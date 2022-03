Hoy no estoy brindando, esta palabra tiene muchos significados pero imagino viene de la misma raíz, cuando brindamos y decimos “Salud” es por una razón; no lo hacemos chocando las copas y diciendo “Fama”, ni tampoco “Dinero” y mucho menos “Éxito”, lo hacemos pidiendo lo más preciado y que la mayor parte de las veces no controlamos y se llama la Salud.

Vengo de ver a unos queridos amigos a quienes aprecio de corazón, el un hombre exitoso, maravilloso padre y mejor esposo. Ella una mujer que toda la vida era quien marcaba muchas de las pautas de su familia, rapida, siempre pendiente de todo, y sobre todo líder con mucho carácter. Hoy que regreso de verlos mi corazón esta más que dolido, las lagrimas caen sin poder pararlas pues tiene principios de Alzheimer y veo como poco a poco se va apagando.

Nunca pensaría que algo así pudiera haberle pasado, sin embargo pasó y no existe nada que pueda hacerse -por lo que puedo entender-.

Estas cosas nos obligan tristemente a replantearnos y hacemos las preguntas, vale la pena todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer en la vida ?

Será que ver casos como este y muchos otros que durante la pandemia se han llevado a tantos seres humanos nos deberían poner a pensar en aquello de lo que se trata la vida ? No puedo decir si algo es más o no importante, lo que me hace pensar, es que deberíamos hacer hoy para disfrutar la vida, que aunque siempre con mucha esperanza, nunca sabemos cuánto durará.

Siempre he dicho que no debemos perder las cosas para sentir por ellas aprecio, pero casos como este me caen como un balde de agua más que helada y me hacen repensar y repensar que problemas de dinero -como diría un gran maestro mío- no son problemas. Problemas de salud, esos si son problemas y no nos queda más que cuidar lo que si está en nuestras manos y lo que no pedir a Dós que nos cuide.

La próxima vez que cada uno de nosotros levante una copa, no digamos la palabra mágica solo por decirla, pensemos y pidamos desde el fondo de nuestro corazón y con mucha convicción que tengamos mucha y por mucho tiempo.. Salud, Salud, mucha Salud.