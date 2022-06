Tiempo de preparación total – 45 minutos aprox.

Porciones- 6

Ingredientes

Para el salmón asado

3 libras de salmón cortado en 6 a 8 filetes

El jugo de 1 naranja

½ taza de vino blanco

4 dientes de ajo machacados

2 cucharaditas de achiote molido

1 cucharada de pimienta con limón

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Salsa de granos de elote tierno

4 elotes

1 libra de tomates de variedad cherry cortados en mitades o en cuartos

½ cebolla colorada finamente picada

1 jalapeño sin las semillas y desvenado, picado en cubitos – sustituirlo por un pimiento regular si no le gusta el picante

Para la salsa de elote

2 cucharadas de cilantro finamente picado

El jugo de 2 limones

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Modo de Preparación

1. Combinar el jugo de naranja, vino blanco, achiote molido, pimienta con limón, aceite de oliva y la sal en un recipiente con una tapa hermética. Agitar bien hasta que los ingredientes queden bien mezclados.

2. Poner el pescado en un recipiente y cubrirlo con el adobo que se preparó, refrigerar por lo menos durante 30 minutos.

3. Desgranar los elotes y mezclarlos granos con poquito de aceite, sal y pimienta.

4. Asarlos en el horno precalentado a 425 F durante 20-25 minutos. Al cabo de 10 minutos revuelva los granos de elote para que se horneen de manera uniforme.

5. Dejar enfriar los granos de elote horneado y luego mezclar con los tomates cherry picados, la cebolla colorada, el cilantro, el jalapeño picado en cubitos, el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Refrigere hasta que esté listo para usar.

6. Calentar la parrilla y asar el salmón al punto de cocción deseado. (El tiempo de cocción variará de acuerdo con la parrilla que se use.) Es importante que no se cocine demasiado porque si no el salmón se seca y pierde su sabor.

Servir el salmón asado acompañado con la salsa de elote