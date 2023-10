Los pensamientos negativos no son realidades definitivas; es esencial aprender a identificarlos y tratarlos con comprensión para soltarlos y obtener una perspectiva más clara y menos dolorosa.

Es completamente normal experimentar pensamientos negativos de vez en cuando. Ver el mundo de manera optimista en todo momento es irrealista. Hay situaciones que generan miedo, dolor o preocupación, y otras que simplemente son difíciles de tolerar. En tales momentos, es esencial aprender a afrontar estas emociones y buscar formas constructivas para superarlas.

Cuando uno se encuentra atrapado dentro de una mentalidad oscura, no debe culparse ni avergonzarse. Así como uno llega allí también va a salir eventualmente. Estos son momentos desafiantes que se enfrentan inesperadamente y se pueden superar.

Un error común cuando se cae en este estado negativo es temerle o forzarse a salir rápidamente para evitar sentir dolor e incomodidad. Esta actitud puede complicar y agravar aún más la situación ya que puede crear un círculo vicioso o un pantano que sumerge la mente cada vez más creando sensaciones dolorosas que enfrascan al corazón e impiden recuperar la paz emocional.

En estos casos, una magnífica recomendación será no forzarse a ser positivo de inmediato. Reconocer los sentimientos negativos y aceptar que uno está en ese lugar oscuro.

Es crucial saber que este debe de ser un lugar temporal. Dar permiso para sentir esas emociones negativas, sin juzgar ni castigar o sentirse atrapado será una condición necesaria para encontrar la luz y salir de donde uno siente abandonado, sin esperanza y cree que todo está tenebroso.

Una vez que uno permite fluir sus emociones, el horizonte se abre y se adquiere una nueva perspectiva para eventualmente encontrar soluciones a las cuestiones que parecían no tener salida.

La envidia, el resentimiento, el miedo y la comparación hacia los que tienen lo que uno desea o lo que uno cree se merece son también sentimientos comunes que conducen a que las personas se sientan desoladas y crean pensamientos muy oscuros.

En estos casos, lo mejor que uno puede hacer es aceptar cual sea su sentir, sin criticarse o condenarse. Se vale de repente tener sentimientos encontrados. “Recuerda todos somos humanos.”

3 consejos prácticos para salir de los lugares obscuros de la mente:

Sé tu mejor amigo: Trátate con compasión, habla contigo mismo con palabras suaves y date permiso para sentirte triste. Encuentra las cosas buenas que tienes, cuenta tus bendiciones y trátate como a alguien a quien respetas.

Regresa al aquí y el ahora: Concéntrate en el momento en que te encuentras, busca pequeñas cosas que te hagan sentirte mejor. Disfruta de alguna buena compañía o música. Establece metas simples y fáciles de lograr casi de inmediato. Respira, agradece y rescata lo bueno que tienes.

Haz algo bueno por otros: Cuando te enfocas en ayudar a los demás, te das cuenta de que tu valía reside en lo que das y no en lo que tienes o en lo que deseas.

La receta

Encuentra la luz en los momentos oscuros



Ingredientes

Aceptación – reconocer que uno está en un lugar oscuro y que no se siente bien.

Paciencia – Calma y recuerda que todo es pasajero si uno no lo pelea.

Perspectiva – reconocer lo que se tiene y lo que se ha logrado a pesar de que no se tenga más.

Fe – buscar esperanza y un refugio seguro ante el dolor y la tristeza.

Valentía – valor para aceptar la decepción y sentimientos negativos. Fortaleza para superarlos.

Afirmación personal para salir de los rincones oscuros de la mente

Soy plenamente consciente de que mis pensamientos me han llevado a experimentar un momento de oscuridad emocional. Aunque este lugar no es placentero, mantengo la confianza de que encontraré la paz en el momento adecuado. Mi enfoque está en las pequeñas cosas del presente, lo que me brinda seguridad y fortaleza para superar cualquier adversidad. Encuentro nuevos propósitos y significado en mi vida a medida que avanzo. Cada obstáculo es una lección que me acerca a la mejor versión de mí mismo. Estoy consciente de que tengo la capacidad y la resiliencia para superar estos desafíos. Sé que hay luz y aunque hoy no la puedo ver, la siento y la voy a volver a disfrutar.

Aceptar y salir de los rincones oscuros de la mente:

Reconoce que lo que necesitas a menudo se presenta de manera inesperada, disfrazado de adversidad. A veces, las bendiciones se esconden detrás de los desafíos, y superarlos puede revelar regalos invaluables.

Cultiva una conexión espiritual para comprender y aceptar tus emociones sin autocrítica. La meditación, la oración o la búsqueda de fortaleza espiritual pueden ser recursos valiosos en tiempos de incertidumbre y tristeza.

Encuentra nuevos propósitos en tu situación actual, y verás cómo te adaptas y superas la angustia de los rincones oscuros de la mente. Descubrir motivaciones que te abran a nuevos horizontes te ayudará a encontrar la luz en la oscuridad.

"En la profundidad de la oscuridad, encontramos la oportunidad de encender nuestra propia luz".

