Cuando alguien va al supermercado a hacer las compras, previamente tuvo que haber revisado su alacena para saber qué tiene y así saber qué necesita.

Si ya tiene 2 kilos de azúcar y casi no la usa, si cuando va al supermercado compra uno o dos kilos más, lo que va a pasar es que le va a estorbar a grado tal que, o lo tendrá que tirar o regalar o apurarse a hacer algo con eso. Y por el apuro, por más bien chef que sea, no se saldrá de la mejor manera.

Lo mismo pasa en el matrimonio: cuando se pretende buscar una pareja, no se puede buscar lo que ya se tiene, sino saber previamente de qué se carece. En base a eso se busca una pareja que en ella exista esa cualidad de la que puede serme útil, al mismo tiempo que alguna cualidad mía sea propicia para completar el faltante de ella. Ya que, de manera a propósito, Dios nos hizo faltos y carentes, para aunarnos y completarnos el uno al otro.

La tierra necesitó del agua para vivir y el agua necesitó de la tierra para no desbordarse. A eso se le llama ‘límites’.

La Torá dice que “El mundo estaba todo revuelto” y HASHEM lo acomodó poniendo límites y separando los cielos, las aguas y demás. Es por eso que hombre y mujer fueron creados en esa mezcla ontológica y metafísica, para que HASHEM mismo los separe y de esa manera aprender que nada es posible sin los límites.

Una pieza de rompecabezas que es del mismo juego, por ser del mismo juego (más azúcar de la que ya tenemos en la alacena), aunque encaje será de manera forzosa y al poco tiempo la tendremos que tirar o nos va a estorbar.

En cambio, si es de otro juego, podré aprender lo que yo no sé, o sea, algo que no tengo, algo de lo que carezco.

Si fuera del mismo rompecabezas, lo que pasaría es que esa pieza no me a completa, solamente da la apariencia de ser así. Si a un rompecabezas le falta una pieza no deja de ser un rompecabezas. Lo que hace que deje de ser tal cosa es cuando el mismo rompecabezas está formado por piezas de varios rompecabezas, sin tener un Derej en la vida.

Una persona debe tener una Derej, una Hashkafá.

Cuando solo falta una pieza, nada es más ignorante que buscarla en lo que ya tengo. Eso no me va a hacer que sea un rompecabezas, sino alguien que creo que no necesito nada de nadie y no tengo nada que aprender de nadie.

“Aceptar que me falta una pieza es el comienzo de ser completo”.