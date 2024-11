Rusia lanza dos satélites iraníes a la órbita, junto con satélites ruso-chinos y otras naves espaciales internacionales

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

A medida que Rusia sigue distanciándose de Occidente, aumenta su cooperación con los «estados rebeldes», incluso en materia de ciencia y tecnología. A medida que aumentan los sentimientos antioccidentales, crecen las preocupaciones sobre la militarización del espacio. El Kremlin parece estar compartiendo generosamente sus tecnologías, en particular con Irán y China, mientras que en Occidente aumenta la ansiedad ante esas «colaboraciones».

El 5 de noviembre, el cohete ruso Soyuz-2.1b Fregat, la etapa superior del cohete ruso Soyuz-2.1b, lanzó un número récord de 53 satélites a la órbita baja alrededor de la Tierra desde el cosmódromo ruso Vostochny (óblast de Amur), en el extremo oriental de Rusia. [1] La carga útil del cohete consistía en 49 satélites pequeños: 47 rusos, un «Friendship ATURK» ruso-chino, un «ZimSat-2» ruso-zimbabuense, dos pequeños satélites iraníes, «Hodhod» y «Kowsar», así como dos satélites heliogeofísicos rusos, llamados «Ionosfera-M». Estos dos últimos satélites forman parte del proyecto «Ionosonde-2025», cuyo objetivo es investigar la ionosfera y las capas superiores de la atmósfera terrestre y el espacio cercano a la Tierra. [2] Las pequeñas naves espaciales (desarrolladas principalmente por equipos de investigación de estudiantes) fueron lanzadas a la órbita en el marco del programa «Universat» y del proyecto «Space-Pi».

En una publicación en el canal oficial de Telegram de la Corporación Estatal Rusa para Actividades Espaciales, Roscosmos, se muestra el lanzamiento del cohete Soyuz-2.1b desde el cosmódromo Vostochny. (Fuente: Corporación Estatal, Roscosmos). [3]

El pequeño satélite ruso-chino «Amistad ATURK» («Asociación de Universidades Técnicas de Rusia y China») fue desarrollado conjuntamente por equipos universitarios del Instituto de Tecnología de Harbin en China y la Universidad Estatal de Amur en Rusia. La nave espacial está equipada con una cámara de alta resolución (que tiene dos fuentes de datos independientes para los equipos de investigación ruso y chino). También lleva un dispositivo «Photon-Amur» para ayudar a estudiar nuevos convertidores fotoeléctricos. [4]

En una publicación en el canal oficial de Telegram de la Corporación Estatal Rusa para Actividades Espaciales, Roscosmos, se muestra la separación de dos naves espaciales heliogeofísicas Ionosfera-M de la etapa superior Fregat. (Fuente: Corporación Estatal, Roscosmos)

Los dos satélites iraníes son «Hodhod» (CubeSat de 3U) y «Kowsar» (CubeSat de 24U). El primero, Hodhod, está diseñado para investigar las comunicaciones por satélite y las redes de Internet. El segundo, Kowsar, está destinado a la topografía del terreno. También se puso en órbita un catastro que podría utilizarse para la planificación urbana, la gestión de la vegetación y la exploración petrolífera.

Las dos naves espaciales fueron diseñadas por la empresa iraní SpaceOMID. [5] Al comentar el evento, la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA) argumentó que el lanzamiento reflejaba una creciente cooperación espacial entre Moscú y Teherán. [6] En 2022, el satélite iraní «Khayyam» había sido lanzado a órbita desde el cosmódromo «Baikonur», en Kazajstán. Sin embargo, los dos satélites lanzados en noviembre de 2024 fueron desarrollados y fabricados en empresas que trabajan con la corporación rusa «Roscosmos». [7]

De hecho, la cooperación entre Rusia e Irán en el ámbito tecnológico ha ido creciendo desde 2022. En diciembre de 2022, Rusia e Irán firmaron un memorando de cooperación para empresas conjuntas en el espacio. En ese momento, IRNA calificó la firma del documento como «un gran paso de Irán y Rusia en la cooperación conjunta en el sector espacial». [8] El asesor presidencial ruso, Andrei Fursenko, ha hablado en repetidas ocasiones sobre la cooperación tecnológica con Irán, destacando, entre otras cosas, el interés de los científicos iraníes en trabajar en las instalaciones rusas de clase «MegaScience» bajo la dirección del Instituto Kurchatov, cerca de Kursk. [9] Según Fursenko, fueron las sanciones occidentales las que ayudaron a Moscú a comprender que «la ciencia es necesaria para Rusia».[10] A su vez, es evidente el interés de Irán por las tecnologías nucleares, el espacio y la biotecnología. [11]

Esta política de acercamiento tecnológico entre Rusia e Irán preocupa a algunos en Occidente. En septiembre de 2024, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, expresó su preocupación por el hecho de que Rusia comparta tecnología con Irán: “Por su parte, Rusia está compartiendo tecnología que Irán busca –es una vía de doble sentido–, incluso en cuestiones nucleares, así como en cierta información espacial. Así, a medida que Irán extiende sus actividades desestabilizadoras, también lo hace Rusia, sembrando aún más inseguridad en sus regiones y en todo el mundo”. [11]

En Naciones Unidas han surgido preocupaciones sobre la militarización del espacio: el 24 de abril de 2024, Rusia utilizó su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear un proyecto de resolución, preparado por Estados Unidos y Japón, sobre el no despliegue de armas nucleares en el espacio. [13] El 20 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó el proyecto de resolución de Rusia sobre el no despliegue de armas en el espacio. [14] Sin embargo, cabe señalar que en marzo, en una reunión con miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, el presidente Vladimir Putin declaró que Rusia no tiene planes de desplegar armas nucleares en el espacio. [15]

El fortalecimiento de las sanciones occidentales y el creciente distanciamiento de Rusia respecto de Occidente parecen indicar que Rusia fortalecerá sus vínculos con «estados rebeldes», como Irán, incluso en tecnología e investigación, en la Tierra y en el espacio.

