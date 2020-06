Diario Judío México - El grupo de música a capela con sede en Chicago “Listen Up!” nos ha dado una música realmente grandiosa, desde este remix de “Old Town Road” usando las palabras de Dror Yikra, hasta esta genial versión a cappella de “Shine On You” de Matishyahu.

La banda ofrece voces hermosas y es uno de los únicos grupos mixtos judíos a cappella en el negocio de hacer videos virales.

Este año, los cuatro miembros de Listen Up! no pudieron reunirse para hacer un nuevo video debido al distanciamiento social, por lo que recurrieron a hacer un video de distancia social desde la privacidad de sus propios hogares. (¡Oye, si es lo suficientemente bueno para la Filarmónica de Israel y los Macabeos, es lo suficientemente bueno para Listen Up!).

Steve Singer, Freddie Feldman, Kadi House y Eli Nathan Taylor grabaron una portada fantástica, ¡en yiddish! – del éxito de los Beatles “I Feel Fine”, “Ich Fil Feyn”. Y aunque las cosas definitivamente no están bien en este momento, esta versión de la canción de 1964 seguramente te hará sentir un poco mejor. ¡Tal vez incluso puedas tener una pequeña sesión de baile familiar!

Entonces, ¿cómo surgió esta portada en yiddish? Bueno, todo fue gracias a un genial caballero mayor llamado Lane Rubinstein, que asiste a Shul con Feldman. Los dos trabajaron en la traducción de la canción mientras los niños de Feldman estaban en sus clases de escuela hebrea.

“No puedes simplemente dejar caer las letras en inglés en Google Translate y usarlas (¿sabías que Translate admite Yiddish ?!), porque las cosas tienen que rimar y encajar en la cantidad correcta de sílabas”, me dice Feldman por correo electrónico.

“Una vez que Lane y yo tuvimos una traducción completa, la envié a algunas personas diferentes que hablaban yiddish (mi madre, la suegra de nuestro director de grupo Steve Singer, mi primo segundo en Montreal, etc.)” explica “Hicimos algunos pequeños ajustes aquí y allá y pensamos que era bueno”.

Afortunadamente, el grupo interpretó la canción frente a Lane – ¡Escucha! dieron su último concierto pre-pandémico en su sinagoga (y la de Feldman), Beth Hillel Bnai Emunah en Wilmette, Ill. Como Feldman me cuenta, fue una experiencia increíble.

¡Escuchen! dedicé esta fresca y emocionante portada en yiddish (otro recordatorio de lo hermoso que es el idioma judío) a los primeros en responder y a todas las personas en la primera línea, incluidos los profesionales de la salud y los trabajadores esenciales que mantienen a todos a salvo. “Para todos los demás: ¡quédese en casa y se sentirá bien!” El cantante de percusión y bajo Singer nos recuerda.

¡Que todos nos sintamos bien, nos quedemos en casa y sigamos con esta canción!

***

Para que puedas disfrutar de esta canción, y las miles más que vamos rescatando necesitamos de tu ayuda. Manda tu donativo hoy mismo y ayúdanos a preservar este tesoro. Disfruta la canción de hoy…

SaveTheMusic.com tiene como propósito el preservar la música judía en yiddish, hebreo, djudio-espanyol y otros idiomas.

Fundada por Roman Ajzen en 2006, Save the Music es ahora el principal colector de LP’s de yiddish en el mundo. Igual de importante es su objetivo de convertirse en un lugar de encuentro virtual para que los artistas interactúen y promuevan gratuitamente sus conciertos, eventos y nuevos lanzamientos.

Este proyecto abarca el descubrimiento de grabaciones antiguas, enriqueciéndolas con letras, traducciones, transcripciones, partituras, y biografías de los artistas intérpretes y compositores. Cuando se escribió la canción? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto social de la canción? ¿Qué le dijo que tiene la intención de transmitir al oyente?

Múltiples representaciones de la misma canción con diferentes ritmos, ritmos, idiomas, y en varias fechas están disponibles para inspirarte. Incluso ofrecemos un sistema de “aprender hebreo” para aquellos que quieran aprender canciones con las transcripciones significativas y traducciones.

Todos estos tesoros están disponibles en línea en SaveTheMusic.com, un proyecto del Internet Development Fund, una organización sin fines de lucro, 501c3 California.