Samsung Responde a Polémico Anuncio de Apple

Samsung ha respondido a la reciente polémica generada por el anuncio Crush de Apple, diseñado para promocionar el nuevo iPad. Este comercial, criticado por representar negativamente cómo la tecnología y la inteligencia artificial afectan el arte y la cultura, ha obligado a Apple a disculparse públicamente.

Samsung Responde con Uncrush

El nuevo anuncio de Samsung, titulado Uncrush, muestra a una joven que, entre los restos de objetos destruidos, encuentra una guitarra rota. Al encender una tableta Samsung Galaxy Tab S9, accede a una partitura y comienza a tocar, demostrando que la creatividad persiste incluso en las condiciones más adversas. El video concluye con la frase “Creativity cannot be crushed” (la creatividad no puede ser aplastada), una clara respuesta al polémico anuncio de Apple.

Esta campaña de Samsung, compartida en la cuenta de X de Samsung Mobile Estados Unidos, fue creada por BBH Estados Unidos y dirigida por Zen Pace. Olga Suvorova, Vicepresidenta de Marketing de Experiencias Móviles en Samsung Electronics America, comentó a AdAge: “Defender la creatividad es el núcleo de nuestra marca, desde la creación de experiencias innovadoras para el consumidor que abren nuevas posibilidades hasta la redefinición de cómo involucramos a la comunidad creativa con nuestro TeamGalaxy Creator Collective”.

La Controversia de Apple

La controversia inicial surgió cuando el anuncio Crush de Apple fue criticado por sugerir que la tecnología puede aplastar la creatividad. Algunos defendieron la intención de Apple de mostrar cómo su nuevo iPad, el más fino hasta la fecha, puede reunir diversas herramientas para potenciar la creatividad. Ante la presión, Tor Myhren, Vicepresidente de Comunicaciones de Marketing de Apple, pidió disculpas a AdAge, afirmando: “La creatividad está en nuestro ADN y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo”.

Samsung y su historia de campañas controversiales

Samsung, conocida por sus campañas que frecuentemente critican a Apple, ha continuado esta tradición con UnCrush. Desde su campaña de 2011, que satirizaba a los fans de Apple, hasta el anuncio de 2017 sobre la “envidia” de los usuarios de Apple hacia las funcionalidades de Samsung, la firma coreana ha mantenido una línea constante de comunicación enfocada en destacar sus ventajas competitivas.

Tecnología vs. arte

En un entorno donde la competencia entre gigantes tecnológicos es feroz, cada movimiento publicitario se convierte en una estrategia cuidadosamente calculada. La conversación sobre la creatividad, la tecnología y el impacto de la inteligencia artificial en el arte sigue en pie, y Samsung ha utilizado esta oportunidad para destacarse como un defensor inquebrantable de la creatividad en todas sus formas.

La lucha entre Apple y Samsung continúa, con cada empresa utilizando la creatividad y la innovación como sus principales armas. Mientras Apple recibía críticas por su enfoque en la tecnología y la creatividad, Samsung tomaba la delantera como el defensor de los valores artísticos y creativos, aprovechando cada oportunidad para subrayar sus ventajas en este competitivo mercado.

