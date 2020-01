Diario Judío México - SE PUEDEN LOGRAR LIVROS MA NO EL SAVER……

Keridos amigos i mis amigitas,

Desmazalados de personas delantre de la ventanika de sus chikichiki, no savyendo kualo azer dospues de meldar unas menasas ke mos azen tremblar de espanto i mos trayen dolor de kavesa…. No se si son menasas o maldisyones, todo modo de echizos pretos de los woodoos, orasyones satanikos leshoooooos, muy leshos de mozotros !

Portanto los mesajes son todos ermozos, bien eskojidos intelligentes, appropiados, si no kontinuamos a meldar el paragrafo de alkavo ande esta eskrito todos las katastrofas ke mos van a afitar si no embiyamos el prezente messaje a tantas i tantas personas o, al kontraryo, todo lo bueno ke vamos a tener si lo azemos !!! De ande les viene a pensar a ansina de messajes para embiyar a las personas ke no saven mizmo ken son !

Supito meldo “vas a peryer tu echo” “alguno serkano va peryer su vida” “va afitar un aksidente” “un ladron te tomara todo lo ke tienes !” “No vas a reushir en nada ” ets ets…. El kapak ke le kayga en su kavesa ! O alora es todo lo kontraryo : Buena salud, vidas largas, ganar en la lotteriya, sorprezas ke te enkantaran, el regalo de un/a amado/a ke no se asperava, amor (!) ets ets…..

Kualo se aze en este kavzo ? La gente no toman rizikos o esperando lo ermozo ke puede afitar, te embiyan estos messajes i mozotros los embiyamos a muestro torno ! Stupides, lokura, barata koza de azer !!!

Un messaje ke resivi antes muncho tiempo i ke me aviya plazido era :

Kon dinero puedes merkar una kaza ma no un nido de famiya.

Puedes merkar un reloj por el braso o la pared ma no el tiempo !

Puedes tener una kama repozada ma no puedes merkar el esuenyo!

Te puedes ir al doktor ma no puedes merkar la salud !

Puedes ayegar a pozisyones altas ma el respekto no es siyerto !

Puedes merkar sangre ma no la vida !

Puedes kazarte ma no ser feliz

Se puede lograr un ermozo puerpo ma no el amor !

Pudes tener mil antojos ma no ver….

Tener munchos kalsados ma no pueder kaminar

I…dinguna moneda puede dar te el mazal !

Ermozas palavras ma las menasas en su kavesa ! Esperando ke mos va trayer mazal a todos i vamos a enkuentrar, para los ke keren, este amor divino (o humano !), la salud para kada uno de mozotros , ( esto si ! ), los milyones de Dolares ke estan bolando en el ayre…..Aydeeeeeeee avrir la ventana i arekojerlos kon las manos … No ay urgensia… Ya vos estan asperando enkolgados en el aire! I no se yo mas kualo ! Todo lo ke dezeyash.

Kon karinyo

