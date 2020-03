View this post on Instagram

Científicos chinos aplicaron transfusiones de plasma con anticuerpos (desarrollados por pacientes recuperados de la enfermedad) 4 de 5 pacientes reaccionaron de manera positiva. Aunque los resultados no son concluyentes por el número reducido de pacientes a los que se le realizó el estudio, al menos son promisorios. EEUU está aplicando el estudio de manera masiva para determinar resultados concluyentes respecto al tratamiento de plasma con anticuerpos de SARS-COV-2. #SARSCOV2 #covid_19 #posible #tratamiento #treatment