asimismo dignidad y continuaron luchando contra ese mal. Roma es expectante de lo venidero … y perenemente narradora de historias de esos caminantes que pasan sobre los Sampietrino…esperemos que ya sean inexistentes las pandemias, pues la ciencia las habrá abatido.

Y ASÍ EL CORONAVIRUS SUMERGIÓ A ROMA EN DESOLACIÓN.

¡BUONGIORNO! ETERNA ROMA.

